Le SIONISME GLOBAL est un ’’Système Complexe’’ qui fonctionne sans tête, et tient sur trois pattes

Une fois évaporée la fiction du ''Complot Juif Mondial'', ne restent ''sur le tapis'' que trois pièces qui parfois se côtoient mais qui ne sont pas structurellement liées : A> un Système Complexe (que j'appelle Sionisme Global), B> une pratique millénaire (que l'on peut appeler Raison d’État), et C> un Malaise de civilisations (dont la responsabilité est attribuée à un ''bouc émissaire''). Je traite ici principalement du point A ; les autres points ayant déjà été abordés par ailleurs.

Le vrai visage du monde est-il celui qui nous apparaît ? Ce qui nous semble être ''le réel'' est un sentiment, une image composite complexe, qui s'impose à nous, et qui n'est pas nécessairement le fruit d'une manipulation volontaire de tierces parties.

Voici le Plan de l'Article :

> Pas de Complot à l'Horizon

> Concepts de Sionisme et Mélange des Concepts

> I - Sionisme Religieux Chrétien

> II - Sionisme Politique Juif

- Le Projet Politique de Theodor Herzl

- Les Processus Politiques associés à la mise en œuvre du Projet

- Le Concept de « en même temps »

> III - La Gestion de l'information et du droit

- Médias Grand Public/ Lobbying/ Activisme/ Trolls/ Justice/ Concepts creux

>>> PAS DE COMPLOT A L'HORIZON

Soyons clairs à nouveau : le ''Complot Juif Mondial'' est légende/ mythe.

Je vais tout d'abord utiliser l'analogie du Climat pour décrire la structure du « Sionisme Global » :

Le ''Climat Global'' est un concept qui se manifeste par l'interaction de plusieurs éléments (air, eau, reliefs, etc...) qui constituent un système complexe. Similairement, l'interaction de trois éléments principaux sécrète ce qui peut être perçu comme un ''Sionisme Global''.

Comme pour le Climat, cet ''être conceptuel global'' n'a pas de tête. Et si chacun des éléments d'un Système Complexe sont bien en interaction entre eux et avec le reste du monde, ils restent néanmoins indépendants, en ce sens que leurs dynamiques individuelles expriment leurs ressorts internes propres.

J'entends d'ici quelques ronchons, au fond de la classe, qui suggèrent qu'il a quand même l'air bien huilé, organisé, coordonné, ce Sionisme global... Mais ce n'est qu'une illusion ! Car chacune des ''pattes'' du Système a depuis toujours baigné dans le même ''jus'' spirituel occidental, et toutes ont été nourries aux mêmes mamelles, et elles (les pattes) ont donc tendance à agir et réagir de manières similaires, je dirais ''naturellement''. « Si ceux qui dirigent les médias font des choix similaires, c'est simplement parce qu'ils voient le monde par le même bout de la lorgnette, partagent les mêmes motivations, (…). » (2) (Noam Chomsky)

Nul besoin de complot pour que les 'pattes' aillent de l'avant sur des voies compatibles ou complémentaires.

>>> LES CONCEPTS DE SIONISME et le mélange des concepts.

Ma perception du Sionisme a peu à peu évolué, et s'est affinée avec le temps. Ainsi, à mon sens, la plupart des Sionistes sont Chrétiens et beaucoup de Juifs (Israéliens ou non) ne sont pas Sionistes (pour des raisons théologiques, de morale, ou autres).

En outre, si le Sionisme Chrétien me semble à la base fondamentalement religieux, le Sionisme Juif m'apparaît s'exprimer essentiellement dans le politique.

J'ai le clair sentiment que ces Sionismes ne se sont pas privés d'oeuvrer ''dans l'ombre'' du Christianisme et du Judaïsme, sans toutefois adhérer en pratique à leurs Valeurs. Par ailleurs, on peut être Juif et athée.

Si les Sionismes respectaient les Règles Internationales et la morale Judéo-Chrétienne, nous n'aurions, à mon sens, pas matière à questionnement.

Cependant, « Israël n'a rien à voir avec les ''Valeurs Juives''. C'est un état d'idéologie ethnique basé sur le pouvoir et l'oppression. » (Historien Israélien Illian Pappe)

Mais l'absurde slogan ''Antisionisme = Antisémitisme' ' instille l'idée toxique que la critique d'actions des Sionistes extrémistes correspond à une haine des Valeurs Juives et des Juifs. Alors que cette critique met en évidence exactement l'inverse : le divorce entre l'extrémisme Sioniste et les Valeurs du Judaïsme et du Christianisme. En outre, la critique des actions politiques du Sionisme extrémiste qui ignore les règles internationales [qu'il a par ailleurs 'juré' de respecter (5)] n'a rien à voir avec les Juifs ou le Judaïsme.

Avec le temps, les gens se sont en effet rendu compte que nombre d'actions Sionistes extrémistes perpétrées par l’État (p. ex. colonisation en Cisjordanie/ massacres à Gaza/ etc etc) semblent bien incompatibles avec les Valeurs du Judaïsme et du Christianisme... ainsi qu'avec les règles communes internationales.

