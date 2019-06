Plusieurs jours après la visite de Volodymyr Zelensky dans le Donbass, la situation ne semble toujours pas prête de se calmer. Durant les dernières 24 h, l’armée ukrainienne a ainsi tiré 406 munitions, dont 59 d’un calibre interdit par les accords de Minsk, blessant deux civils et endommageant deux maisons.

Depuis la visite du nouveau président ukrainien sur la ligne de front, il ne se passe plus un jour sans que l’armée ukrainienne ne tire sur les zones résidentielles de la République Populaire de Donetsk (RPD), entraînant destructions et victimes parmi les civils.

Ainsi, durant la semaine écoulée, l’armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu à 93 reprises, tirant 1519 munitions sur le territoire de la République (soit plus du double de la semaine précédente), dont 384 munitions d’un calibre interdit par les accords de Minsk. Parmi ces munitions figurent 100 obus d’artillerie de 122 mm, 283 obus de mortier de 120 mm et 82 mm et deux missiles antichar filoguidés.

Ces derniers font partie des 406 munitions (dont 57 obus de mortier de 120 mm et 82 mm) tirées durant les dernières 24 h par l’armée ukrainienne contre le territoire de la RPD, au cours des 22 violations du cessez-le-feu enregistrées par le Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC).

Ces tirs ont endommagé deux maisons civiles à la périphérie nord-ouest de Donetsk près de l’aéroport, et un des missiles antichar filoguidés a blessé deux civils : un homme de 62 ans touché au thorax, dans le dos et à la jambe, et une petite fille de 8 ans, habitant la maison d’à côté, qui n’a été que légèrement blessée au bras par des éclats venant du toit du garage percuté par le missile.

Photo : Représentation de la RPD au sein du CCCC

Les habitants de ces deux maisons ont eu de la chance. Si cela avait été un obus de mortier ou d’artillerie, celui-ci aurait explosé à l’impact, tué le propriétaire de la maison qui se trouvait dans son potager, et grièvement blessé ou tué la petite fille qui jouait dans le jardin d’à côté.

Au lieu de cela, le missile antichar a traversé le béton, et s’est enfoncé dans le sol sur plus d’1,5 m, creusant un profond tunnel.

Voici la photo des restes du deuxième missile récupéré par le CCCC hier soir dans le jardin de l’autre maison touchée hier soir :

Photo : Représentation de la RPD au sein du CCCC

Ce qui reste de ce missile laisse penser qu’il s’agit d’un missile antichar Konkours. Ce type de missile peut percer 75 à 80 cm de blindage s’il arrive avec un angle de 90°, alors un peu de béton et de la terre, c’est comme du beurre pour un tel missile, ce qui explique la profondeur du trou qu’il a laissé.

D’après les habitants et le CCCC, le missile a été tiré depuis la zone proche du village de Peski, au bout de la piste de l’aéroport, où est stationnée l’armée ukrainienne. Comme on peut le voir sur cette carte, les maisons visées sont éloignées de la ligne de front.

Carte : Représentation de la RPD au sein du CCCC

Il s’agit d’une zone purement résidentielle, où il n’y a ni soldats, ni équipement militaire, comme l’ont confirmé les habitants. Ces tirs de missiles antichar filoguidés contre une zone purement civile, est un crime de guerre, et une grave violation de la Convention de Genève, pourtant signée par l’Ukraine (sans même parler des accords de Minsk violés chaque jour que Dieu fait par l’armée ukrainienne). Où sont les promesses de paix de Volodymyr Zelensky ?

Comme on pouvait le craindre, les promesses n’engagent que ceux qui y croient, et la désillusion des Ukrainiens risque bien d’être à la hauteur (vertigineuse) des espoirs qu’ils avaient placés en Zelensky.

En attendant, en une semaine (du 25 au 31 mai), l’armée ukrainienne a endommagé 30 habitations et blessé trois civils, soit presque autant que durant tout le reste du mois de mai ! Si la situation continue de s’aggraver en suivant cette tendance, il est à craindre que le mois de juin voit la population civile du Donbass payer au prix fort les illusions électorales des Ukrainiens.

Voir le reportage vidéo filmé là où est tombé l’un des missiles antichars :

Christelle Néant

