Les GAFA et les Démocrates ressuscitent Trump

’soir @robert,

oui mais non, on a dit qu’on ne joue plus à les conforter dans leurs dissonances cognitives.

Ils ne peuvent pas tous les 2 avoir eu plus de voies que d’électeurs ayant voté...

Nan, mais c’est déjà assez le boxon dans leurs tronches pour ne pas remettre un coup de mixeur dedans, hein...

Oui mais encore non... Les qânonneurs trumpistes sont persuadés que les votes ont été ’truqués’, ils s’en moquent, des résultats, leur seule source légitime est trump. Et comme leur trump ne peut plus célébrer son eucharistie, ils sont tels des brebis égarées.

Non mais non, quoi... Ne leur soufflez pas une niaiserie sans nom comme quoi ce seraient les sénateurs qui voteraient une destitution... Ils ont déjà de ’grosses ’ difficultés à comprendre des trucs simples, si vous en rajoutez... Non, les sénateurs ne vont pas voter pour ou contre la destitution, mais pour ou contre un procès en destitution. Et ils ont déjà voté pour que le procès ait lieu. Il y a même des sénateurs « républicains » qui ont voté pour, c’est dire à quel point le cheptel se disperse...



Ah alors si le trump a promis de créer un parti dissident à ’droite’, ça va plaire aux ’démocrates’ ça, pas sûr du tout que le procès aboutira...



Un président étasunien qui ne livrerait pas une guerre économique à tout pays non-libéral ? On a vu un semblant de ’détente’ avec Cuba à la fin de obama, mais ça reste tout de même très violent en terme de financement, et pour le moment, ça résiste. Le Venezuela tient encore le choc, quitte à élever des lapins dans la baignoire qui n’a plus vu d’eau depuis des mois, et malgré des appels au meurtres perpétrés par des ’médias’ qui déménagent leur matos en sachant qu’ils vont être interdits aussi sec. La chine s’en fout, elle dévalue sa monnaie quand les ’ investisseurs’ menacent de ’délocaliser’(lol), ce qui fout une colique d’enfer à tous les boursicoteurs... La Russie commerce avec la Chine sans passer par le $US ( note que ça devrait être le cas depuis 1970, année de dénonciation des dettes étasuniennes à la face du reste du monde en direct pat un potus sévèrement burné ( mais surtout première puissance militaire... ) L’iran est très certainement le prochain à tomber, pas forcément militairement, mais avec l’arrivée d’un ’modéré’ qui sera un ’sauveur’ de la pandémie en train de faire des ravages là-bas. L’ Islande ne les intéresse pas, ils ont bien tenté de les endetter en leur piquant les revenus des centrales, mais ils se sont fait foutre à la porte et comme il n’est pas bien possible de transporter de l’électricité ou de la vapeur, ils les laissent se battre contre les légalistes qui contiennent les velléités populaires de constituante qui pourrait se répandre, telle une pandémie. Ah oui, pas utile d’aborder la Corée du nord, je pense, dans les pays dont l’endettement n’est pas soumis à la finance internationale... Bon après, quand plus de 20% de la population a été éradiquée sous les bombardements, ça laisse forcément quelques stigmates dans le temps.



Non vraiment, c’est pas bien ce que vous faites... Ils ont déjà du mal, alors il ne faut pas leur compliquer ça davantage, hein ?