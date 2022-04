Les idées reçues des Occidentaux concernant l’Ukraine

@ Bernard Grua

Le fait que vous ne connaissiez pas grand chose à l’accord germano-soviétique, aux circonstances et raisons de sa signature et surtout à l’attitude de la France et de l’UK face à un pacte avec l’URSS en gestation en ce temps là et qui n’est jamais arrivé à terme et pourquoi ,décrédibilisent votre embryon d’article et vos partit pris.

On n’attend plus que votre affirmation que la Russie était nazi et puis la bouche sera bouclée.