Ainsi, le slogan contribue à faire grossir le problème qu'il prétend combattre :

(Article : Le Sionisme : Bon pour Israël, Mauvais pour les Juifs ? )

Voyons donc à présent les 3 ''pattes'' principales de ''l'animal global'' conceptuel :

>>> I - LE SIONISME RELIGIEUX CHRÉTIEN

C'est un élément majeur du Système complexe Global ; il se situe principalement dans la sphère religieuse. En résumant de manière abrupte, on peut dire que, pour les Chrétiens, le Sionisme, c'est une histoire d'Enfer :

La première référence que j'ai trouvé est celle de l'ouvrage « Du Rappel des Juifs » de 1643, par Isaac La PEYRÈRE (théologien Protestant), qui publie une adresse au roi de France. Son analyse littérale de la Bible l'amène à demander pour les Juifs de ''leur permettre de retrouver leur pays en Palestine''. Car « les Juifs sont promis à se convertir à l'Évangile avant que le Messie ne vienne dans sa gloire établir le Royaume de Dieu , et ils retrouveront alors leur place éminente dans le peuple de Dieu. »

Cette idée extravagante est plus tard mise en avant par un évangélique Anglican, Lord Shaftesbury (1841). Puis l'idée est reprise par Alexander Keith, un ecclésiastique Écossais (1843). Tous deux utilisent déjà le slogan mensonger « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Dès 1898, l'idée et le slogan passent en Amérique... et y prospèrent depuis...

Le fond de l'histoire nous est raconté par le pasteur Baptiste Robert Jeffress (2018), qui explicite le fait que le rassemblement des Juifs sur la Terre d'Israël est la condition préalable à la seconde venue du Christ (le Sauveur) à la fin des temps. Et que c'est alors que les Juifs, pour être ''sauvés'', n'auraient d'autre possibilité que de se convertir au Christianisme, s'il ne veulent pas finir en Enfer !!..

Notons en passant que cette approche est effroyablement antisémite ! Mais ne semble choquer personne... Voir aussi cet article :

Note :L'idée de Sauveur venant à la fin des Temps a été empruntée au zoroastrisme tardif par les premiers Chrétiens ; idée colportée par les Mages (tribu-secte Mède). Pour les Zoroastriens d'alors, la mission que Dieu donna aux humains était d'arriver globalement à être bienveillants entre eux et envers tout le vivant. C'est une fois arrivés proches de cet objectif que le Sauveur devait venir et brûler (feu de l'Ordalie) les quelques traces impures restant sur les âmes. Une fois cela réalisé, toutes les âmes rejoindraient le Royaume de Dieu (qui est uniquement spirituel), et le monde physique pourrait alors être dissout (Apocalypse), et l'Enfer avec. A la Résurrection, les âmes (des humains et des animaux) recevraient alors un corps spirituel inaltérable et immortel.

Certains fragments du récit zoroastrien sont ainsi passés quasi 'intacts' : « Mais quelqu'un dira : Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils ? insensé ! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. // Le corps est semé corruptible ; il ressuscite incorruptible ; il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite plein de force ; il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » 1 Corinthiens (15 : 35-36 // 42-44)

Les courant Chrétiens fondamentalistes sont devenus progressivement très puissants aux USA, et tous les moyens qui permettent aux Juifs de remplir la ''condition préalable'' vont être mis en œuvre. Par des aides initiées de particuliers, via les élus qui votent (sous différents prétexes) des soutiens financiers considérables à Israël (environ 5 milliards de dollars par an), et via des actions diplomatiques ou autres.

Ces courants fondamentalistes considèrent souvent -et disent publiquement- que les premiers colons en Amérique se voyaient comme des pèlerins envoyés par la Providence pour construire une nouvelle Terre Promise... Et ils se considèrent comme le Peuple Choisi pour cela.

>>> II - LE SIONISME POLITIQUE JUIF

C'est un élément essentiel du Système complexe Global ; il se situe principalement dans la sphère politique.

L'affaire Dreyfus, qui a surgi dans le pays des Droits de l'Homme, a été le déclencheur : Theodor Herzl conçoit alors de vaincre l'antisémitisme par le Sionisme.

Le concept religieux de Sionisme était alors depuis longtemps 'acquis' chez la plupart des Chrétiens. Note : les Chrétiens d'Orient sont d'un autre avis :

Theodor Herzl a donc inventé une modalité originale de mise en œuvre politique qui s'ajuste merveilleusement au Sionisme religieux, de manière complémentaire . C'est l'oeuvre magistrale conçue par Theodor Herzl. Plus de détails sur ces phases initiales dans cet article :

Le Sionisme disposera dès lors de deux ''pattes'' indépendantes.

>> Le Projet Politique de Theodor Herzl

Herzl a longtemps hésité avant de décider pour le titre de son livre. Finalement, dans son journal, il note « Ce sera Der Judenstaat » (L’État des Juifs) Un État Refuge donc . Mais, pourquoi pas Der Jüdische Staat (L’État Juif) ? Car, dans sa correspondance privée, il ne parle que de l’État Juif . Le choix du titre a donc été pensé. On verra que l'ambiguïté sera essentielle pour le succès de la mise en œuvre politique de l'entreprise (le terme ''aventure'' était aussi à l'époque utilisé).

