Les autorités ukrainiennes post-Maïdan frappées par les sanctions russes

Après plusieurs jours de suspense, le gouvernement de la fédération de Russie a finalement publié la liste complète des personnes et entités juridiques ukrainiennes touchées par les sanctions russes.

Photo : AP - Emilio Morenatt

Au total, ce sont 322 citoyens ukrainiens et 68 sociétés qui sont frappés par ces contre-mesures prises en réponse aux nombreuses sanctions et actions inamicales de l’Ukraine contre la Russie. Ces sanctions incluent le gel des avoirs (y compris non monétaires) et l’impossibilité de transférer les fonds hors de Russie.

Les autorités russes ont rappelé que ces contre-mesures pourraient être levées si l’Ukraine annule ses sanctions contre les citoyens et sociétés russes.

La liste des personnes touchées inclut :

– le fils du président ukrainien, Alexeï Porochenko,

– le ministre de l’Intérieur, Arsène Avakov,

– le ministre des Infrastructures, Vladimir Omelian,

– la ministre de la Santé, Ouliana Souproun,

– le ministre de la Défense, Stepan Poltorak,

– le chef du Conseil National de Sécurité, et ex-Président ukrainien par intérim, Oleksandr Tourtchynov,

– le chef de l’État-major des Forces Armées Ukrainiennes, Viktor Moujenko,

– le chef adjoint de l’administration présidentielle, Konstantin Yelisseyev,

– le président de la Rada, Andry Parouby,

– la vice-présidente de la Rada, Irina Guerachtchenko,

– plusieurs députés ukrainiens actuellement en poste, dont Ioulia Tymochenko, Boris Tarassiouk, Andriy Biletsky, Anton Guerachtchenko, Igor Mossiytchouk, Andriy Teterouk, et Dmytro Iaroch,

– le néo-nazi et chef du parti Svoboda Oleh Tyahnybok,

– l’ultra-nationaliste ukrainienne, Irina Farion,

– le chef du SBU (services secrets ukrainiens), Vassili Gritsak, et son adjoint, Dmitry Tymtchouk,

– l’ex-Premier ministre Arseni Iatseniouk,

– le procureur général ukrainien, Iouri Loutsenko,

– le directeur général de Naftogaz, Andreï Kobolev,

Ces sanctions touchent aussi des juges de la cour constitutionnelle ukrainienne, des hommes d’affaires ukrainiens importants, des officiels de l’administration présidentielle ukrainienne, ainsi que plusieurs directeurs de grandes compagnies ukrainiennes et de sociétés contrôlées par le gouvernement ukrainien.

Concernant les 68 sociétés impactées par ces sanctions, la plupart sont dans l’industrie chimique et minière, comme Azot, Dniproazot, Ukrhimenergo, Glikohim, etc.

Le gouvernement russe a aussi pris un certain nombre de mesures pour éviter que ces sanctions n’impactent négativement l’économie de la fédération de Russie.

« Le ministère de l’Industrie et du commerce et le ministère du Développement économique de la fédération de Russie devront assurer un équilibre sur les marchés des produits de base et prévenir tout impact négatif des mesures économiques spéciales sur les activités des entreprises russes », a indiqué le gouvernement russe dans sa résolution.

Selon la déclaration, le gouvernement russe pourrait délivrer des permis temporaires pour autoriser certaines opérations des entreprises soumises aux sanctions.

Ces contre-mesures, bien que relativement étendues en termes de nombre de personnes concernées, reste limitées si on compare avec les sanctions prises par l’Ukraine contre la Russie depuis 2014 (plus de 1 200 personnes et près de 500 entreprises, organisations, et partis politiques).

Les personnes visées par les sanctions russes, sont principalement les plus russophobes. Celles qui ont lancé la guerre civile ou appellent au nettoyage ethnique dans le Donbass, celles qui appellent à la guerre contre la Russie, ou celles et ceux qui appellent à prendre toujours plus de sanctions contre le pays voisin.

De plus cette liste n’est pas figée pour toujours. Comme l’a indiqué hier le gouvernement russe, cette liste pourrait s’allonger, et les sanctions russes toucher plus de personnes et de sociétés ukrainiennes, si nécessaire.

« Il est important de comprendre que ces mesures ne sont pas définitives. Comme toute liste, elle peut être étendue ou réduite, voire supprimée de l’ordre du jour. Tout dépendra de la stratégie à venir des dirigeants ukrainiens », a déclaré le gouvernement russe.

Après des années d’une patience angélique, l’ours russe a décidé de commencer à sortir les griffes. Et il vaudrait mieux pour les autorités ukrainiennes qu’elles comprennent l’avertissement qui leur est ainsi adressé.

Faute de quoi, Moscou pourrait bien s’engager dans une escalade de sanctions et de contre-mesures envers l’Ukraine, comme cette dernière l’a fait contre la Russie depuis le Maïdan.

Christelle Néant

