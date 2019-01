Les FAU bombardent et endommagent la station de pompage de Vassilievka

Dans la nuit du 22 au 23 janvier, l’armée ukrainienne a tiré avec des lance-grenades automatiques sur la station de pompage de Vassilievka, endommageant le bâtiment où est stocké le chlore.

Photo : Représentation de la RPD au sein du CCCC

Depuis plusieurs semaines, la situation militaire autour de cette station de pompage située très près de la ligne de front se dégrade. Après les tirs du 10 janvier contre un camion de la compagnie « Eau du Donbass » qui avait fait trois blessés parmi les employés et détruit le véhicule, et ceux du 17 janvier, qui avaient visé et endommagé deux voitures civiles, l’armée ukrainienne a remis ça directement contre la station de pompage elle-même.

D’après le représentant de la République Populaire de Donetsk (RPD) au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC), Rouslan, Yakoubov, l’armée ukrainienne a ouvert le feu sur la station de pompage de Vassilievka dans la nuit du 22 au 23 janvier, endommageant le hall d’entrée, la salle électrique et la pièce où est stocké le chlore servant à la désinfection.

Les employés de la compagnie « Eau du Donbass » ont dû se réfugier dans les abris anti-bombardements de la station et aucun n’a été blessé, fort heureusement.

D’après les informations recueillies par le CCCC sur place, les tirs auraient été effectués à l’aide de lance-grenades automatiques depuis les positions ukrainiennes situées au nord de Vassilievka, près de la localité de Novosselovka Drouga.

Carte fournie par la représentation de la RPD au sein du CCCC

Au total, quatre grenades ont atterri sur le territoire de la station et laissé des cratères qui ont pu être analysés par le CCCC pour déterminer l’arme utilisée et l’origine des tirs.

Photos : Représentation de la RPD au sein du CCCC

Cette station de pompage alimente en eau, non seulement une partie du territoire de la RPD, mais aussi une partie du territoire qui est sous contrôle de l’armée ukrainienne. L’interruption du fonctionnement de la station priverait d’eau 1,3 millions de personnes des deux côtés de la ligne de front.

Pour rappel, viser délibérément une infrastructure civile vitale comme cette station de pompage est un crime de guerre, et va à l’encontre de la Convention de Genève que l’Ukraine a pourtant signée.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider