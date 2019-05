Les FAU intensifient les bombardements contre la RPD - Sept maisons endommagées

Après un début de semaine relativement calme, l’armée ukrainienne a brutalement intensifié ses bombardements contre le territoire de la République Populaire de Donetsk (RPD), et surtout sur la périphérie de la capitale depuis les dernières 48h.

Cette intensification se reflète non seulement dans le nombre de munitions tirées, mais aussi et surtout dans la proportion de munitions d’un calibre interdit par les accords de Minsk.

Ainsi, alors qu’habituellement la proportion d’obus de mortier ou d’artillerie atteint en moyenne au maximum un quart du total des munitions tirées, durant les dernières 48 h cette proportion est montée d’abord à 36 %, puis à 47,5 % (presque la moitié) durant les dernières 24 h.

Depuis le 1er mai, l’armée ukrainienne a ainsi tiré 380 munitions contre le territoire de la RPD, se focalisant principalement sur les localités suivantes :

– Dokoutchayevsk, qui a reçu 163 munitions dont 47 de gros calibre,

– Spartak qui a reçu 18 munitions dont 12 de gros calibre,

– Mineralnoye qui a reçu 110 munitions,

– Et la périphérie de Donetsk (Troudovski) qui a reçu 92 munitions, toutes d’un calibre interdit par les accords de Minsk.

La totalité des attaques des dernières 24 h a visé la périphérie de Donetsk (entre autre le village de Troudovski, où une maison a été endommagée), ainsi que les localités de Mineralnoye et Dokoutchayevsk, où six maisons et deux pièces d’infrastructure (entre autre une ligne électrique) ont été endommagées. Heureusement aucune victime civile n’est à déplorer.

Voici quelques-unes des photos prises par les représentants de la RPD au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC) sur place :

Photos : Représentation de la RPD au sein du CCCC

Une fois arrivés sur les places les représentants de la RPD au sein du CCCC ont découvert que certains des obus ayant frappé Dokoutchayevsk pendant la nuit n’était pas des obus de mortier mais des obus d’artillerie de 152 mm, comme le prouve la taille de certains éclats retrouvés sur place.

Voir la vidéo du CCCC :

Il faut rappeler que lors des dernières discussions des groupes de contact à Minsk le 24 avril, les représentants ukrainiens ont refusé d’accepter la déclaration proposée par l’OSCE, qui contient des mesures additionnelles pour renforcer et mieux contrôler l’application du cessez-le-feu. Ce refus d’accepter ces mesures additionnelles est logique, puisque ces mesures brideraient les provocations de Kiev.

L’autre fait qui explique cette recrudescence de bombardements contre les civils, principalement en direction de Donetsk, est le déploiement récent du régiment néo-nazi Azov dans la localité de Maryinka.

Comme le craignait le commandement de la milice populaire de la RPD, cette unité a été déployée là afin d’aggraver la situation sur cette portion du front, à la veille des festivités du mois de mai.

Et pour celles et ceux qui douteraient du caractère néo-nazi de ce bataillon, le service de presse de la milice populaire de la RPD a découvert en allant filmer les positions du régiment Azov depuis celles de la république (situées en face), un drapeau nazi flottant au-dessus des positions ukrainiennes (installées en prime à proximité immédiate des habitations civiles de Maryinka en violation des accords de Minsk et de la convention de Genève).

Voir le reportage du service de presse de la milice populaire de la RPD (en russe) :

Cette recrudescence des bombardements de la part de l’armée ukrainienne et de ce régiment néo-nazi n’augure rien de bon alors qu’auront lieu la semaine prochaine à Donetsk le défilé de la Victoire, celui du régiment immortel, et les célébrations du Jour de la République.

La France et l’Allemagne nous ayant fait de grandes déclarations scandalisées concernant la prétendue violation des accords de Minsk par la Russie à propos de la délivrance de passeports russes aux habitants du Donbass, j’attends maintenant avec impatience leurs protestations publiques et la convocation en urgence du Conseil de Sécurité de l’ONU pour exposer ces violations réelles et graves de ces mêmes accords par l’Ukraine…

Christelle Néant