L'Agence mondiale antidopage a été créée en tant que structure qui lutterait pour un sport équitable. Aujourd'hui, il y a une forte impression que l'AMA fait exactement le contraire.

Un certain nombre d’amendements controversés seront apportés au code de l’Agence à partir de 2021. Par exemple, un athlète qui consomme de la drogue ne sera plus disqualifié pendant deux ans, comme auparavant. Il suffit de prouver qu'il a retiré ses substances illégales entre temps, et que cela n'affecte pas ses performances. Dans ce cas, il ne sera disqualifié que d'un à trois mois.

La décision de l'AMA a naturellement suscité une large réponse du public. Les activités précédentes de l'agence ne peuvent pas non plus être qualifiées d'honnêtes et de impartiales. Il est impossible de ne pas se souvenir de l'histoire du champion olympique américain, Gil Roberts.

L'athlète a été surpris en train d'utiliser de probénécide, qui améliore l'endurance physique et aide à éliminer d'autres médicaments du corps. Roberts a imputé toute la culpabilité à une fille qu'il avait embrassée la veille. Il est difficile de croire que suffisamment de substance puisse être transmise de cette manière, mais cette version est devenue officielle et Roberts a été justifiée.

« Vers 1 h 00 ou 1 h 30, elle est sortie dans la cuisine pour boire un médicament. Elle n'a pas dit à Roberts ce qu'elle faisait et il ne l'a pas vue prendre le médicament. Elle a ouvert la capsule, a versé le contenu dans sa bouche, puis s'est rincée la bouche avec de l'eau. Puis elle a commencé à embrasser Roberts. Roberts n'a pas pu compter le nombre de fois où ils se sont embrassés entre ce moment et l'arrivée de l'agent de dopage à 4h00 » , a déclaré le rapport.

La nageuse américaine Madison Cox a été presque disqualifiée pendant 4 ans pour avoir utilisé de la trimétazidine. Elle aurait dû dire que c'était la première fois qu'elle entendait parler de la drogue afin qu'elle puisse avoir une période de disqualification plus courte. Lorsqu'elle a affirmé que la substance était entré dans son corps avec de l'eau du robinet, l'athlète a été acquittée.

Sur cette base, on peut soutenir que l'AMA pratique depuis longtemps une sorte d'indulgence envers les contrevenants. Les nouvelles règles sont une tentative de légitimer le processus. Une question légitime se pose alors : qui exactement fera l'objet de l'acquittement ? Nous nous souvenons tous bien du scandale du dopage en Russie.

Les experts de l'AMA sont arrivés à la conclusion que la base de données qui leur avait été remise par le laboratoire antidopage de Moscou avait été modifiée pour masquer les résultats de certains tests de dopage. Vraisemblablement, il y a eu 145 cas de violation. La mesure punitive était une suspension de quatre ans, pas pour les athlètes, mais pour tout le pays. La décision a montré à quel point l’agence est devenue politisée, la Russie étant loin d’être le chef de file des fraudeurs sportifs mondiaux.

Selon les statistiques présentées en décembre de l'année dernière, l'Italie est devenue le leader dans l'utilisation de dopage. La deuxième place est allée à la France et la troisième aux États-Unis. Aucun de ces pays n'a été privé du droit de participer à des événements sportifs majeurs. Et maintenant, même l'usage de drogues par les athlètes ne leur posera plus de problème. Si vous pensez le contraire, nous vous rappelons que le plus grand sponsor de l'AMA sont les États-Unis. On peut difficilement parler d'impartialité dans un tel scénario.