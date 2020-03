Les habitants de RPD-RPL pourront voter sur les amendements à la constitution russe

Les habitants des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL) qui ont obtenu la citoyenneté russe pourront participer au vote concernant les amendements à la constitution de la fédération de Russie, qui devrait avoir lieu le 22 avril 2020.

Les habitants de la RPD appelés à se prononcer sur les amendements à la constitution russe

Cette découverte a été faite par le média ukrainien Strana, qui s’étonnait de la déclaration de Denis Pouchiline, le chef de la RPD, appelant ses concitoyens à se pencher sur les amendements à la constitution russe proposés, et à participer aux débats publics.

« À l’initiative du président de la fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, un large débat sur les amendements à la constitution du pays a lieu en Russie. Je pense que les citoyens de la fédération de Russie vivant dans le Donbass devraient également être impliqués dans ce processus », a déclaré le chef de l’État.

Denis Pouchiline a proposé aux habitants de la RPD qui possèdent désormais la citoyenneté russe une grande discussion sur les projets d’amendements à la constitution proposés par Konstantin Zatouline, premier vice-président de la commission de la Douma sur les affaires de la CEI, l’intégration eurasienne et les relations avec les compatriotes.

Et surtout la partie concernant le préambule de la constitution, que Zatouline veut formuler ainsi :

« Nous, les Russes, en alliance avec d’autres peuples frères, unis dans le peuple multiethnique de la fédération de Russie, unis par un destin commun sur notre terre, affirmant les droits et libertés de l’homme, la paix civile et la concorde, préservant l’unité de l’État historiquement établie, procédant des principes universellement reconnus d’égalité et d’autodétermination des peuples, honorant la mémoire des ancêtres qui nous ont transmis l’amour et le respect de la Patrie et la foi dans le bien et la justice, ravivant l’État souverain de la Russie et affirmant l’inviolabilité de ses fondements démocratiques, nous nous efforçons d’assurer le bien-être et la prospérité de la Russie, et sur base de notre responsabilité pour notre pays envers les générations présentes et futures, nous reconnaissant comme faisant partie de la communauté internationale, nous approuvons la constitution de la fédération de Russie. »

Denis Pouchiline a demandé aux députés du Conseil Populaire de la RPD, aux membres de la chambre civique, du Parlement des jeunes, et des mouvements « République de Donetsk » et « Donbass Libre », ainsi qu’aux autres activistes représentant la société civile de donner leur avis sur cet amendement.

« Je suis convaincu que la possibilité d’exprimer leur avis sur les amendements à la constitution de notre mère patrie commune sera accueillie avec enthousiasme et mise en œuvre avec la conscience de l’importance, de l’ampleur et de la profondeur exceptionnelles des processus en cours, ainsi que du degré de leur impact sur le destin de notre État et de notre peuple, » a-t-il conclu.

Face à cet appel aux habitants de la RPD à participer au processus de réforme de la constitution russe, le site Strana a été surpris. Le média ukrainien ne comprenait pas pourquoi le chef de la RPD appelait ses concitoyens à participer aux débats si les habitants ne pouvaient pas voter pour ou contre les différents amendements à la constitution russe qui seront proposés.

Près de 168 000 habitants de la RPD et de la RPL ont déjà reçu un passeport russe

Il semble que les journalistes de Strana ont oublié qu’un bon nombre d’habitants de la RPD et de la RPL ont déjà reçu la citoyenneté et le passeport russe.

Depuis la signature par Vladimir Poutine du décret facilitant l’octroi de la citoyenneté russe aux habitants des deux républiques populaires le 24 avril 2019, ce sont près de 83 000 habitants de la RPD et plus de 85 000 habitants de la RPL qui ont déjà reçu la citoyenneté russe. Soit un total de 168 000 nouveaux citoyens russes pour les deux républiques.

Et la délivrance des passeports russes ne va qu’en s’accélérant. Ainsi alors que 55 000 habitants de la RPL ont reçu la citoyenneté russe en 2019, ils sont déjà 30 000 à l’avoir reçue durant les deux premiers mois de 2020 !

Il faut y ajouter les 15 000 dossiers de demande envoyés par la RPL qui sont encore en cours d’examen par le service de migration de la fédération de Russie. D’après le ministre de l’Intérieur de la RPL environ 500 personnes franchissent chaque jour la frontière pour aller chercher leur passeport russe !

Le processus est similaire en RPD, où plus de 51 000 personnes avaient obtenu la citoyenneté russe en 2019, et près de 32 000 en janvier et février 2020.

Un processus qui s’accélère de mois en mois, grâce à l’ouverture par la Russie de nouveaux centres de traitement des dossiers dans la région de Rostov. Actuellement il y a trois centres où les habitants des deux républiques populaires peuvent venir chercher leur passeport russe, et un autre ouvrira sous peu.

Les habitants de la RPD et de la RPL, des citoyens russes à part entière

Bien que les médias ukrainiens soient au courant de ces informations, il semble que Strana a cru que les Russes habitant en RPD et en RPL seraient des citoyens de seconde zone, qui n’auraient pas les mêmes droits que leurs homologues vivant en fédération de Russie, et qui ne pourraient donc pas voter pour les amendements à la constitution du pays.

Strana a donc contacté la Commission Électorale Centrale (CEC) russe, via leur hotline, où ils se sont vu confirmé que les citoyens russes habitant en RPD et en RPL pourront voter sur les amendements à la constitution.

« Il s’agit d’un vote pan-russe sur des amendements constitutionnels, et non d’un référendum. Oui, la procédure de vote pour les citoyens de la fédération de Russie qui vivent sur le territoire de la RPD et de la RPL est actuellement en cours d’élaboration. La procédure sera adoptée – l’information paraîtra dans les médias, et sur le site web de la CEC. Probablement vers le 20 [du mois de mars] », a déclaré un membre de la hotline de la CEC russe au journaliste de Strana.

Un bureau de vote spécial sera ouvert dans la région de Rostov pour que tous les citoyens russes qui vivent en RPD et en RPL aient l’opportunité de s’exprimer sur les amendements à la constitution de leur nouvelle patrie.

Ce vote concernant les amendements à la constitution sera le premier vote russe dans lequel les habitants du Donbass pourront prendre part, ce qui constitue un symbole fort de l’intégration de la RPD et de la RPL avec la fédération de Russie. Et montre que les citoyens russes du Donbass ne sont pas juste des « Russes de papier », ni des citoyens de seconde zone, mais des citoyens russes à part entière, impliqués dans la vie politique de leur patrie.

Christelle Néant

