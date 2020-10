« Les Arméniens du Haut-Karabagh luttent pour leur survie : la France doit les aider ! »

@JC_Lavau

< J’ignore la suite du conflit et de la revendication : des Sami du Gästrickland avaient perdu leur langue same, n’étaient plus que suédophones ; ils tentaient de faire valoir leurs droits ancestraux à descendre en hiver leurs troupeaux de rennes brouter en forêts ; or ces forêts sont amplement privatisées, avec de petits propriétaires qui réclamaient une indemnité pour le piétinement et les broutages. J’ignore la suite de l’histoire.>

.

Quand ’’on’’ est persuadés d’être les porteurs de LA civilisation, on a tendance à regarder les peuples indigènes d’un peu plus haut. On appelle cela suprémacisme aux USA, vis-à-vis des indigènes indiens (concept qui est souvent étendu à ceux qui ne sont pas ’’blancs’’, comme les manifestations US ont montré).

Les indigènes amazoniens subissent le même sort : on vole leurs terres et on les laisse crever dans la forêt (que l’on coupe aussi...) (note : nous achetons à bas prix le soja cultivé sur ces terres volées pour nourrir notre bétail. Mais on ne se sent pas complices...)

Les indigènes australiens, les indigènes Samis, les indigènes Palestiniens, etc etc subissent le même sort.

.

C’est notre ’’civilisation’’ : on écrit des Textes de Droit qui ne s’appliquent qu’aux humains (nous). Car en pratique, les populations indigènes sont traitées, au final, comme la faune locale... qui doit laisser la place à l’avancée de LA Civilisation.

.