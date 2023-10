Les calculs de Meshaal et l’aventure inconsidérée du Hamas

Il ne fait aucun doute que ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre est l’une des répercussions des mauvais calculs des dirigeants du Hamas à l’extérieur de Gaza. Habitués à se battre tout en se relaxant dans des hôtels et en regardant les écrans de télévision depuis la Turquie et le Qatar, ils n’ont pas réalisé que l’adoption d’un plan terroriste brutal et généralisé pour attaquer Israël pourrait provoquer une catastrophe humanitaire majeure qui pourrait ne pas s’arrêter aux frontières de Gaza.

Oubliez les déclarations de Haniyeh et d’autres qui ont dit qu’ils étaient sur le point de changer la carte du Moyen-Orient et d’autres absurdités.

Le plan malveillant du Hamas a été involontairement révélé par Khaled Meshaal, chef du bureau politique du mouvement, dans ses déclarations à la chaîne satellitaire Al Arabiya récemment, où il a dit en texte : « Nous avons suffisamment de soldats israéliens capturés pour négocier l’échange de nos détenus », ajoutant : « Nous ne nous occupons que des prisonniers militaires israéliens. Nous échangerons nos prisonniers israéliens contre tous nos prisonniers détenus par Israël ».

Meshaal n’a pas mentionné les précédents slogans vides qui ont été scandés bruyamment, tels que la libération de la terre, le règlement de compte, ou quoi que ce soit d’autre. Tout ce qui compte pour lui et les autres chefs d’organisations terroristes affiliées à l’Iran, c’est la libération de leurs camarades des prisons israéliennes.

Meshaal a décrit l’attaque contre Israël comme une aventure calculée, ajoutant : « Nous connaissons très bien les conséquences de notre opération du 7 octobre ». Une analyse des positions du Hamas depuis le début de l’attaque montre clairement que l’attaque brutale n’a fait l’objet d’aucune étude, évaluation stratégique ou même consultation avec des personnes raisonnables en qui le mouvement a confiance, qu’il s’agisse de Palestiniens ou d’autres personnes. La confusion qui s’est emparée du mouvement, la disparition de ses membres et tout le sang qui a coulé en raison de la colère israélienne attendue en réponse à l’attaque, indiquent que le Hamas ne s’est pas préparé à ce qui se passera après l’attaque.

Meshaal dit : « L’histoire n’est pas faite de pas limités, timides, hésitants, mais d’aventures réfléchies ». Nous lui disons : oui, vous avez écrit une nouvelle page d’histoire pour les victimes israéliennes et palestiniennes de la destruction de Gaza. Oui, elle a tué de nombreux civils israéliens et le peuple palestinien a payé un lourd tribut à ce qui a été décrit comme des aventures calculées. Pour couronner le tout, nous n’avons connaissance d’aucune étude réalisée par le Hamas dans le cadre de son attaque terroriste contre Israël. Il n’y a eu ni étude, ni plan, ni préparation. Il s’agissait d’un crime brutal qui a ignoré toute forme de compassion ou de considération pour la souffrance humaine anticipée résultant de l’acte téméraire, qui dépasse les capacités disponibles.

Sur le terrain, toutes les preuves indiquent clairement qu’il s’agissait d’un crime motivé, mais en aucun cas délibéré, dont l’objectif principal était d’échanger des captifs et des prisonniers.

Il n’y avait pas d’objectif poursuivi, tel que ceux vantés dans les slogans vendus au courant arabe dominant au Moyen-Orient, comme la défense de la mosquée Al Aqsa ou des territoires palestiniens, que beaucoup colportent depuis des salles climatisées, laissant des innocents souffrir dans les formes les plus laides de faux-semblants, de tromperie et de cooptation de cause. En analysant les événements, les observateurs sont confrontés à certains scénarios et questions, dont le premier est que le mouvement Hamas lui-même a été surpris par le succès de l’attaque brutale, qui a dépassé ses attentes. Elle a causé d’importantes pertes humaines du côté israélien, ce à quoi le mouvement ne s’attendait pas, et il ne s’attendait donc pas à ce que les Israéliens ripostent avec un tel niveau de violence et de colère.

Le deuxième de ces scénarios est que le mouvement terroriste a mené l’attaque dans le cadre d’un accord avec des sponsors régionaux, et que ces sponsors, leurs agents et leurs milices sont intervenus pour alléger la pression israélienne sur la bande de Gaza. Le troisième de ces scénarios est que les dirigeants du Hamas ont ordonné l’exécution de l’attaque sans préparer une stratégie pour gérer la scène post-attaque et ses répercussions politiques, sécuritaires et stratégiques non seulement sur les Palestiniens mais aussi sur toutes les parties régionales.

Cela signifie que l’objectif était limité à la manière de libérer les cadres du mouvement détenus par Israël, sans développer une compréhension complète de la scène du conflit dans la phase post-attaque. Il est très probable que Meshaal et ses acolytes aient donné l’ordre de mener l’attaque sans en étudier suffisamment les répercussions après avoir reçu des assurances iraniennes concernant spécifiquement l’intervention du Hezbollah et de l’Iran pour sauver le mouvement s’il était exposé à un danger imminent de la part de l’armée israélienne. Ce qui a contribué à cela, c’est qu’Israël n’était pas au mieux de sa forme et de ses circonstances internes et qu’il connaissait un état de division et d’agitation partisane et politique sans précédent. Il est évident que le chef d’une milice terroriste n’a pas l’autorité nécessaire pour évaluer la position officielle des Arabes ou pour demander plus de soutien politique ou quoi que ce soit d’autre. Il doit comprendre que les tactiques des organisations terroristes sont différentes des stratégies des pays.

Les Etats ont des positions et des calculs différents de ceux des organisations et des milices. Les gouvernements ne peuvent pas être protégés par leur peuple, ni leurs dirigeants se cacher dans des tunnels, comme le font les dirigeants du Hamas, ou vivre dans les capitales d’autres pays.

En fin de compte, les chefs d’État sont responsables de la sécurité de leur peuple et des intérêts de leur pays, et ils ne peuvent pas tout risquer et se laisser entraîner dans des plans et des mesures conçus par une organisation malveillante et malfaisante ou par ses commanditaires et ses bailleurs de fonds.

Nous le disons ouvertement au Moyen-Orient. Il n’y a pas de temps ni d’espace pour les slogans et la démagogie. Nous ne pouvons pas laisser au Hamas, à l’Iran et au Djihad islamique la possibilité de plonger la région arabe et Israël dans davantage de chaos et d’insécurité. Il est déraisonnable de risquer le sort de plus de deux cents millions d’Arabes pour se laisser entraîner dans un plan de milice. Certes, personne ne peut accepter ce qui arrive à quelque deux millions de Palestiniens à Gaza. Mais ce n’est pas en élargissant l’arène du conflit à des pays de la région et en mettant davantage d’innocents à la merci de ces positions irresponsables que l’on parviendra à libérer ces personnes des griffes de ce cycle de violence et d’effusion de sang.

Meshaal a reconnu dans son discours que le Hezbollah et l’Iran ont fourni au mouvement des armes et un soutien. Il leur a demandé d’en faire plus. Mais il n’a pas parlé de la position de l’Iran sur ce à quoi les Palestiniens sont exposés à Gaza, sauf par le biais de menaces et d’intimidations, laissant les victimes payer un lourd tribut.