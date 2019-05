Les FAU bombardent les civils et les infrastructures vitales de la RPD

Depuis plusieurs jours, les Forces Armées Ukrainiennes (FAU) bombardent délibérément infrastructures, et habitations civiles, sous le nez des observateurs de l’OSCE, sur fond de tensions politiques importantes à Kiev.

En six jours, neuf habitations civiles ont été endommagées, ainsi que des lignes électriques. L’armée ukrainienne a aussi visé à plusieurs reprises la zone autour de la station de pompage de Vassilievka et de la station d’épuration de Donetsk, mettant en danger le personnel.

Et cette situation a surtout empiré durant les dernières 48 h. Ainsi, le 14 mai à 11 h 25 un bataillon néo-nazi ukrainien a ouvert le feu sur Vassilievka depuis la localité de Novosselovka avec des mitrailleuses lourdes et des armes légères. Heureusement le personnel de la station de pompage s’est réfugié dans les abris anti-bombardement et il n’y a pas eu de victimes.

Le lendemain, 15 mai, à 12 h 50 puis à 18 h 55, le bataillon néo-nazi ukrainien recommence à tirer sur Vassilievka depuis Novosselovka, avec des canons anti-aériens, des mitrailleuses lourdes et des armes légères. Une fois encore, la station de pompage (qui alimente les deux côtés de la ligne de front) s’est retrouvée prise sous les tirs, et le personnel a dû aller se mettre à l’abri. Au total, le personnel de la station de pompage a passé deux heures dans les abris anti-bombardement.

D’autres tirs menés contre le territoire de la République Populaire de Donetsk (RPD) hier ont endommagé quatre maisons civiles : trois à Alexandrovka et une à Slavnoye. Au total, durant les dernières 24 h, l’armée ukrainienne a violé 20 fois le cessez-le-feu, et a tiré 201 munitions contre le territoire de la RPD dont 59 obus de mortier de 120 mm et 82 mm.

Devant la recrudescence des tirs contre les civils et les infrastructures vitales, la représentation de la RPD au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC) a demandé des garanties de sécurité supplémentaires pour rétablir une trêve durable, et a lancé à un appel à l’OSCE afin de faire cesser ces attaques.

Les observateurs de l’OSCE se sont d’ailleurs fendus hier d’un rapport exceptionnel dans lequel ils attestent avoir entendu plusieurs tirs venant du côté ukrainien, alors qu’ils s’y trouvaient pour surveiller la situation pendant une opération de déminage. Après avoir entendu trois tirs sortants proches d’eux, les observateurs et l’équipe de déminage sont partis.

Malgré tout cela, à 6 h 40 ce matin un bataillon néo-nazi a ouvert le feu contre Yakolevka (au nord de Yassinovataya), depuis leurs positions situées près d’Avdeyevka avec des véhicules de combat d’infanterie et ont endommagé une maison. Heureusement sans faire de victimes.

Mais il s’en est fallu de peu qu’il n’y en ait, après que les FAU aient décidé de tirer aujourd’hui à 14 h 55 avec des mortiers de 120 mm et 82 mm sur la zone de l’autoroute N-20 où se trouvait le bus qui ramenait des travailleurs de la station d’épuration chez eux.

Heureusement le bus a réussi à quitter la zone bombardée sans dommages ni victimes. Mais la représentation de la RPD au sein du CCCC a insisté une nouvelle fois pour qu’un cessez-le-feu durable soit mis en place.

Il faut rappeler que lors des dernières discussions des groupes de contact à Minsk, aucun accord n’avait pu être trouvé pour établir un nouveau cessez-le-feu ou améliorer les mesures de contrôle de ce dernier, à cause du refus des représentants ukrainiens.

Cette recrudescence des bombardements a lieu alors que la date de la cérémonie d’investiture de Volodymyr Zelensky (qui aura lieu le 20 mai) vient tout juste d’être validée par la Rada, après des jours d’incertitude, et que Porochenko vient de signer la loi sur la langue ukrainienne qui va scinder encore plus la société ukrainienne et sérieusement savonner la planche de Zelensky.

Alors que les citoyens de la RPD et de la RPL commencent à demander la citoyenneté russe en masse, il faut malheureusement craindre de nouvelles flambées de violence sur la ligne de front en fonction de l’état de développement du chaos en Ukraine tant qu’une majorité d’habitants des deux républiques n’auront pas encore reçu de passeport russe.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider