Les FAU tirent au mortier sur Kroutaya Balka, deux voitures endommagées

@Christelle Néant.

Il y a longtemps, vivait un officier de l’armée royale nommé Capitaine Bravado. C’était un homme, un vrai de vrai, qui ne montrait aucune peur lorsqu’il faisait face à ses ennemis. Un jour, alors qu’il naviguait sur les 7 mers, il vit un bateau pirate approcher. Son équipage était très nerveux. Le capitaine Bravado cria :

- Allez me chercher ma chemise rouge !

Le premier officier alla chercher la chemise rouge du capitaine qui aussitôt l’enfila. Il mena alors son équipage à la bataille et tua tous les pirates. Ce soir-la, tous les hommes étaient assis dehors et fêtaient leur victoire. Finalement l’un d’eux demanda au capitaine :

- Capitaine, pourquoi avez-vous demandé votre chemise rouge avant la bataille ?

- Si j’avais été blessé pendant l’attaque, mon sang n’aurait pas apparu sur la chemise. Et les hommes auraient continué de se battre sans peur.

Tous les hommes le regardèrent avec respect et admiration.

Comme le soleil se levait le lendemain matin, les marins virent non pas un, non pas deux, mais DIX bateaux pirates qui approchaient. L’équipage horrifié attendait les ordres du capitaine. Le capitaine Bravado regarda tranquillement les 10 bateaux, dévisagea ensuite son premier officier et enfin lui dit calmement :

- Allez me chercher mon pantalon brun !