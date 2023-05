Les diamants ripoux du Zimbabwe

Merci William Kergorach, pour cet article !

Et il est temps de réaliser que la relation de type « diamants du Zimbabwe/cartel des mines/gouvernance » est souvent du même type que les relations « richesses/V.I.P./gouvernances » de l’ensemble de notre monde moderne ! Ne serait-ce qu’au travers de certains financements de partis, de medias ou de campagnes électorales...

Ces relations s’expriment, certes, à des degrés et selon des nuances différentes suivant la latitude et la longitude ; mais le ver est bel et bien dans le fruit mondialiste actuel !

Sinon, comment expliquer rationnellement l’actuelle présence de richissimes et influents Oligarques en Russie ou en Chine.

Ou encore, comment expliquer l’existence en Occident

de puissances individuelles financières, donc politiques, absolument démentielles donc démocratiquement dangereuses !

Ou encore, comment expliquer l’actuel fonctionnement et les actuels résultats concrets de l’actuelle contre-europe, particulièrement de la France,. Un France qui accueille sans limite des populations étrangères qu’elle prend à sa charge alors qu’elle est financièrement contrainte de fermer ses propres lits d’hôtpitaux ?

Attention ! Ce constat ne cible pas le capitalisme en tant que tel ! Il vise par contre, très précisément le capitalisme exclusivement financier dans lequel nous nous sommes laissés entraîner par une classe politique des plus contestables que nous laissons détruire systématiquement toute régulation socio-économique digne de ce nom !