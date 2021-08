Leçon pour l’Ukraine de la débâcle américaine en Afghanistan : les États-Unis vous laisseront tomber

Le chaos engendré par le retrait des troupes américaines d’Afghanistan et la prise de la capitale par les Talibans, sont une leçon que l’Ukraine devrait méditer : les États-Unis vous laisseront tomber, comme ils ont abandonné à leur sort tous les Afghans qui avaient travaillé avec eux.

Le retrait des troupes américaines d’Afghanistan se fait dans le chaos le plus total. Alors que le Talibans ont pris le contrôle de Kaboul, l’aéroport a été pris d’assaut par des milliers de personnes cherchant à fuir le pays, tandis que les États-Unis finissent d’évacuer leurs troupes et leurs ressortissants.

Mais il n’y a pas de place dans les avions américains pour les Afghans ayant travaillé avec les États-Unis. Alors ces derniers s’accrochent au train d’atterrissage ou à la carlingue de l’avion, tombent lorsque l’avion prend de l’altitude, et meurent en s’écrasant sur les toits de Kaboul.

D’autres bloquent la piste de décollage espérant ainsi empêcher les avions de partir sans eux. Deux personnes ont tiré sur les troupes américaines qui ont ouvert le feu en retour, tuant au moins sept personnes.

Ce chaos innommable après 20 ans d’occupation américaine de l’Afghanistan, d’énormes quantités d’argent versées à perte et d’entraînement de l’armée afghane qui n’a semble-t-il servi à rien, devrait servir de leçon à méditer pour l’Ukraine.

Pendant que les médias pro-Maïdan comme Obozrevatel glosent sur le fait que cela va occuper la Russie et que cela devrait donc diminuer les chances d’une invasion hypothétique de l’Ukraine par son voisin, mais que cela va engendrer plus d’islamisme radical, et donc des risques en matière de sécurité, comme l’a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères à Gordon, tout ce beau monde ferme les yeux sur la vrai leçon que la situation en Afghanistan devrait enseigner aux Ukrainiens.

Si un média comme Strana montre via des interviews croisées de plusieurs députés ukrainiens de différents partis, que certains ont compris que l’Ukraine ne doit pas compter sur les États-Unis, les déclarations d’un certain nombre d’entre eux à de quoi laisser pensif.

Quand Alexeï Outsenko, un député du parti de Zelensky, dit que l’Ukraine doit devenir un état fort et indépendant, qu’il faut y construire des routes et des hôpitaux, et que peut-être il serait temps de se demander si le pays a vraiment besoin de superviseurs étrangers au sein de ses grandes entreprises publiques, il y a de quoi sourire au minimum.

Je rappelle que Zelensky s’est couché à plat ventre devant les Américains concernant la vente de Motor Sich aux Chinois, se mettant ainsi Pékin à dos pour les beaux yeux de Washington ! Je rappelle que depuis le Maïdan, les autorités ukrainiennes successives ont tout fait pour plaire aux États-Unis, provoquant l’éclatement du pays, la perte de la Crimée et du Donbass, une guerre civile, et la détérioration totale des relations entre l’Ukraine et la Russie !

Quand tous ces députés clament en coeur qu’il faut que l’Ukraine soit réellement indépendante, alors que le pays est totalement dépendant des prêts du FMI, et de l’aide économique de l’UE et des États-Unis pour éviter simplement le défaut de paiement, il y a de quoi rire jaune.

Certains en Ukraine clament que la situation n’est pas la même car prétendument Kiev a une vraie armée et ne dépend pas des États-Unis pour assurer sa défense. Je rappellerai à ces personnes que cette armée a été défaite à plusieurs reprises par les milices populaires en 2014 et 2015, c’est-à-dire des anciens mineurs, ouvriers, etc, et qu’elle a été entraînée par les États-Unis, comme l’armée afghane l’avait été.

Je rappelle que l’Ukraine n’a plus d’usine de munitions, que son industrie militaire périclite totalement depuis le Maïdan, et qu’elle achète de plus en plus de l’armement américain et turc. Que se passera-t-il quand Washington coupera le robinet d’argent et d’armes ?

Le seul qui a réellement compris la situation est le député d’opposition Ilya Kiva, qui a expliqué que ce qui se passe actuellement en Afghanistan est exactement ce qui se passera dans le futur en Ukraine.

« Depuis sept ans, l’Ukraine est sous le contrôle direct des États-Unis. En utilisant leur doctrine, nous nous sommes efficacement brouillés avec tous nos voisins et partenaires traditionnels. À leur demande, nous avons imposé des sanctions à ceux avec qui nous avions l’habitude de gagner de l’argent et de remplir le budget ukrainien. L’ensemble du programme du pays repose sur le « soutien » des États-Unis. À ce jour, les États-Unis ont absorbé l’Ukraine comme ils ont absorbé l’Afghanistan. C’est un exemple clair. Les images que nous voyons aujourd’hui de l’aéroport de Kaboul sont en fait l’avenir de l’Ukraine, lorsque ceux qui ont servi le régime américain, abandonnant les intérêts de leur pays et ayant détruit l’économie, s’enfuiront et s’accrocheront au train d’atterrissage des avions de l’armée américaine qui s’envolent », a-t-il déclaré à Strana.

Afin que les Ukrainiens comprennent bien la réalité, je tiens à leur montrer l’ordre des priorités pour les Américains. Pendant qu’ils laissent des milliers de leurs anciens collaborateurs (et leurs familles) derrière eux sur les pistes de l’aéroport de Kaboul, l’armée américaine a pris le temps d’évacuer ses chiens !

Фактчекинг для неверующих от АВС News pic.twitter.com/FkxwWZcyu1 — Юлия Витязева (@Vityzeva) August 16, 2021

En clair pour les États-Unis, leurs chiens sont plus importants que leurs collaborateurs locaux ! Et qu’on ne vienne pas me parler du fait que ce sont des chiens militaires, etc. En quittant leurs bases, les Américains ont laissé derrière eux des milliers d’armes et de munitions opérationnelles récupérées ensuite par les Talibans !

Voilà où se situe la valeur de la vie d’un Ukrainien pour les États-Unis : en dessous de celle de leurs chiens, et au même niveau que leurs fusils, c’est-à-dire jetables et remplaçables !

Et si les autorités ukrainiennes croient que c’est en continuant l’à-plat-ventrisme devant Washington qu’ils éviteront le même sort, je rappellerai que les autorités afghanes ont fait la même chose pendant 20 ans, et regardez aujourd’hui où ils en sont !

Voilà ce que le chaos actuel en Afghanistan doit enseigner comme leçon à l’Ukraine : pour les États-Unis vous n’êtes pas des alliés, vous êtes des consommables jetables et remplaçables, dont la vie vaut moins que celle de leurs chiens, et ne vous leurrez pas, un jour ils vous lâcheront et vous abandonneront comme ils l’ont fait avec les Afghans. Ce jour-là nous verrons peut-être des hélicoptères évacuer en hâte le personnel de l’ambassade américaine à Kiev, comme ils l’ont fait à Kaboul et Saïgon. Ce jour-là il ne restera aux Ukrainiens que leurs yeux pour pleurer sur leur bêtise d’avoir cru à toutes les fadaises que les États-Unis leur ont promises lors du Maïdan.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider