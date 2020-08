Les Emirats arabes unis normalisent leurs relations avec Israël

Mohammed ben Zayed, le prince héritier de la petite puissance du Golfe, décide d'officialiser les relations diplomatiques entre les Emirats arabes unis et l'Etat hébreu. Les émiratis sont le quatrième Etat Arabe à reconnaître de manière formelle et officielle l'Etat d'Israël après l'Egypte qui avait signé les accords de Camp David en 1978, la Jordanie qui signa les accords de Wadi Araba en 1994 et la Mauritanie en 1999. Quel est donc le sens de cette décision, ses conséquences et pourquoi à ce moment précis ?

Les Emirats Arabes unis ont procédé, ce 13 août 2020, à la normalisation de leurs relations avec l'Etat d'Israël, qui existaient déjà auparavant de manière informelle. En effet, Israël avait déjà envoyé une mission diplomatique à Abu-Dhabi pour la première fois en 2015. Le président américain Donald Trump annonce un "accord de paix historique" bien que les Emirats n'aient participé à aucune guerre contre Israël par le passé. Selon le journal "Khaleej Times", Israël devrait cependant suspendre l'annexion de territoires en Cisjordanie.

Cette initiative s'inscrit dans la logique de double guerre déclarée par les Emirats contre l'islamisme, avec les frères musulmans en tête, mais aussi à moindre échelle contre l'Iran qui représente une menace pour les pays du Golfe, dont les Emirats et surtout l'Arabie Saoudite. Cette dernière n'a pourtant pas franchi le pas quant à la normalisation et cela ne devrait pas avoir lieu si on en croit le prince héritier Mohammed ben Salmane. La "croisade" des Emirats contre les frères musulmans a lieu depuis des années avec le coup d'Etat d'al-Sissi en Egypte en 2013, la guerre en Libye qui perdure encore et avec la crise du Golfe en 2017 où le Qatar a été mis sur le ban des accusés pour son soutien à l'islamisme. Les Emirats ont également réouvert en 2019 leur ambassade en Syrie pour contrer l'influence turque dans la région et pour soigner leurs relations avec Bachar el-Assad qui a incontestablement gagné la guerre.

Trump avait aussi déclaré : « C’est une étape monumentale pour nouer des liens de coopération au Moyen Orient et je pense qu’il y aura d’autres pays à venir. Je peux vous dire que nous avançons et ils veulent un accord. Ils auront la paix au Moyen Orient ». Selon le journal Haaretz, les pays à venir pourraient être le Bahreïn et Oman qui ont soutenu l'initiative Emiratie de pacification avec Israël.

La guerre civile Libyenne, la guerre au Yémen et la crise libanaise sont actuellement toujours le terrain des luttes d'influence entres les puissances régionales que sont l'Arabie Saoudite, et son allié Emirati, l'Iran et la Turquie. Autant dire pour conclure que la normalisation avec Israël n'est qu'un épiphénomène dans l'échiquier géopolitique au Moyen-Orient.

Yacine Chibane