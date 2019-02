Les FAU bombardent la RPL et publient la vidéo de leurs crimes

Le 29 janvier 2019, l’armée ukrainienne a bombardé le territoire de la République Populaire de Lougansk (RPL), près de Zolotoye, à coup de mortier de 120 mm. Non content de violer ainsi le cessez-le-feu et les accords de Minsk, les soldats ukrainiens ont publié, via le réseau des volontaires qui les soutient, la vidéo de leurs méfaits !