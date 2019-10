Les déclarations de Koutchma confirment que Kiev n’appliquera pas les accords de Minsk

Mercredi, le représentant ukrainien, Léonid Koutchma, a réaffirmé que les questions de sécurité dans le règlement du conflit dans l’Est de l’Ukraine étaient prioritaires, tandis que le règlement des questions politiques ne pourrait être abordé que lorsque les questions de sécurité auront été résolues.

Les dernières déclarations publiques du chef de la délégation ukrainienne lors des pourparlers dans la capitale biélorusse, Léonid Koutchma, ont une fois de plus démontré que l’Ukraine ne va pas appliquer les accords de Minsk, a déclaré jeudi le directeur du Centre russe de Conjoncture Politique Alexeï Tchesnakov.

« Tout d’abord, la mise en œuvre des mesures de sécurité doit être synchronisée étape par étape avec la mise en œuvre de la partie politique des accords de Minsk », a déclaré le spécialiste de la politique étrangère. « C’est nécessaire dans tout processus de paix, et il est étrange que Koutchma ne le comprenne pas et qu’il ne le veuille pas », a souligné Tchesnakov.

« Deuxièmement, avant de synchroniser quelque chose, il est essentiel de montrer comment l’Ukraine va remplir ses obligations politiques. Cet « apport créatif » de Koutchma peut être tout simplement ignoré, car ce que la partie ukrainienne suggère maintenant va à l’encontre des accords de Minsk et n’a pas été discuté avec les républiques du Donbass », a-t-il noté.

« Il serait plus productif que Kiev fasse ses devoirs au lieu de proposer des « idées créatives ». Sinon, ce sera la même chose qu’avec la Formule Steinmeier. Ils le signeront quand même, mais ils ne feront que perdre du temps. Cependant, c’est peut-être précisément ce que Koutchma veut », poursuit-il.

« Il reste alors à comprendre si le président Zelensky sait que son représentant au sein du Groupe de contact agit comme un « frein personnel » au processus de paix ou s’il porte également la responsabilité du sabotage de Koutchma en tant que président… » a commenté le politologue.

Mercredi, Léonid Koutchma a rencontré une délégation de diplomates officiels de l’UE réaffirmant que les questions de sécurité dans le règlement du conflit dans l’Est de l’Ukraine étaient prioritaires, tandis que le règlement des questions politiques ne pourrait être abordé que lorsque les questions de sécurité auront été résolues.

Formule Steinmeier

Fin 2015, le ministre allemand des Affaires étrangères de l’époque, Frank-Walter Steinmeier, proposa un plan qui devint plus tard la « formule Steinmeier ». Le plan directeur stipule qu’un statut spécial doit être accordé au Donbass conformément aux accords de Minsk. En particulier, le document prévoit que la loi spéciale ukrainienne sur l’autonomie locale entrera en vigueur dans certaines zones des régions de Donetsk et de Lougansk à titre temporaire le jour des élections locales, devenant permanente après que l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aura publié un rapport sur les résultats du scrutin.

Le 1er octobre, Minsk a accueilli une réunion ordinaire du Groupe de contact pour parvenir à un accord de paix dans le sud-est de l’Ukraine. Lors de cette rencontre, le chef de la délégation ukrainienne, Léonid Koutchma, a signé une lettre à l’OSCE exposant la « formule Steinmeier » telle qu’elle est censée être intégrée dans la législation ukrainienne.

Note de la traductrice : Cette déclaration confirme que Kiev n’a aucunement l’intention d’appliquer ce qu’elle a signé, trouvant à chaque fois de nouveaux prétextes et excuses pour ne pas le faire. Suite à la déclaration de Koutchma, Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de Donetsk (RPD) a rappelé le point souligné par Tchesnakov, à savoir que les deux volets, sécuritaire et politique, doivent être mis en œuvre en parallèle, et qu’il n’a jamais été question de mettre en œuvre l’un après l’autre.

Ce sabotage manifeste des accords de Minsk et de la formule Steinmeier, montre que Kiev envisage un autre scénario, comme nous l’avons déjà expliqué. Plusieurs nouvelles récentes semblent d’ailleurs confirmer l’analyse qui avait été faite précédemment.

La première est une déclaration faite par un présentateur TV ukrainien, Anton Moukharski, qui a proposé ni plus ni moins que de bâtir un mur à la frontière des deux républiques populaires, et de les abandonner, en justifiant cela par le fait que les visions du monde de l’Ukraine et des deux républiques sont incompatibles. D’autres sur les réseaux sociaux justifient la nécessité de se couper de cette partie du territoire ukrainien pour éviter que le virus de la fédéralisation ne gagne tout le pays. Tout cela aide à préparer l’opinion publique ukrainienne au scénario chypriote envisagé par le gouvernement ukrainien.

L’autre point qui semble confirmer la justesse de l’analyse concernant ce « plan B » de Kiev, c’est la confirmation de la proximité du gouvernement ukrainien avec les néo-nazis qui prétendent « menacer » Zelensky s’il appliquait les accords de Minsk. En effet, après que des membres du congrès américain aient demandé à placer « Azov » sur la liste des organisations terroristes, des députés de la Rada, du parti de Zelensky, préparent une lettre ouverte et collectent des signatures, pour dénoncer le « dénigrement public de l’une des unités les plus honorables et prêtes au combat de la Garde Nationale ukrainienne, [le régiment] Azov ». Si Azov, et son chef, Biletski, menaçaient réellement les plans de Zelensky d’appliquer les accords de Minsk, les députés du parti présidentiel ne viendraient pas à la rescousse de l’organisation néo-nazie ! S’ils la défendent, c’est bien que l’organisation travaille main dans la main avec le président ukrainien, et que les manifestations « contre la capitulation » ne sont bien qu’un cirque médiatique voulu pour faire passer le scénario chypriote. CQFD.

Source : TASS

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider