Le site Mirotvorets appelle à tirer sur les prêtres orthodoxes du Patriarcat de Moscou

Depuis le coup d’État du Maïdan, les actes de vandalisme contre des églises orthodoxes rattachées au Patriarcat de Moscou se multiplient en Ukraine (23 ont été vandalisées rien qu’en 2017 et déjà quatre depuis le début de 2018), sans parler des appels à saisir ces églises pour les passer de force sous l’autorité du Patriarcat de Kiev (dont l’Église orthodoxe, issue d’un schisme, n’est reconnue par aucune autre pour rappel, contrairement à l’Église orthodoxe d’Ukraine rattachée au Patriarcat de Moscou).

Souvent ces actes de vandalisme se sont accompagnés d’actes de violence envers les paroissiens qui essayaient de protéger leur église. Même la cathédrale de la Transfiguration située à Tchernigov, qui est la plus ancienne église orthodoxe d’Europe de l’Est, n’a pas échappé à ces vandales.

Malgré les appels lancés aux organisations internationales et le fait que les noms de plusieurs des groupuscules qui agissent ainsi (Secteur Droit, Corps National C14) soient connus et divulgués, ceux-ci ne sont en rien inquiétés par la justice ukrainienne, et la communauté internationale fait comme si elle n’avait rien vu.

Mais l’une des dernières publications du site Mirotvorets sur Facebook va encore plus loin. Après avoir mis dans leur purgatoire (liste d’ennemis de l’Ukraine), des enfants, des femmes, et des journalistes (certains ayant été tués après la divulgation de leurs données personnelles sur ce site, comme Oles Bouzina, d’autres ont même vu le site Mirotvorets lancer des contrats sur leur tête comme Graham Phillips), voilà qu’ils ont décidé de s’en prendre aux prêtres !

Dans ce post Facebook hallucinant, les responsables de ce site (d’authentiques ultra-nationalistes pour ne pas dire des néo-nazis vu les méthodes) appellent ni plus ni moins qu’à tuer des prêtres orthodoxes russes ou des prêtres de l’Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Moscou, en les assimilant à des soldats !!!

Voici la traduction de ce post délirant :

« Chaque soldat ukrainien devrait se souvenir : les prêtres de Moscou et pro-Moscou sont les combattants de l’agresseur russe, il n’y a rien de sacré pour eux, et sous leur soutane peuvent se cacher des mitrailleuses. Il ne devrait pas y avoir d'exceptions pendant la vérification, mais seulement une inspection plus rigoureuse. S’il y a la moindre menace, tirez sans réfléchir. »

Comme on peut le voir dans ce post ce ne sont pas seulement les prêtres russes qui sont concernés (« prêtres de Moscou »), mais aussi ceux de l’Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Moscou (« prêtres [...] pro-Moscou » dans ce post).

Ce qui justifie à leurs yeux d’en venir là, c’est cette vidéo postée par RIA Novosti sur son compte Twitter.

Dans cette vidéo on y voit des prêtres qui servent dans l’armée russe, au sein des forces aéroportées. Ces prêtres doivent pouvoir suivre les soldats dont ils ont charge d’âme (et donc savoir sauter en parachute ou conduire des véhicules de transport de troupes blindés), installer des églises mobiles et assurer la messe sur les théâtres d’opération. En clair ce ne sont ni plus ni moins que des aumôniers militaires !!! Il est d’ailleurs bien précisé dans la vidéo qu’ils ont interdiction d’utiliser des armes !

Malgré cela, et le fait qu’une telle fonction existe dans la plupart des armées du monde (y compris l’armée française), voilà ces hommes de Dieu catapultés soldats combattants russes, qui méritent de se faire tuer sans sommation… Il suffira au néo-nazi qui aura commis ce meurtre de prétendre que le prêtre était menaçant et le tour sera joué.

S’il y a bien là des gens pour qui rien n’est sacré, ce n’est pas les prêtres de l’Église orthodoxe russe ou de l’Église orthodoxe d’Ukraine rattachée au Patriarcat de Moscou, mais bien les ultra-nationalistes et néo-nazis ukrainiens, qui après avoir tiré sur et détruit des églises et autres lieux de culte dans le Donbass (comme l’église de Krasnyi Partizan qui a été délibérément prise pour cible alors qu’il n’y avait pas de militaires à proximité), puis essayé de voler ou de détruire des églises orthodoxes en Ukraine, appellent maintenant à commettre des meurtres contre des prêtres, c’est-à-dire des hommes de Dieu !

Il serait temps que la communauté internationale se réveille avant que des meurtres en série de prêtres orthodoxes n’aient lieu en Ukraine. À force de couvrir les crimes de plus en plus nombreux et de plus en plus immondes des mouvements les plus fascistes et néo-nazis d’Ukraine sous prétexte de russophobie, l’Occident commet la même erreur que lorsque certains de ses pays ont soutenu Hitler pour contenir l’URSS.

Ai-je besoin de rappeler comment l’histoire s’est terminée pour bon nombre de ces pays qui avaient fermé les yeux sur les crimes du IIIe Reich en pensant que cela ne les concernait pas ?

« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre » - Winston Churchill

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi