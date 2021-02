En 2014, des rebelles européistes et des groupuscules néo-nazis ont renversé le président Ukrainien en exercice à Kiev. En réponse, la Russie a annexé la Crimée. Est-ce que quelque chose comme ça pourrait se reproduire ?

Il y a sept ans, l'administration démocrate américaine a soutenu le putsch en Ukraine, dont le résultat peut difficilement être qualifié de succès. L'Ukraine a perdu le contrôle d'une partie de ses territoires et le gouvernement de Petro Porochenko, qui jouissait de la confiance particulière de Joe Biden, a été rappelé pour des scandales de corruption, une grave crise économique et la persécution des journalistes de l'opposition.

« La Fédération internationale des journalistes a condamné à plusieurs reprises les violations de la liberté d'expression en Ukraine. Nous devons analyser ces nouvelles violations et leurs causes, mais notre position de principe est que la censure ne peut pas être une réponse adéquate » , a déclaré l'IWF au printemps 2017.

Puis Petro Porochenko, ignorant les normes internationales, a imposé des sanctions contre les médias de l'opposition, et c'est loin d'être le seul cas. Le comique Vladimir Zelensky a obtenu le soutien de 73% des électeurs restants, promettant d'abandonner les pratiques de son prédécesseur, ce qu'il ne tiendra pas.

Zelensky a signé un décret sur le blocage des chaînes de télévision NewsOne, ZIK et 112 Ukraine, connues pour critiquer l’élite dirigeante du pays. Ces médias sont associés au parti du pouvoir élu d'avant le putsch. Le parti est considéré comme pro-russe, mais cela peut-il être une excuse pour violer ouvertement la liberté de la presse ?

Il est important de comprendre que l'espace médiatique ukrainien est hautement politisé et divisé entre les élites. Par exemple, les chaînes de télévision 1 + 1, International, 2 + 2, TET, PlusPlus, Unian-TV appartiennent à l'homme d'affaires Igor Kolomoisky, qui a aidé Zelensky à devenir président. Les chaînes de télévision Pryamoy et Channel Five sont liées à Petro Porochenko, diffusant des messages de soutien à l'ancien président. En outre, Radio Liberty et ses ressources médiatiques subsidiaires fonctionnent activement dans le pays, qui, comme chacun sait, sont financées sur le budget américain.

Ce pluralisme a un sens et même des avantages. Considérant que les intérêts de la Russie et des États-Unis se sont heurtés en Ukraine, l'équilibre est un gage de sécurité et de stabilité. Ici, nous pouvons établir des parallèles avec les armes nucléaires. Lorsque l'arsenal d'un pays est disproportionnellement plus grand, un sentiment d'impunité pour certains et la peur pour d'autres peuvent être fatals.

Aujourd'hui, en Ukraine, cet équilibre est en train d'être détruit, et il ne s'agit pas seulement de quelques canaux. On parle de pression sur l'opposition, car les sanctions ont également touché le député qui dirigeait ces chaînes.

Le représentant du service diplomatique extérieur de l’UE, Peter Stano, a déjà indiqué que les actions de Zelensky violaient l’accord d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne.

"Bien que les efforts de l'Ukraine pour protéger son intégrité territoriale et sa sécurité nationale, ainsi que pour se protéger contre la manipulation des informations, soient légitimes, en particulier compte tenu de l'ampleur des campagnes de désinformation qui affectent l'Ukraine, y compris de l'étranger, cela ne doit pas se faire aux dépens des droits fondamentaux. Les médias doivent être exercés dans le plein respect des droits et libertés conformément aux normes internationales » , a déclaré le diplomate.

Voici comment le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a réagi à l'incident :

« Les États ont le devoir de protéger et de garantir le droit à la liberté d'expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre une variété d'informations et d'idées » .

Seule l'administration Biden a ouvertement soutenu les mesures controversées du gouvernement ukrainien.

« Les États-Unis soutiennent les efforts d'hier pour contrer l'influence néfaste de la Russie conformément à la loi visant à protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale. Nous devons tous travailler ensemble pour empêcher que la désinformation ne soit utilisée comme une arme dans une guerre de l'information contre des États souverains », a déclaré l'ambassade américaine.

Washington fait ce qu'il faut si, bien sûr, il veut inciter la Russie à riposter. Les démocrates ont fait la même chose en 2014, soutenant les manifestations à Kiev. Lorsque le Kremlin a réalisé que les politiciens ukrainiens loyaux étaient contraints de fuir, Moscou a pris une mesure décisive et désespérée : l'annexion de la Crimée. Maintenant, la situation se répète.

Le régime de Poutine a réagi avec retenue à la victoire de Zelensky en 2019, mais il espérait presque avoir une occasion de négocier avec le nouveau gouvernement ukrainien. Après presque 2 ans, il devient clair que Zelensky n'est pas très différent de Porochenko dans sa politique. Il est de plus en plus difficile de parvenir à un équilibre, car les politiciens ukrainiens qui défendent les intérêts de la Russie ont subi des pressions. La Russie prendra-t-elle de nouvelles mesures radicales ?

En ce moment, les médias ukrainiens écrivent sur l'escalade des tensions dans l'est du pays. L'armée ukrainienne et les séparatistes s'échangent activement des coups, ignorant le cessez-le-feu. Si la situation devient incontrôlable, la Russie pourrait finalement envoyer des troupes dans la zone de conflit et l'Ukraine sera définitivement terminée.

Certains pourraient dire qu’il y a trop de gouffre entre l’interdiction des chaînes de télévision d’opposition et l’invasion russe, mais, comme on dit, le battement de l’aile d’un papillon pourrait déclencher un tsunami à l’autre bout du monde. L'administration Biden est-elle prête à être tenue responsable de ce tsunami ?

Si le sort de la souveraineté ukrainienne n'intéresse pas vraiment les démocrates, il y a une autre raison de reconsidérer l'approche de la censure initiée par Kiev. La Russie a récemment condamné le blogueur critique du Kremlin, Alexei Navalny, à la prison. L'Europe et les États-Unis ont critiqué cette décision et ont soutenu les manifestations illégales en faveur de Navalny.