Les autorités de Kiev disent ouvertement que l’Ukraine n’appliquera pas les accords de Minsk

Dans une interview accordée à Associated Press, le secrétaire du Conseil de Sécurité Nationale et de Défense de l’Ukraine, Alexeï Danilov, dit ouvertement que l’Ukraine n’appliquera pas les accords de Minsk, car cela provoquerait la destruction pure et simple du pays.

Contrastant avec les beaux discours habituels des autorités de Kiev dans les médias occidentaux, sur le fait qu’il faut appliquer les accords de Minsk, l’interview d’Alexeï Danilov publiée sur le site d’Associated Press révèle publiquement ce que bon nombre d’analystes, dont moi-même, disent depuis des années, à savoir que l’Ukraine n’appliquera jamais ces accords !

Confirmant ce que le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait déclaré au printemps 2021, Alexeï Danilov dit qu’il faut réécrire les accords de Minsk signés en 2015 car « le respect des accords de Minsk signifie la destruction du pays [l’Ukraine – note de la traductrice] ».

« Lorsqu’ils ont été signés avec le pistolet de la Russie sur la tempe – et sous le regard des Allemands et des Français – il était déjà clair pour toutes les personnes rationnelles qu’il était impossible d’appliquer ces documents », déclare le secrétaire du Conseil de Sécurité Nationale et de Défense de l’Ukraine.

Associated Press explique ensuite que ces accords de Minsk ont été négociés après une série de défaites militaires ukrainiennes, et sont considérés en Ukraine comme une trahison des intérêts nationaux, ce qui a poussé Zelensky et ses haut-fonctionnaires à en demander la réécriture à plusieurs reprises.

Sauf que si ces accords ont été signé après des défaites militaires, cela confirme ce que je disais dans un article l’an passé, à savoir que l’Ukraine a signé les accords de Minsk en position de perdante du conflit ! Dès lors elle n’a rien à exiger. Quand on perd un conflit et qu’on signe un accord de paix pour sauver ce qu’il reste de son armée, on ne commence pas à exiger quelques années après de réécrire les accords pour qu’ils vous soient plus favorables. On les applique ou on accepte la reprise du conflit. Point.

De plus cette déclaration d’Alexeï Danilov fait voler en éclat la propagande ukrainienne qui prétend depuis des années que l’armée ukrainienne retient l’armée russe et protège ainsi l’Europe de l’Ouest depuis 2014. Si l’Ukraine a signé les accords de Minsk avec « le pistolet russe sur la tempe », cela veut bien dire que l’armée ukrainienne a été vaincue (en réalité elle l’a été par les milices populaires de la RPD et de la RPL – Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk – et pas du tout par l’armée russe, mais passons…), et qu’elle ne retient donc rien depuis 2014 !!!

La suite de l’interview est encore plus surréaliste, lorsque Danilov met en garde l’Occident contre toute pression sur l’Ukraine pour qu’elle respecte les accords de Minsk, en affirmant que cela rendrait le pays instable.

« S’ils insistent sur le respect des accords de Minsk tels qu’ils sont, ce sera très dangereux pour notre pays », a-t-il déclaré. « Si la société n’accepte pas ces accords, cela pourrait conduire à une situation interne très difficile et la Russie compte là-dessus. »

Danilov a aussi souligné que si l’Ukraine appliquait les accords de Minsk, cela permettrait à la Russie de demander la levée des sanctions occidentales liées à des progrès dans la mise en œuvre de ces accords. En clair, l’Ukraine veut avant tout que les sanctions contre la Russie soient maintenues, et elle fera donc tout pour empêcher tout progrès dans l’application des accords de Minsk, afin que ces sanctions perdurent. Cette déclaration confirme donc ce que disent la RPD et la RPL depuis des années, à savoir que c’est l’Ukraine qui sabote l’application des accords de Minsk !!!

Et la cerise sur le gâteau fut pour la fin, lorsque Danilov a appelé à la négociation d’un nouveau document qui pourrait être mis en œuvre de manière réaliste, ajoutant qu’il devrait obliger « Poutine à simplement retirer ses troupes et ses chars. »

Donc résumons, l’Ukraine a perdu la guerre dans le Donbass, ce qui l’a obligé à signer (deux fois !!!) les accords de Minsk afin de sauver son armée, mais les autorités ukrainiennes via la voix de Danilov, nous expliquent qu’ils ne les appliqueront pas car cela sèmerait le chaos dans le pays, et qu’en prime les sanctions contre la Russie seraient levées (montrant que c’est bien Kiev qui sabote la mise en œuvre de ces accords), mais en prime la partie perdante réclame de nouveaux accords qui obligeraient le pays désigné comme le vainqueur (la Russie, ce qui est du délire mais passons) à se retirer.

J’aimerais sincèrement savoir quel produit stupéfiant consomment les haut-fonctionnaires ukrainiens pour sortir un délire pareil ! J’aimerais savoir dans quelle réalité alternative, le vainqueur d’une guerre pourrait être forcé de renégocier l’accord de paix qu’il a imposé au vaincu, parce que le pays qui a perdu la guerre ne supporte pas de l’avoir perdue, et ce alors que l’accord sus-mentionné a été validé je le rappelle par une résolution de l’ONU ?!?

Quoi qu’il en soit, cette interview prouve que ce que disent la RPD, la RPL et la Russie sur le sabotage des accords de Minsk par l’Ukraine est vrai, et l’inaction de la France et de l’Allemagne suite à ces propos d’un officiel ukrainien, montre que les garants occidentaux de ces accords n’ont aucune intention d’obliger Kiev à appliquer ce qu’elle a signé.

Christelle Néant

