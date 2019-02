Les FAU tirent sur le CCCC près de la station d’épuration de Donetsk

Ce matin, 22 février 2019, à 11 h 55, l’armée ukrainienne a ouvert le feu au lance-grenades sur les véhicule des représentants de la République Populaire de Donetsk (RPD) au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC) alors qu’ils devaient rencontrer le nouveau chef adjoint de la mission de l’OSCE à la station d’épuration de Donetsk.

Cette rencontre, et la visite de la périphérie de Yassinovataya et de Kamenka était prévue depuis longtemps, et la partie ukrainienne avait donné des garanties de sécurité qu’elle n’a visiblement pas été capable de respecter contrairement à la RPD.

Le véhicule du CCCC a été touché par une grenade GP-25 alors qu’il se trouvait sur l’autoroute N-20 et se dirigeait vers la station d’épuration située près de Yassinovataya. Au moment des tirs, les véhicules de l’OSCE se trouvaient déjà à l’entrée de la station d’épuration.

Ces tirs n’ont heureusement fait aucune victime, et la rencontre entre les représentants de la RPD au sein du CCCC et Mark Etherington, chef adjoint de la mission de l’OSCE dans le Donbass, ainsi que l’Ambassadeur Marcel Peṧko, Chef du Centre de Prévention des Conflits de l’OSCE, a pu avoir lieu.

Alors qu’habituellement, l’OSCE hurle dès qu’elle est empêchée d’aller quelque part en RPD ou en RPL, quand l’Ukraine viole les garanties de sécurité qu’elle a donnée pour une rencontre impliquant le chef adjoint de la mission de l’OSCE, là mystérieusement pas de déclaration publique, pas d’opprobre ni sur leur site, ni sur leur mur Facebook.

Il faut dire que cela ferait tache d’admettre que la très « démocratique » Ukraine post-Maïdan n’est pas fichue de respecter un cessez-le-feu pour qu’un officiel de l’OSCE puisse venir constater ce qui se passe sur le front.

Dénoncer publiquement ce qui s’est passé obligerait l’Occident à avouer la véritable nature du régime ukrainien post-Maïdan, et à admettre qu’il n’y a pas plus d’agression russe dans le Donbass qu’il n’y a de beurre en branche !

Entre ce que l’OSCE cache, et les informations erronées qu’elle publie, décidément cette mission d’observation ouvertement pro-occidentale et donc pro-Kiev montre chaque jour que ce n’est pas en faisant venir leur équivalent armé (la fameuse mission de casques bleus de l’ONU que Porochenko appelle à cors et à cris pour occuper le Donbass à la place de l’armée ukrainienne qui en est incapable) que la situation va s’arranger.

Il serait bon de repenser de fond en comble les méthodes de travail et de recrutement de telles missions, si on veut qu’elles servent réellement à quelque chose d’utile.

Christelle Néant

