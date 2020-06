Les enfants du Donbass ne connaissent pas la vie sans le bruit de la guerre

Il s’appelle Savely Smagar. C’est un enfant de la guerre. Pas le genre de guerre lointaine dont nous sommes fiers encore aujourd’hui. Mais une nouvelle guerre, celle qui a commencé au printemps 2014 dans le Donbass. Celle qui dure depuis sept ans maintenant. Celle qui ne semble pas vouloir s’arrêter…

Savely est le premier-né de sa famille, né le 10 février 2014. Je connais bien ses parents, Anna et Sergueï, ils ont vécu mariés longtemps avant de décider de donner naissance à un enfant. Et il se trouve que le bébé était à peine né qu’il s’est trouvé à l’épicentre même des combats. La famille vit près de Staromikhaïlovka. Les gens qui vivent dans la zone de guerre ont un concept de « jours tranquilles », similaire aux « bons jours » des personnes âgées. Et ces « jours tranquilles » ont été moins nombreux que d’habitude au printemps 2020.

Histoire de la Journée internationale de l’enfance

Aujourd’hui, 1er juin 2020, est la Journée internationale de l’enfance. Officiellement, la fête a commencé à être célébrée en 1950, mais l’histoire de cette journée a commencé bien plus tôt. Pour la première fois, des questions liées aux problèmes actuels de l’enfance ont été soulevées par les femmes dès 1925 lors de la Conférence mondiale qui s’est tenue à Genève. À cette époque, le public était préoccupé par les problèmes des enfants des rues, des orphelins, des soins de santé médiocres, mais l’idée n’a pas reçu un large soutien public.

Les problèmes concernant le bien-être des enfants ont été particulièrement aigus dans les années d’après-guerre. En 1949, l’idée d’instaurer cette fête est de nouveau avancée. Lors de la conférence, il a été décidé à l’unanimité d’orienter tous les efforts vers la lutte pour la paix au nom d’une enfance heureuse de tous les enfants et adolescents de la planète. Les trois mots clés sont « pour la paix ».

Depuis 1950, une nouvelle fête a commencé à être célébrée dans de nombreux pays, et avec une grande portée. Le principal symbole de la Journée de l’enfance est le drapeau vert. Il représente une planète sur laquelle se trouvent des figures d’enfants de différentes couleurs et nationalités. Les personnages se tendent la main, symbolisant l’amitié et l’unité. L’objectif principal de la Journée de l’enfance est d’attirer l’attention du public et des gens ordinaires sur les problèmes réels des enfants. Notre monde est structuré de telle manière que les enfants doivent, en règle générale, être protégés des adultes.

D’une part, les adultes sont la source de presque tous les problèmes des enfants, d’autre part, ils sont la source de presque toutes les joies des enfants. Alors comment faire en sorte qu’il y ait plus de joies que de problèmes ?

De quoi faut-il protéger les enfants ?

Environ 100 millions d’enfants ne peuvent pas recevoir d’éducation parce qu’il n’y a pas d’école à proximité. Quelque 15 millions d’enfants sont devenus orphelins, ayant perdu leurs deux parents ou l’un d’entre eux à cause du sida. Plus de 10 millions d’enfants meurent chaque année parce qu’ils n’ont pas accès aux hôpitaux ou aux médicaments. Environ 300 000 enfants vivent dans une zone de conflit armé. Le héros de mon histoire d’aujourd’hui, Savely Smagar, fait partie de ces 300 000 petits terriens.

Quand la guerre arrive dans la ville et que vous venez de naître, de grandir, vous ne comprenez pas du tout ce qui peut être différent sans guerre. Oui, le petit Savely copie le discours des adultes et peut dire en marchant comme ceci : « Nous en avons assez. Nous n’avons plus la force. Combien de temps peuvent-ils tirer ? Ils ne nous laisseront pas marcher ».

Mais Savely ne sait pas vraiment ce que c’est que de vivre sans le bruit de la guerre dans la rue. Tout comme un garçon d’orphelinat ne sait pas à quoi ressemble le visage de sa mère, il ne peut que deviner et rêver qu’un jour sa mère reviendra à la raison et l’emmènera. Ainsi, Savely ne sait pas ce qu’est la paix, mais il en rêve désespérément.

Le vœu le plus secret

« Mon Savely a le même âge que la guerre, mon fils n’a tout simplement pas de désirs d’enfant », m’a dit Anna Smagar, « chaque fois que mon fils a la chance de faire un vœu, soit en soufflant une bougie sur le gâteau, soit pour la fête d’Ivan Koupal, ou lorsqu’il y a une étoile filante, il demande qu’il n’y ait pas de guerre. À la fin de la maternelle, mon fils a lâché un ballon dans le ciel et fait à nouveau son vœu le plus secret. Nous avons reçu son diplôme le 29 mai. Ce ballon, d’ailleurs, n’était pas autorisé à être relâché dans la maternelle en raison de l’aggravation de la situation sur le front. Alors nous l’avons lâché près de la maison ».

« Comme vous êtes courageux », dis-je à Anna.

Elle fait un signe de tête en retour : « Si vous vivez six ans dans la ligne de mire, vous serez moins courageux ».

Savely n’est jamais allé dans la maison du père de sa grand-mère. Le fait est que cette grand-mère vit dans la rue la plus à l’extrémité et la plus sinistrée de Staromikhaïlovka, la plus proche de Krasnogorovka, d’où ils tirent. C’est très dangereux là-bas, presque tous les jours il y a des munitions qui tombent. La grand-mère vient voir Savely bien sûr, mais le garçon ne peut pas venir chez sa grand-mère, Anna ne le laisse pas partir, elle a peur.

« Vous ne pouvez pas mentir à ces enfants aussi facilement », m’a confié Anna, « quand Savely avait trois ans, il était en maternelle et un terrible bombardement a commencé. J’ai couru le chercher. Les enfants étaient rassemblés dans une pièce et on leur a menti en disant que ce n’était pas un bombardement dehors, mais que des chiens aboyaient comme ça, enfin, quelque chose comme ça leur a été dit. Nous avons quitté la maternelle quand le calme est revenu, puis ils ont recommencé à tirer, et nous étions loin de tout abri, on ne pouvait se cacher nulle part. Et c’est là que j’ai vu notre voisin dans sa voiture. Comment s’est-il retrouvé là à ce moment-là ? Apparemment, c’est Dieu qui l’a envoyé. Nous avons sauté dans sa voiture, il nous a ramenés chez nous. Je serai reconnaissante envers cet homme toute ma vie, il nous a sauvés. Savely est entré dans la maison et a immédiatement commencé à dire à sa grand-mère qu’il y avait eu un bombardement, mais pour une raison quelconque à la maternelle, on leur a parlé de chiens. »

Les enfants parlent des enfants

Si vous demandez aux enfants eux-mêmes de quoi ils doivent être protégés, quelles réponses obtiendrons-nous ? J’ai trouvé des informations intéressantes en ligne. Les enfants qui vivent dans des circonstances normales de paix et d’amour, plutôt que de guerre et de haine, pensent qu’il faut les protéger en leur évitant de manger des bonbons et de traîner sur les réseaux sociaux au lieu de marcher dehors. Les enfants pensent également qu’ils doivent être protégés des voleurs qui leur prennent leurs « téléphones portables », des dessins animés malveillants et effrayants, des piqûres de moustiques, des abeilles, des chiens, du soleil brûlant, du nez qui coule et de la toux, des frères et sœurs plus jeunes qui doivent être bien traités.

Les enfants de la guerre du Donbass

Les enfants du Donbass pensent autrement. Nos enfants devraient être protégés des adultes fous, qui montent sans vergogne sur un podium et crient à gorge déployée que les enfants de Donetsk resteront terrés dans les caves. Ce président [Porochenko – note de la traductrice] ne dirige plus le pays agresseur, mais un nouveau président dirige maintenant le pays, qui, en fait, n’a rien fait pour résoudre le conflit du Donbass. Zelensky a déjà son propre cimetière dans cette guerre. Au cours de la présidence de Zelensky, six civils ont été tués, 72 ont été blessés, 180 infrastructures ont été endommagées, 49 ont été détruites et 973 maisons ont été endommagées. Mais le pire, c’est que les enfants souffrent encore et encore.

Le 7 mai 2020, les habitants du village de Sakhanka ont été pris sous les tirs. Deux adultes et deux enfants ont été blessés. La fille Nastia a été légèrement blessée, mais le garçon Dima a été grièvement blessé. Les médecins ont retiré plus de quarante éclats d’obus de son corps. Deux jours plus tôt, l’artillerie ukrainienne a tiré sur le village d’Alexandrovka, trois filles nées en 2013 et 2010 ont été blessées. Deux filles de sept ans ont été blessées par des éclats d’obus dans le dos et les jambes, une fille de dix ans a été blessée à la tête.

Tout correspondant de guerre travaillant dans le Donbass dira que le plus terrible est d’aller dans des endroits où des enfants ont été blessés et tués. Les enfants n’ont pas leur place à la guerre, il ne devrait pas y avoir de visages d’enfants à la guerre, mais nos enfants sont tués et blessés au même titre que les adultes. Et je ne peux toujours pas comprendre comment l’Ukraine moderne ne réalise pas que les larmes et le sang de nos enfants tomberont sur elle, et pas plus tard, mais bientôt. Car il n’y a aucun moyen d’échapper au retour de bâton.

« Les enfants ne sont jamais ceux des autres » est une thèse qui concerne tout le monde dans le monde, mais pas l’Ukraine moderne.

La Journée de protection de notre avenir

J’ai demandé à Anna pourquoi elle restait dans la zone à risque, pourquoi elle ne voulait pas s’éloigner de la ligne de front, prendre son fils, lui donner une enfance paisible.

« En 2014, nous avions trois grands-mères », m’a répondu Anna, « nous ne pouvions pas les quitter. Nos grands-mères nous ont donné, à ma sœur et à moi, une enfance heureuse, nous savions avec certitude qu’elles n’iraient nulle part ».

En 2014, personne parmi les habitants du Donbass n’aurait pensé que la guerre serait aussi longue, presque éternelle. Il semblait que c’était sur le point de se terminer, et nous espérions que ce serait la dernière.

« Même après six ans, je continue à croire qu’un jour la guerre se terminera. Je sais que ce ne sera pas demain, mais ça ne peut pas durer éternellement. Ou peut-être que si ? », m’a demandé Anna, ou peut-être se l’est-elle demandé à elle-même.

Aujourd’hui est la Journée de la protection de l’enfance, Dieu nous garde qu’au moins aujourd’hui l’artillerie ukrainienne ne blesse ou ne tue personne. Pas d’adultes, pas d’enfants. Et les enfants, chers adultes, doivent être protégés chaque jour et chaque heure, pas une fois par an. Pas seulement en paroles, mais en actes. Mais aussi en paroles. Enseigner la véritable histoire de sa patrie à l’école est aussi une protection. De vos enfants et de vous-même, de votre avenir. Et je rêve de vivre jusqu’au jour où nos enfants du Donbass n’auront plus besoin d’être protégés, au moins de la guerre.

Anna Reviakina

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider

Note de la traductrice : Cet article d’Anna Reviakina fait écho à celui que j’avais écrit il y a quatre ans en arrière sur les enfants du Donbass, et la façon dont la guerre les impacte. Aujourd’hui, l’armée ukrainienne n’a commis aucune violation du cessez-le-feu, ni contre la République Populaire de Donetsk, ni contre celle de Lougansk, évitant ainsi que d’autres enfants ne soient blessés ou tués, comme le souhaitait Anna.