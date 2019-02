Le Vénézuela entre peste et choléra ?

à l’auteur :

Votre position est très sage : wait and see. Les dictatures, de toute façon, finissent toujours par s’effondrer. Le IIIe Reich n’aura pas duré bien longtemps. Il aura fallu 72 ans pour voir s’effondrer l’Union soviétique, un peu plus de quarante ans pour voir disparaître les mollahs iraniens, mais à la fin, la raison démocratique finit toujours par prévaloir.

Ajoutons que les Vénezuéliens commencent à crever de faim. Plus il en mourra dans les mois qui viennent, et mieux ça ira ensuite pour les autres : il y aura moins de chômage et plus de richesses à répartir entre moins de citoyens. La grande peste du milieu du XIVe siècle aura eu, statistiquement, sur l’économie européenne, des effets bénéfiques à long terme.



Cela dit, vous avez probablement de quoi manger au fond de votre assiette ; moi aussi, et il faudrait peut-être demander aux Vénézuéliens ce qu’ils en pensent.