La publication du Judenstaat a immédiatement suscité une vague mondiale de critiques et de moqueries de la plupart des différents courants Juifs occidentaux. En outre, dans le monde du judaïsme hassidique, l'idée sioniste est incompatible avec l'essence même du judaïsme... Après le premier congrès Sioniste, le Dr Samuel Cohen, grand-rabbin de la communauté libérale de Pest déclara : « Le sionisme politique qui prétend fonder un nouvel État Juif est, selon moi, une folie spirituelle dangereuse. (…) nous sommes opposés à ce mouvement vicieux. » Aux États-Unis, les rabbins réformés déclarent que « l'Amérique est notre Sion. » Dans son journal, Herzl dit que Rothschild était lui aussi opposé au Projet, car le Projet jetait un doute sur la loyauté des Juifs de la diaspora. En effet, Theodor Herzl précisait : ''on doit choisir entre Sion et la France'' et '' nous ne voulons plus porter le masque d'une quelconque autre nationalité.''

Très vite, le Projet de Herzl trouve cependant un large support, dès le Congrès Sioniste suivant. Quelque chose d'important est donc intervenu dans l’intervalle . Je n'ai pas pu trouver d'informations sur ce dont il s'agirait.

Les caractéristiques principales du Projet sont :

> Abandon de la stratégie d'infiltration au profit du Sionisme

> Choix de la voie de la colonisation sur un territoire

> Périmètre : du Nil à l'Euphrate (Journal de T. Herzl)

> Territoire publiquement reconnu et légalement garanti

Theodor Herzl prévoyait la nécessité, pour y parvenir :

> Des ''négociations diplomatiques'' avec les ''nations civilisées''

> Des actions de ''propagande à grande échelle''

A mon avis, le choix du titre du livre (L’État des Juifs) est lié à un thème qui, précisément, n'est pas traité dans le livre : le sort des indigènes non-Juifs de Palestine qui occupent déjà le pays .

Note : d'autres thèmes 'oubliés' sont mentionnés dans cet article :

… dont le traitement proposé par le Pdt d'Israël R. Rivlin est décrit ici :

Mon sentiment est que les ''négociations diplomatiques'' avec les ''nations civilisées'', en vue de l'octroi d'une 'colonisation', ont vite débouché sur un accord. Dans cette hypothèse, j'imagine que le périmètre géographique lui non plus n'a pas nécessité de longues discussions. Dans ses écrits, Theodor Herzl avait bien mis en évidence deux choses :

> ''mon programme est un programme colonial (…) un avant-poste de la civilisation pour faire contrepoids à la barbarie (…) un bastion de la culture occidentale.'' et ''il est de plus en plus dans l'intérêt des nations civilisées et de la civilisation en général qu'un pôle culturel Juif s'établisse en Palestine, sur la route vers l'Asie.''

Note : nous nous trouvons ici dans la même logique qui a prévalu pour la colonisation de l'Amérique et de l'Australie :

> ''nos intentions sont annoncées au plein jour... et nous désirons recevoir l'autorisation avant d'entreprendre une mission qui serait autrement la plus injustifiable des expérimentations.''

Note : Il semble que certains événements de l' Histoire touchant le Moyen Orient se soient par ailleurs succédé en cohérence avec l'esprit du Projet initial . (6)

>> Les Processus politiques associés à la mise en œuvre du Projet

Ce n'est qu'avec la déclassification progressive des archives que le public occidental qui cherche l'information a pu vraiment comprendre comment les choses s'étaient passées. Chose qui me semble assez choquante pour des 'démocraties', des 'nations civilisées' dont les élites savaient.

Depuis bien avant 1947, la ''Communauté Internationale'' s'activait pour créer un État-refuge pour les Juifs du monde qui souhaiteraient se mettre à l'abri ; et explicitait qu'il s'agirait d' un État démocratique excluant toute discrimination envers les minorités. Cependant, '' en même temps '', la même Communauté Internationale créait et consolidait les conditions qui conduiraient à la création de l’État Juif... ce qui a été officialisé en 2018 :

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/israel-la-loi-etat-nation-207167

Et dès 2021, les ONGs B'Tselem (Israël) et Human Rights Watch (USA) réagissent avec force sur deux thèmes liés à la nature ethno-culturelle de l' Etat : apartheid et persécutions envers les ''Arabes''.

En Occident, on commence à se réveiller : « La ''UK Labour Conference'' approuve les organisations de défense des droits de l’homme qui ont qualifié Israël d’État d’apartheid et ont condamné « la Nakba en cours Palestine » (…). (1) – Voir aussi cet Article :

… la conclusion de l'Article, je la fais faire à Aimé Césaire.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

>> J'illustre à présent le concept de '' en même temps' ' mentionné ci-dessus, car la duplicité a longtemps été à la manoeuvre parmi nos 'élites' occidentales... et elle se porte toujours bien : « Peu importe que la justice soit de votre côté. Vous devez présenter votre position comme étant juste. » (B. Netanyahu)

Pour illustrer les réalités derrière ce concept de ''en même temps'', liées je suppose à la Raison d'Etat, je reprends quelques aspects saillants de l'article intitulé : « Le Sionisme : la déclassification progressive des archives change le regard des historiens sur les Processus associés à sa mise en œuvre. » … un article assez lourdement documenté :

> La Déclaration Balfour de novembre 1917 affirmait : « ... étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte soit aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine ... ».

> Mais Balfour disait par ailleurs, presque en même temps : " En Palestine, nous ne proposons pas de passer par la formalité d'une consultation des souhaits des actuels habitants du pays. "

> en 1919, le Président Américain Wilson souhaite que l'on aille enquêter en Palestine sur les volontés des populations concernant leur avenir. Ce sera la Commission King-Crane. Son Rapport note que " Les Sionistes espèrent pouvoir déposséder de manière quasi complète les actuels habitants non-Juifs. " ... Le Rapport a vite été enterré-oublié.

> Mais bientôt la Conférence de Versailles de 1919-20, Art. 22, formalisait l'idée que les populations palestiniennes d'alors n'étaient pas encore en mesure de se diriger elle-même .

> Cependant, quelques décades plus tard, la Commission Permanente des Mandats rappela et explicita que les pouvoirs mandataires n'ont pas de droits souverains, et que le peuple sous mandat détient les droits souverains ... Les désirs des populations devaient (auraient dû) être respectés . … tout le monde le savait depuis le début... mais comment faire progresser le Projet en respectant le droit des peuples ?

> Après la grande révolte Arabe de 1936, la Commission Royale Palestine a été confiée à William Peel... qui eut nombre de consultation, dont celle, déterminante, de Winston Churchill : « Je ne pense pas que le chien dans la crèche ait un droit à la crèche, même s’il y est depuis longtemps. Je n’admets pas ce droit. Je n’admets pas, par exemple, qu’un grand tort ait été causé aux Indiens d’Amérique ou aux populations noires de l’Australie. Je n’admets pas qu’un tort ait été causé à ces peuples parce qu’une race plus forte, une race de plus haut grade, une race plus consciente des réalités pour ainsi dire, est venue et a pris sa place ».

> En 1937, la ''Commission Peel'' concluait que, pour offrir une chance à la paix, le seul espoir réside dans une ''opération chirurgicale''. Le Secrétaire d’État U.S. George Marshall recommanda d'aborder la question des positions du Rapport Peel avec prudence. Il écrivait que le Plan de Partage "ignorait l'auto-détermination et l a règle de la majorité ", et précisait que " La Déclaration Balfour et le Mandat n'ont pas prévu un État Juif, mais un Foyer National Juif. " Oui, tout le monde le savait...

> On a vu dans plusieurs précédents articles que le principe du nettoyage ethnique de la population non-juive hors du futur ''État Juif'' avait été longuement discuté lors du Congrès Sioniste de 1937. Bien plus tard (en 2004), l'historien Israélien Benny Morris expliquait : " Un État Juif n’aurait pas pu être créé sans déraciner 700 000 Palestiniens . Par conséquent il était nécessaire de les déraciner." C'est l'évidence...

> En décembre 1940, le Fonds National Juif affirme : « Il doit être clair qu’ il n’y a pas de place pour deux peuples dans ce pays (...) et la seule solution, c’est la Terre d’Israël sans Arabes » et il semble bien que l'idée n'a pas déplu dans les ''nations civilisées''.

> Aussitôt, le nettoyage ethnique est soigneusement préparé , village par village, en recensant « les routes d’accès, la qualité de la terre, les sources, les principales sources de revenu, la composition sociologique, les affiliations religieuses, (...) l’âge des habitants hommes (de 16 à 50 ans) (…) » mais aussi « le nombre de gardes (la plupart des villages n’en avaient aucun) et les quantité et qualité des armes à la disposition du village (en général archaïques ou même absentes.) » Au final, le Commandement militaire sioniste (nov. 1947) conclura que « les Arabes de Palestine n’avaient personne pour les organiser correctement »

> En 1944, la American Zionist Convention réclamait l'attribution de la totalité de la Palestine . De son côté, la Ligue Arabe déplorait "les horreurs et souffrances que les Juifs Européens ont enduré" et ajoutait que leur situation ne devait pas être réglée en infligeant " une autre injustice au détriment des Arabes Palestiniens "

> En 1948-49, ce fut l'exode forcé de 750.000 Palestiniens, et la confiscation de leurs terres s'ensuivit. L'historien Israélien Benny Morris constate :« Ce que montrent les nouveaux matériaux [déclassification des archives], c’est que les Israéliens ont commis bien plus de massacres que je ne l’avais pensé auparavant. »

Aujourd'hui, les descendants de l'exode des Palestiniens ''Arabes'' sont environ 6 millions de 'réfugiés' disséminés à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, en Syrie, au Liban,...

> Le nettoyage ethnique crée un vide qu'il faut combler. Il fallait donc importer des populations juives de remplacement. On est allé ''les chercher'' en Irak (avec des méthodes ''de terreur'') : « la campagne d'attentats, contre les synagogue et la Bibliothèque, aussi bien que les tracts anti-juifs et anti-usaméricains, était le travail d'une organisation sioniste souterraine ».

La Tribune Juive évoque le rôle du Mossad dans le départ des Juifs du Maroc, Des ''opérations choc'' dont certaines ont contraint le roi à signer un accord facilitant le départ des Juifs.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :

La colonisation subie par les indigènes d'Amérique, d'Australie, de Namibie, etc etc … se termine traditionnellement, longtemps après, par des déclarations de regrets aux descendants poussés (et restés) sur la touche... tandis qu' ''en même temps'' on continue à coloniser ailleurs avec des méthodes anciennes et nouvelles.

C'est comme si ces peuples colonisés étaient, en pratique, considérés ''inférieurs'' (on dit aussi ''attardés''), ou à minima ''exploitables''. (4) Alexis de Tocqueville nous en parle autrement : « Plus j'y songe et plus je pense que la seule différence entre l'homme civilisé et celui qui ne l'est pas, par rapport à la justice, est celle-ci : l'un conteste à la justice des droits que l'autre se contente de violer. »

Mais l'être conceptuel global ne pourrait fonctionner efficacement sans la circulation fluide des personnes et des idées , comme il convient en démocratie :

>>> III - LA GESTION DE L'INFORMATION ET DU DROIT

C'est un élément indispensable du Système complexe du "Sionisme Global" ; il se situe principalement dans la sphère du 'business' de l'information au sens large.

« Les plus grands crimes de l'histoire moderne sont le fruit de la haine et de la cupidité, mais plus encore de l'ignorance et de l'indifférence. » (…) « Les groupes désavantagés (…) sont régulièrement réduits au silence, en sorte qu'il est facile de les oublier » (Yuval Noah Harari)

L' infiltration-alimentation-occupation de l'esprit des gens en informations biaisées/ partielles nous amène à ''fabriquer'' nous-même notre consentement implicite (par ignorance, désintérêt, parti-pris,...) pour des actions politiques pouvant être contraires aux Valeurs/ Principes politiques auxquels nous pensons adhérer.

Je viens juste d'acheter le nouveau livre (2018) de Edward Herman & Noam Chomsky intitulé « Fabriquer un consentement. La gestion politique des médias de masse » de 740p. (2) J'en toucherai deux mots un peu plus loin.

Voir aussi ce documentaire (Anglais) : « The Occupation of the American Mind in the media. https://www.occupationmovie.org/

>> Médias Grand Public

Le Journalisme d'investigation s'empare de sujets qu'il explore sous toutes les coutures, et délivre le résultat de leurs recherches. En présentant au besoin des opinions/ analyses contrastantes. C'est un métier où l'éthique est primordiale. Un métier dangereux donc dans le monde d'aujourd'hui. Il nécessite aussi des coûts importants investis pour des résultats d'investigation incertains... espèce de journalisme en voie de disparition...

Le Journalisme d'opinion exprime un engagement particulier dans un ou plusieurs secteurs (politique, religieux, littéraire,...) et une 'subjectivité' assumée, et même revendiquée... Peu à peu, ce business s'est concentré entre les mains de quelques grands investisseurs privés. Et avec le numérique, ce processus s'est encore accéléré et amplifié.

La mutualisation de la recherche d'information fait que tous dépendent de quelques-uns, et ont tendance à 'broder' (rewriting) sur l'input commun pour se singulariser. Aujourd'hui, ce sont les médias qui produisent l'essentiel des informations qui alimentent les médias...

Avec la publicité, depuis le milieu du XX e siècle, le journalisme peut vendre en-dessous de son prix de revient technique, mais deviendra donc encore plus dépendant du système : tant financièrement que pour le contenu des messages qu'il produit...

Aux USA, des Associations puissantes ''sans but lucratif'' (financées par de grosses firmes) veillent sur la qualité/ 'conformité' des publications, et connaissent des ''experts'' disponibles dans tous les domaines, qui iront argumenter & contrer (le flak) toute dérive significative par rapport à 'leurs' standards. Cela doit à présent fonctionner de la même manière partout en occident.

« Le biais dans les médias grand public américains a conduit à une pénurie de reportages approfondis sur les histoires critiques sur Israël. » (1) Seuls les esprits ''vieux jeu'' attendent que des considérations éthiques d'un autre temps entrent en jeu dans la gestion du ''Bien Public'' que constituerait l'information. Je ne plaisante pas : ce monde-là me semble bel et bien mort au niveau des médias grand public !

Voici un lien vers l'article qui illustre mon propos et développe des exemples sur le thème principal des Médias Grand Public sur le thème du Sionisme :

Dans cet article, j'insiste sur mon hypothèse de '' Biais intégré. '' En effet, les chercheurs conviennent souvent qu'il y a un biais dans l'information produite par les Grands Médias, mais n'arrivent pas à en décrire la cause. Cet aveu d'ignorance unanime venant de gens brillants promis à un bel avenir m'a toujours intrigué.

Noam Chomsky souligne que le problème se situe au niveau structurel, et soutient que, pour les médias occidentaux, « produire une représentation totalement biaisée du monde (…) découlait mécaniquement (littéralement sans aucun besoin de pressions ou de directives spécifiques) de leur seul mode de fonctionnement et d'organisation au sein du modèle économique occidental . » (2)

Les auteurs du livre excluent bien entendu tout ''complot'' et expliquent que le système, de lui-même, va « mobiliser le soutien de la population pour des intérêts particuliers qui dominent les sphères de l’État et du secteur privé » (…). » (2) Ce que produisent les médias ne tiendra donc compte qu'à la marge des souhaits réels du public, qui n'a donc que le choix qu'on lui laisse, pré-paré et pré-digéré.

Sur les sujets sensibles et à l'international, les orientations définiront -par exemple- quelles victimes seront éditorialement ''intéressantes'' et quelles autres seront ''sans intérêt'' et donc ignorées … et on peut arriver là très vite à la frontière entre 'simple' propagande et endoctrinement... Le livre de N. Chomsky est truffé d'exemples historiques documentés monstrueux.

Le 'système' fonctionne donc tout seul, car « La plupart des éclairages biaisés dans le domaine de l'information découlent simplement de la sélection en amont d'un personnel bien pensant, plein d' a priori dûment assimilés (…). » (2)

>> Le Lobbying

C'est un moyen d'amener sans tapage les décideurs à décider 'librement' d'aller dans le sens du lobby.

Le « lobby le plus efficace » du monde, celui qui est « un modèle pour les autres lobbies », et est une « force majeure dans la politique américaine au Proche-Orient » selon le NYT, c'est l'AIPAC (American Israel Public Affairs Committee)

Bien sûr, quelques-uns des ronchons évoqués en début d'article pourraient affirmer que « l'AIPAC , un agent de fait d'un gouvernement étranger, a une mainmise sur le Congrès » Certains leaders Israéliens semblent d'ailleurs le confirmer en soutenant que « quand les gens me demandent comment ils peuvent aider Israël, je leur dit 'Aidez l'AIPAC'. » Mais, sur la forme, tout est bien ficelé : il n'y a juridiquement rien a dire !

On sait que les parlementaires, nos élus, sont aussi des cibles de choix du lobbying en général. Le seul ennui, c'est qu'il n'y a guère de ''contre-pouvoir'' organisé, et la chose se passe essentiellement ''dans l'ombre''. Toutes les structures ''Européennes'' sont aussi activement courtisées/ travaillées... par le lobbying trans-national... On se demanderait s'il est vraiment utile que nous votions quand nombre d'éléments fondamentaux sont décidés hors de France ou hors d'Europe par des structures non élues. « Les hommes politiques ont l'illusion du choix, mais les décisions qui importent réellement ont été prises beaucoup plus tôt par les économistes, les banquiers et les hommes d'affaires qui ont élaboré les différentes options au menu. » ( Yuval N. Harari)

>> L'Activisme sur les Campus, sur les Personnalités publiques etc

Il s'agit de « coalitions informelles d'individus et d'organisations » par lesquelles des individus s'inspirent de publications (manuel de formation) trouvés par exemple sur internet et vont ''militer'' sur Campus. Il s'agit d'influencer les étudiants, vus comme potentiels décideurs de demain. C'est un truc très important à support du concept de ' 'biais intégré '' évoqué plus haut, qui se complète harmonieusement avec le lobbying..

Ces manuels sont de plusieurs sortes et sont secrets : peu fuitent...

Il y a ceux qui s'inscrivent dans le long terme : influencer l'opinion publique, les personnalités, les leaders du futur sur les Campus.

TIP (The Israel Project) :

http://australiansforpalestine.com/wp-content/uploads/2009/07/tip_report.pdf

Le livre recommande à l'Activiste d'être pro-actif, car "les gens croient ce qui leur est dit en premier " et "une fois qu'ils croient quelque chose, il est difficile de les convaincre qu'ils avaient initialement tort "… et explique qu' « une action peut sembler être moralement condamnable, tout en étant parfaitement justifiée. »

D'autres manuels offrent des ''réponses-type'' et des conseils pratiques pour interagir et convaincre l'interlocuteur :

The Hasbara Handbook :

https://www.middle-east-info.org/take/wujshasbara.pdf

Les chapitres « Réponse aux Accusations » et la « Formation des Activistes » constituent l'essentiel du contenu. Avec l'habituel leitmotiv : « Israël est une Démocratie - Israël veut la Paix - Israël se défend contre les terroristes ».

>> Des équipes Branchées, toujours sur le pont.

Elles ont été mises en place après l'opération ''plomb durci'' sur Gaza de 2009, pour essayer de répondre aux critiques et adoucir l'image abîmée d'Israël. Ces équipes sont constituées de Trolls qui s'activent sur internet pour essayer de faire accepter au monde occidental la politique israélienne de dépossession, d’exploitation et d’oppression des Palestiniens.

>> La gestion du Droit et de son 'évolution'.

> Le Législatif permet d'inscrire dans le marbre les outils à support des idées qui ont été par ailleurs 'produites' par d'autres voies.

Les USA sont à la pointe de la production de tels outils législatifs permettant de conforter et développer les œuvres de l'Etat d'Israël et de le 'protéger' contre toute critique considérée abusive. Le reste de l'Occident suivra. Nécessairement. Indépendamment de ce que l'on pourrait en penser.

> Des lobbies trans-nationaux sont parvenus, dans moult pays, à faire en sorte que les politiques délèguent-abandonnent la censure des ''contenus haineux'' à des structures étrangères. Lesquelles ont chacune leur propre 'sensibilité' sur ce qui est haineux ou non. Et lutter contre les contenus abusivement supprimés devient un parcours du combattant... Seule la Justice de la République pourrait nous défendre correctement sur ce sujet, si on lui donnait les moyens... mais elle est en pratique mise hors jeu... La Justice est-elle encore trop indépendante ?

>> Les Concepts creux qui nous servent d' Étendard

On voit bien que les ''Droits de l'homme'', la ''Liberté'', la ''Dignité'', l' ''Egalité'', la ''Justice''...) sont devenus en pratique des concepts creux pour notre monde occidental (dont le Sionisme Global est un sous-produit complexe). Car, pensant être investis d'une mission civilisatrice envers les peuples ''en retard'' (4), nous disons intervenir partout pour promouvoir ces concepts, tout en les ignorant alors superbement. Ce que l'on dit croire important ne le serait pas, au moins dans le monde réel !

Notre civilisation use et abuse constamment de la violence (économique, financière, militaire, diplomatique, écologique, culturelle, médiatique, numérique,...) ; et nous l'infligeons sous différentes formes partout dans le monde, prétendument pour de vertueuses raison . Mon sentiment est que notre monde occidental a besoin d'un exutoire permanent & perpétuel pour ''exporter'' ses potentielles frictions internes. Ceci en vertu d'un principe similaire à celui mentionné par Boris Cyrulnik pour les foules : « Quand une foule est orientée vers un objet extérieur, la violence est canalisée, mais dès que l'objet de la haine disparaît, les individus de cette foule deviennent violents entre eux. »

EN CONCLUSION, j'aimerais citer cette belle image de Y. N. Harari, affirmant que dans l' Histoire : « la toiture a parfois plus d'importance que les fondations. »

C'est un peu ce que j'essayais de dire -avec moins d'élégance- dans l' article : « L' Amour de la Forme du Droit » où la forme prime sur le fond : on se réunit, on liste les décisions prises, on met des tampons, et on met en oeuvre les décisions... en prenant soin de laisser l' Esprit du Droit croupir dans un tiroir :

« Homo sapiens est une espèce post-vérité, dont le pouvoir suppose que l'on crée des fictions et qu'on y croie. (…) il semble bien que nous vivions bel et bien dans une ère terrifiante de post-vérité, quand (…) des histoires et des nations entières pourraient bien être faux . » (Yuval N. Harari)

Au final, en Cisjordanie occupée & à Gaza sous blocus, le système complexe du ''Sionisme Global'' semble poursuivre son irrémédiable multiplication de ''réserves indigènes'' dont les ressources/ terres auront été amputées/ confisquées, et dont les habitants ne peuvent alors vivre qu'en modes & statuts 'différenciés '.

La mise en œuvre de ces mêmes modes & statuts aux minorités de chez nous paraîtrait (pour l'instant) inhumaine et barbare. Mais elle semble en pratique ''acceptable'' à la Communauté Internationale pour les ''indigènes'' de Palestine. Et ce depuis bien longtemps. (3)

On voit bien que ce soutien inconditionnel des ''nations civilisées'' (et des Médias qui leurs sont très attachés) nous mène vers une nouvelle démocratie coloniale florissante au Moyen Orient, que nous acceptons car prometteuse de Paix. Cette Paix viendra sans doute dès que les indigènes colonisés accepteront le traitement 'différencié' qu'on leur a imposé.

Cela est-il le signe confirmant que ''Les Droits de l'Homme'' ainsi que ses autres concepts-frères sont effectivement, en pratique , des concepts dépassés ? Le moment est-il donc venu de s'adapter au monde de demain et d'ajuster notre idée de la ''démocratie'' afin qu'elle intègre dans les Textes le principe de Droits 'différenciés' selon les groupes humains ? (3) Les Valeurs telles Liberté, Dignité, Egalité, Justice, et Droits de l'Homme n'étant que des plumes dont se parent Pouvoir et Domination.

Ou bien non ?

JPCiron

:: :: :: :: :: :: :: : NOTES :: :: :: :: :: :: :

….. (1) - https://israelpalestinenews.org/uk-labour-party-votes-yes-motion-calling-israel-apartheid-state/

« The UK Labour Conference agrees with human rights orgs that have labelled Israel an apartheid state, and condemns “the ongoing Nakba in Palestine,” as well as Israel’s attacks on the Al Aqsa mosque, forced displacements from Sheikh Jarrah, and the deadly assault on Gaza. »

« NOTE : Those familiar with the Israel-Palestine issue have known for years that Israel is an apartheid regime – but also know that the bias in US mainstream media has led to a shortage of deep reporting on stories critical of Israel. (…). »

….. (2) – Livre « Fabriquer un consentement. La gestion politique des médias de masse » par Noam Chomsky / Edward Herman – Investig'Action - 2018

Cet ouvrage de 2018 vient après deux précédentes éditions en français. L’avant-propos du livre souligne que « cet ouvrage majeur (..) a été caviardé deux fois en français (…). Caviardé, cela signifie délibérément amputé, réécrit, déformé, manipulé, etc. C'est ce que l'on appelle de la censure éditoriale . » Et les auteurs du livre se demandent ce qui peut motiver des éditeurs « à acheter les droits d'édition sur un texte dans le seul but de le caviarder avant de le vendre (...) » … on se perd en conjectures ...

….. (3) – Ouvrage « Race et Histoire » par Claude Lévi-Strauss – Médiations/ Gonthier - 1961

Pour Claude LÉVI-STRAUSS, « (…) l a notion d'humanité, englobant sans distinction de race et de civilisation, toutes les formes de l'espèce humaine, est d'apparition fort tardive et d'expansion limitée. (…) il n'est nullement certain -l'histoire récente le prouve- qu'elle soit établie à l'abri des équivoques ou des régressions. »

….. (4) – L'idée de mission civilisatrice envers les peuples ''en retard''

Un peu comme des adultes dont le devoir est de guider des enfants, nous ne pensons pas être supérieurs aux peuples qui n'ont pas atteint notre niveau. Non. Nous pensons qu'ils sont ''en retard'' et doivent être accompagnés. Nous voyons la diversité des Cultures comme on verrait des enfants d'âges différents que nous aidons à rejoindre notre âge adulte.

En fait, nous faisons mine de reconnaître l'unité de l'humanité dans sa diversité... tout en la niant. Comment est-ce possible ? Claude Lévi-Strauss explique qu'on le fait simplement à travers une logique de ''faux évolutionnisme '', qui est « une tentative pour supprimer la diversité des cultures tout en feignant de la reconnaître pleinement. Car, si on traite les différents états où se trouvent les sociétés humaines (…) comme des stades ou des étapes d'un développement unique qui, partant du même point, doit les faire converger vers le même but, on voit bien que la diversité n'est plus qu'apparente. » (3) Certains pensent être ''en avance'' par rapport à ceux qui sont vus ''en retard''. Et on se gardera bien d'utiliser les termes ''supérieur'' ou ''inférieur''. Ce qui serait raciste.

Mais cela revient au même : En pratique, il suffira donc d'affirmer qu' ''ils'' sont en retard et que notre mission civilisatrice nous commande de leur faire profiter de notre savoir. Bien entendu, c'est pour leur bien, qu'ils aient ou non demandé notre aide. Pour les aider à progresser, à ''sauter les étapes'', notre bonté peut nous amener à les ''bousculer'' un peu (ou à expliquer qu'ils ne sont pas encore prêts à exercer l' auto-détermination que le Droit International leur accorde pourtant). En Occident, c'est une musique que l'on joue depuis bien longtemps aux peuples 'en retard'.

….. (5) – Déclaration d'indépendance d'Israël – 1948 – Extrait :

« L'ETAT D'ISRAEL sera ouvert à l'immigration des juifs de tous les pays où ils sont dispersés ; il développera le pays au bénéfice de tous ses habitants ; il sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes d'Israël ; il assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe ; il garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture ; il assurera la sauvegarde et l'inviolabilité des Lieux saints et des sanctuaires de toutes les religions et respectera les principes de la Charte des Nations unies. »

https://mfa.gov.il/MFA/MFAFR/MFA-Archive/Pages/La%20Declaration%20d-Independance%20d-Israel.aspx

….. (6) - Dès février 1982, parait un article dans le journal israélien ’Kivunim’ (Directions), signé par un obscur journaliste (plus probablement un pseudonyme), qui mettait en avant deux idées puissantes :

A > La survie d’Israël exige qu’Israël devienne une puissance régionale incontournable.

B > Pour ce faire, les États Arabes de la région doivent être ’’fragmentés’’ en États plus petits/ plus nombreux. Chacun ayant une certaine homogénéité ethnique ou religieuse.

Suivront bientôt, venant essentiellement des États Unis, un certain nombre de « Plans » pour redessiner les frontières au Moyen-Orient.

Citons :

>2004 – « Greater Middle East Initiative » de George W. Bush, pour exporter le modèle démocratique vers le monde Arabe et Islamique)

>2006 – « New Middle East » Plan Américain pour revoir les frontières en fonction des ethnies/ cultures.

>2009 – « A Clean Break » expose la stratégie israélienne pour un État Juif fort.

>2013 – « Plan Wright » prévoit des modifications et éclatements en Syrie et Irak, Arabie Saudite, Yemen, ...

>2016 –« Plan « B » John Kerry évoque la fragmentation de la Syrie comme un des éléments d’un plan « B ».

> 2019 – « Plan du Siècle » préparé par le team USA-Israel, présenté par Trump. Plan qui vise ’’en même temps’’ à déstabiliser la Jordanie.

> 2021 - Transmission du pouvoir aux Talibans ....

§§§§§§§§§§§§§§§§§.

Les références des autres citations de l' article se trouvent dans les Articles dont les liens sont indiqués dans le cours du texte.

§§§§§§§§§§§§§§§§§.