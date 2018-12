Alors que les forces armées de la République Populaire de Donetsk (RPD) sont en état d’alerte maximum, l’armée ukrainienne rapproche ses troupes d’assaut de la ligne de front, et bombarde non seulement le sud de la République, mais aussi la périphérie de Donetsk, faisant un blessé parmi les civils.

Durant les dernières 24 h, l’armée ukrainienne a bombardé les villages du sud de la RPD (Sakhanka, Kominternovo et Leninskoye), tirant 10 obus de mortier de 120 mm, 10 obus de mortier de 82 mm, 46 munitions de véhicule de combat d’infanterie, cinq roquettes antichars, 203 grenades tirées avec des lance-grenades automatiques, ainsi que des munitions de petit et gros calibre d’armes légères.

Avec 292 munitions tirées rien que sur cette portion du front, le sud de la RPD a reçu 58 % des munitions tirées par l’armée ukrainienne durant les dernières 24 h (21 violations du cessez-le-feu et 504 munitions tirées par les FAU du 13 au 14 décembre 2018, soit plus du double du nombre de munitions tirées la veille).

L’un des tirs de cette nuit a frappé de manière directe le seul magasin alimentaire du village de Kominternovo, qui a totalement brûlé après avoir été touché.

Mais le sud de la république n’a pas été la seule cible de l’armée ukrainienne. Hier, les soldats ukrainiens ont ouvert le feu sur le village de Troudovskyi, situé à la périphérie sud-ouest de Donetsk, en pleine distribution d’aide humanitaire, blessant un civil.

« Hier, un habitant a été blessé à la maison de la Culture dans le village de Troudovskyi pendant une distribution d’aide humanitaire. L’homme a été légèrement blessé et a refusé l’hospitalisation, » a déclaré Maxime Joukovski, le chef de l’administration du district de Petrovskyi.

Et pendant que les soldats ukrainiens bombardent les civils et les magasins d’alimentation, le commandement de l’armée ukrainienne fait avancer ses troupes près de la ligne de front.

Les services de renseignement de la RPD ont ainsi détecté le déploiement d’unités de chars d’assaut de l’armée ukrainienne tout le long de la ligne de front sur 50 km, entre Marioupol et Volnovakha. Ces unités constitueraient le premier groupe des troupes d’assaut des FAU prévues pour l’offensive.

« Les informations concernant la partie ukrainienne confirment que l’ennemi est prêt à mener une offensive de grande ampleur », a déclaré aujourd’hui Édouard Bassourine, commandant en second du commandement opérationnel de la milice populaire de la RPD.

Ces unités de chars d’assaut incluent des unités des 128e et 79e brigades des FAU, qui doivent mener l’offensive, selon les plans du commandement ukrainien.

« Les divisions blindées de ces unités sont déployées par groupes de deux pelotons tout le long de la ligne de contact de Vinogradnoe à Starognatovka, » a ajouté Édouard Bassourine.

L’armée de terre ukrainienne n’est pas la seule à être impliquée dans les plans du commandement de Kiev, puisque deux groupes tactiques navals ukrainiens ont aussi été renforcés et mis en état d’alerte à Marioupol, pour soutenir l’offensive terrestre.

« Les groupes tactiques de la marine ukrainienne, Triton et Marioupol, sont prêts à agir et situés à proximité du port de Marioupol. Les commandants des navires de guerre ont reçu l’ordre de couvrir le groupe au sol des Forces Armées Ukrainiennes depuis la mer, » a déclaré le commandant en second de la milice populaire de la RPD.

De leur côté, les unités de la milice populaire de la RPD sont en état d’alerte maximum, et sont prêtes à repousser toute tentative d’offensive de la part de l’armée ukrainienne.

« Toutes les unités militaires sont en état d’alerte maximum. Depuis que nous avons reçu des informations sur la préparation d’une offensive de grande envergure de la part de l’Ukraine, nos unités sont à 100 % de leurs capacités en personnel, et elles ont reçu tout l’armement, l’équipement et les munitions nécessaires, » a déclaré Édouard Bassourine.

Le commandant en second a ajouté que les positions de la milice populaire de la RPD ont été renforcées, des barrières antichars ont été installées dans les zones à risque, et les unités qui défendent cette zone ont reçu assez d’armes antichars pour contenir deux brigades blindées de l’armée ukrainienne.

Les lieux stratégiques sont aussi protégés par des systèmes de défense antiaérien, au cas où il prendrait l’envie à l’Ukraine d’utiliser de nouveau des drones largueurs de charges explosives, ou même son aviation militaire.

Espérons que ces préparatifs décourageront définitivement le commandement ukrainien de se lancer dans une telle Bérézina.

Christelle Néant

