Les déclarations de l’Ukraine concernant les accords de Minsk battent des records d’absurdité

Commentant une interview d’Alexeï Reznikov, le chef adjoint de la délégation représentant l’Ukraine au sein de la plateforme de négociation de Minsk, la ministre des Affaires étrangères de la RPD (République Populaire de Donetsk), Natalia Nikonorova, a déclaré que ses propos battaient les records d’absurdité et d’arrogance établis précédemment par les représentants ukrainiens.

Les fantasmes de l’Ukraine concernant le conflit dans le Donbass et les accords de Minsk

L’interview qu’a accordée Alexeï Reznikov à ZN.UA, est à bien des égard à elle seule un monument de propagande et il faut bien admettre que Natalia Nikonorova a raison lorsqu’elle dit que les propos du Vice Premier-ministre ukrainien battent des records d’absurdité. Car si on devait donner une définition de l’expression « prendre ses fantasmes pour la réalité », les propos de Reznikov en seraient la parfaite illustration.

Car entre ses fantasmes d’une guerre dans le Donbass qui serait entre l’Ukraine et la Russie (ce qu’elle n’est absolument pas), ceux concernant la réintégration de la région après la fin de la guerre, les modifications à apporter aux accords de Minsk, ou la comparaison avec la Croatie on est servis niveau cynisme et délire psychiatrique.

La journaliste qui fait l’interview n’est pas en reste niveau ignominie, quand elle affirme qu’en Croatie les territoires récupérés militairement sont les plus patriotiques du pays désormais, alors qu’il y a toujours des problèmes dans les territoires reconquis par la diplomatie, oubliant volontairement de dire que cela vient du fait que les territoires reconquis par la force ont subi une épuration ethnique et que la population d’origine a été remplacée par des Croates ! Forcément une fois que vous vous êtes débarrassé de la population qui s’oppose à vous il y a moins de problèmes !

Un point qu’a soulevé Reznikov, en jurant ses grands Dieux que l’Ukraine ne voulait pas se débarrasser de la population du Donbass, alors que l’armée ukrainienne bombarde cette même population depuis six ans, et a déjà tué plusieurs milliers de civils au cours de la guerre lors de tirs délibérés contre les zones résidentielles. C’est bien d’essayer de se donner une bonne image publique, mais encore faut-il que les faits soient en accord avec les paroles, faute de quoi la supercherie apparaît au grand jour…

Le summum du cynisme sur ce sujet est venu lorsqu’il a dit qu’en Ukraine, contrairement à la Croatie, il n’y avait pas eu de massacre de masse de la population.

« La Croatie et nous avons des positions de départ différentes, et les nôtres sont meilleures. Parce que, heureusement, en Ukraine, il n’y a pas un seul exemple de massacre, d’extermination de civils, comme cela s’est produit en Croatie, et dans d’autres pays de l’ex-Yougoslavie », a déclaré Reznikov.

Il faut avoir une bonne dose de mauvaise foi et de cynisme pour sortir une horreur pareille, alors que des milliers de civils ont déjà perdu la vie depuis le début du conflit, et que certains ont été sommairement exécutés par les bataillons néo-nazis, comme à Ilovaïsk en 2014, sans parler de tous ceux qui ont été torturés que ce soit par des bataillons type Secteur Droit, Tornado, ou Donbass, ou par le SBU.

Après ce grand moment de cynisme, Reznikov part dans un délire, disant vouloir rééduquer les habitants du Donbass pour leur faire oublier l’URSS. Il a oublié de dire que c’était ensuite pour promouvoir la division SS Galicie, Bandera, et tous les autres collaborateurs de Nazis et participants de l’holocauste.

Je vous épargne les détails de son interview fleuve, car Reznikov part dans des digressions sans fin à propos de la Croatie, ce qui lui permet d’exprimer ses fantasmes de voir une administration de transition sous autorité de l’ONU dans le Donbass, sans le dire ouvertement. Et s’il ne le dit pas ouvertement, c’est parce qu’il connaît déjà la réponse de la RPD et de la RPL (République Populaire de Lougansk), à savoir un non ferme et définitif.

Une fois qu’il a fini de dresser tout l’historique de la résolution du conflit croate, Reznikov en vient enfin au point clé de la résolution de celui dans le Donbass à savoir les accords de Minsk. Il commence déjà par ressortir de son chapeau cette idée farfelue que les accords de Minsk ont déjà expiré le 31 décembre 2015 à minuit, qu’il avait déjà brandie auparavant.

Sauf que si les accords de Minsk étaient déjà officiellement morts alors les sanctions contre la Russie auraient dû être levées puisqu’elles sont adossées à ces accords. Sans parler du fait que depuis le temps les bombardements auraient dû reprendre à grande échelle comme en 2014, puisque l’accord de cessez-le-feu qui restreint l’ampleur des hostilités entre l’Ukraine, la RPD et la RPL, fait partie des accords de Minsk.

Les négociations dans la plateforme de Minsk ne s’étant pas arrêtées le 1er janvier 2016, et les bombardements et la guerre de mouvement n’ayant pas repris comme en 2014, c’est bien parce que les accords de Minsk sont toujours valables, contrairement à ce que l’Ukraine aimerait faire croire.

« Tout le monde attend un miracle. Mais je tiens à répéter : vous n’avez pas à attendre un miracle de « Minsk ». Ce n’est pas une plate-forme où la paix peut être obtenue. Pour une raison quelconque, nos attentes à l’égard de ces consultations sont exagérées. Mais c’est une banale plateforme logistique, un lieu où se tiennent des consultations visant à atteindre certains objectifs définis par les dirigeants et les conseillers politiques des pays du Format Normandie – humanitaires, économiques, de cessez-le-feu et autres questions connexes. Ce forum a été créé à l’initiative des dirigeants du Format Normandie pour traiter de ces questions, » a déclaré Reznikov.

Sauf que ce qu’il dit est totalement faux. La plateforme de négociation de Minsk n’est pas une plateforme de consultations. Cette plateforme est là pour permettre des négociations directes entre l’Ukraine, la RPD et la RPL comme le prévoient les accords de Minsk. Ce n’est pas la première fois que les officiels ukrainiens essayent de dénigrer cette plateforme de négociations afin de la vider de sa substance et rendre les accords conclus lors de ces réunions non-contraignants, surtout pour l’Ukraine.

Les propos de Reznikov visent à présenter le Format Normandie comme la seule vraie plateforme de négociation afin de faire croire que le refus de la Russie d’organiser une nouvelle réunion est un refus de négocier avec l’Ukraine. Sauf que ce n’est pas le cas. Reznikov peut prendre ses fantasmes pour la réalité, la vérité est que le Format Normandie était nécessaire au départ pour aboutir aux accords de Minsk, mais désormais il ne sert plus qu’à insuffler un nouvel élan quand cela s’avère nécessaire et essayer de trouver des moyens de débloquer les négociations lorsqu’elles sont dans l’impasse, avec des feuilles de route comme la formule Steinmeier.

Mais ce n’est pas le Format Normandie qui peut mener les négociations de fond qui doivent avoir lieu entre l’Ukraine, la RPD et la RPL, comme le stipulent clairement les accords de Minsk !

L’Ukraine veut réécrire les accords de Minsk

Et c’est là qu’on en arrive à la partie de l’interview où Reznikov expose clairement ses fantasmes de réécriture des accords de Minsk en faveur de l’Ukraine.

Il commence par la partie sur l’amnistie générale qui est prévue dans les accords de Minsk. Là aussi je vous épargne ses digressions sur Koffi Annan et sa vision de la justice transitionnelle, pour en venir à sa vision des choses. Si on résume le propos de Reznikov, l’Ukraine ne veut pas appliquer l’amnistie générale prévue par les accords de Minsk, mais une amnistie au cas par cas. Tout soldat des milices populaires ayant tué serait par exemple exclu de l’amnistie. Sauf qu’avec une démarche pareille il est clair qu’aucun milicien ou ancien milicien ne voudra que le Donbass réintègre l’Ukraine.

Le plus drôle est que Reznikov se contredit lui-même d’un paragraphe à l’autre, car quelques lignes plus haut, il dit justement que s’il n’y a pas de possibilité pour le soldat ennemi de retourner ensuite à la vie civile sans craindre des représailles, il ne se rendra pas et combattra jusqu’à la dernière cartouche.

Et là où on touche au summum du débilisme et de la propagande c’est quand il explique que beaucoup de gens dans le Donbass travaillent avec « l’administration d’occupation » car ils n’ont pas le choix et seraient des « otages ». Il suffit de voir le résultat du référendum de 2014, où 9 personnes sur 10 dans le Donbass (et je parle de la totalité du territoire, pas juste celui des actuelles RPD et RPL) ont voté pour quitter l’Ukraine, pour se rendre compte du niveau de délire stratosphérique des propos de Reznikov.

Plus loin il dit clairement que les gens faisant partie actuellement des autorités locales de la RPD et de la RPL ne doivent pas pouvoir faire partie des nouvelles autorités locales après réintégration du territoire au sein de l’Ukraine, pareil pour les enseignants qui auraient présenté Kiev comme l’ennemi (quand on bombarde des gens oui on est l’ennemi, c’est logique), qui ne devraient plus avoir le droit d’enseigner. En clair, l’Ukraine rêve d’une épuration administrative, culturelle et historique du Donbass. Je vais doucher les espoirs de monsieur Reznikov, cela lui évitera de fantasmer pour rien : cela n’arrivera pas.

Et c’est là qu’on en arrive enfin aux plans de réécriture des accords de Minsk par l’Ukraine. Reznikov nous explique qu’il faut d’abord consulter les partenaires de l’Ukraine pour savoir s’ils sont prêts pour modifier les accords de Minsk, car « ils doivent également comprendre que ces accords de Minsk ne fonctionnent pas et ne fonctionneront jamais, ou si Dieu nous en garde, ils fonctionneront, ils porteront atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine ».

Ensuite il explique doctement que les 3/4 des accords de Minsk n’ont pas besoin d’être modifiés, SAUF bien sûr le volet politique de ces accords, et entre autre la question des élections et du contrôle de la frontière. Il faut croire que les officiels ukrainiens sont sourds pour ne pas entendre la réponse de la Russie, de la RPD et de la RPL déjà formulée de manière claire à de nombreuses reprises sur ce point, à savoir qu’il n’y aura pas de retour du contrôle de la frontière AVANT les élections locales, à cause des craintes de nettoyage ethnique.

Les accords de Minsk et la formule Steinmeier, tous deux signés par l’Ukraine sont très clairs : d’abord les élections, puis le contrôle de la frontière revient à Kiev. Pas la peine d’insister 36 fois pour modifier cet ordre de mise en œuvre. La Russie, la RPD et la RPL ne l’accepteront pas pour des raisons légitimes.

Donc l’Ukraine peut arrêter de tourner autour du pot et dire ouvertement à la France et l’Allemagne qu’elle n’appliquera jamais les accords de Minsk, puisque Reznikov dit que sans cette « modernisation » ils ne seront jamais appliqués car cela ne fonctionne pas. Et cela ne fonctionne pas parce que l’Ukraine a signé ces accords à cause du fait qu’elle perdait la guerre et qu’appliquer les accords de Minsk revient à admettre publiquement sa défaite, ce qu’elle refuse de faire.

D’ailleurs un peu plus loin Reznikov aborde ouvertement la possibilité d’abandonner les accords de Minsk, alors que ces derniers ont été validés par une résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU je le rappelle.

« Donc, nous devrions probablement dire honnêtement : grâce aux accords de Minsk, certaines choses ont été faites, certaines choses positives ont été faites, en particulier le régime du cessez-le-feu, même s’il n’est pas idéal. Mais si les accords de Minsk ne fonctionnent plus, signons en d’autres, par exemple les accords de Stockholm », a déclaré Reznikov.

En clair, l’Ukraine refuse d’appliquer ce qu’elle a signé à de multiples reprises (accords de Minsk 1 et 2, formule Steinmeier, protocole de création du conseil consultatif, mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu), mais elle demande de signer un nouvel accord qui lui serait plus favorable (et même ainsi rien ne garantirait qu’elle l’appliquera vu qu’elle n’a jamais mis en œuvre tout le reste), alors qu’elle est dans la position du perdant. Là effectivement on atteint des records d’absurdité.

La RPD remet les points sur les i

La réponse de la RPD est venue de sa ministre des Affaires étrangères, Natalia Nikonorova, qui n’a pas mâché ses mots pour commenter la dernière déclaration de Reznikov.

« Les déclarations du chef adjoint de la délégation ukrainienne au sein de la plate-forme de négociation de Minsk battent, dans un certain sens, les records d’absurdité et d’arrogance établis précédemment par les représentants de l’Ukraine », a-t-elle déclaré en préambule.

« M. Reznikov, en fait, a directement déclaré que les accords de Minsk ne fonctionnent pas et que l’Ukraine est prête à se retirer du processus de paix approuvé par le Conseil de Sécurité de l’ONU. Bien que la République et les médiateurs représentés par l’OSCE, ainsi que les pays garants représentés par la Russie, l’Allemagne et la France, soient partis dès le début du principe que les pourparlers de Minsk sont la plate-forme même sur laquelle la paix dans le Donbass devrait être réalisée. On peut donc en conclure que la thèse du ministre ukrainien de la « réintégration » a même dépassé la rhétorique de M. Porochenko, qui aimait aussi beaucoup dire à quel point l’existence même des pourparlers de Minsk le mettait mal à l’aise », a ajouté la ministre.

Pour Natalia Nikonorova, l’équipe de Zelensky va même plus loin que ses prédécesseurs de l’ère Porochenko, puisque la déclaration de Reznikov va à l’encontre des propos du Président ukrainien lors du dernier sommet au Format Normandie.

« L’équipe des « Serviteurs du peuple » va plus loin – ils revendiquent une position qui va à l’encontre des actions de Zelensky lui-même, lors du sommet au Format Normandie, qui a personnellement confirmé l’engagement de l’État ukrainien à l’égard du paquet de mesures et des autres documents de Minsk. À cet égard, une question raisonnable se pose : ces déclarations de M. Reznikov doivent-elles être qualifiées de position officielle du président ukrainien, ou le chaos dans ce pays a-t-il atteint un niveau tel que la main gauche ignore les actions de la main droite, et que la tête est totalement aveugle et sourde ? », a demandé la ministre.

Natalia Nikonorova a ensuite souligné que tout cela prouvait qu’il n’y avait pas de volonté politique en Ukraine pour remplir les obligations du pays au titre des accords de Minsk, et que si Kiev signait un quelconque accord de Stockholm ce serait sans la RPD, qui suivrait alors son propre agenda interne sans se soucier de ce que fait le pays voisin.

« Dans cette situation, les autorités ukrainiennes considèrent qu’il est logique de ne pas continuer à travailler sur les accords existants, mais de proposer d’en signer de nouveaux, plus commodes pour la partie ukrainienne. Notre position sur cette question est simple : si l’Ukraine décide de conclure une sorte d’accord de Stockholm ou tout autre accord avec quelqu’un, c’est son droit et c’est une affaire intérieure. Mais cette activité tapageuse ne nous concernera pas – nous suivrons notre propre voie, conformément à notre agenda interne », a-t-elle déclaré.

La ministre des Affaires étrangères de la RPD a conclu en mettant en garde les autres pays qui veulent signer des accords avec l’Ukraine.

« Enfin, nous voulons donner un conseil aux autres pays dans le monde avec lesquels l’Ukraine veut conclure des accords : vous devez réfléchir très attentivement avant de faire confiance au signataire qu’est Kiev, qui, après avoir conclu des accords, retardera leur mise en œuvre pendant 6 ans, puis renoncera simplement à ses obligations et partira signer quelque chose de nouveau avec quelqu’un d’autre » a conclu Natalia Nikonorova.

Je n’aurai pas su mieux résumer ce que vaut la signature de l’Ukraine post-Maïdan. Il est temps pour les autorités du pays de redescendre de leur nuage et d’arrêter de prendre leurs fantasmes pour la réalité, avant que le pays ne se fracasse sur cette dernière.

Christelle Néant

