Le tournoi international de MMA qui a eu lieu à Donetsk pour la fête des Mineurs a vu la victoire de l’enfant du Donbass

@Christelle Néant

Nan c’est vrai vous avez raison, j’ai fait un documentaire en 2015 sur la différence entre les russes et les ukrainiens et bien lorsque vous demandez à un ukrainien ce qui est le plus important pour lui il vous répondra systématiquement : la liberté, lorsque vous demandez à un russe, c’est la sécurité qui ressort le plus souvent. Et c’est bien là la différence.

Si votre but de vie c’est un pays où en effet il n’existe qu’un seul parti, où les gens ne peuvent pas s’exprimer librement et où l’on met en prison des personnes pour leurs opinions ou leurs préférences sexuelles mais que les routes soient propre et à 4 voies avec de chouettes bus immaculés cela vous regarde.