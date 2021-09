Les messages du nouveau gouvernement taliban

Les talibans afghans ont récemment annoncé la formation d’un gouvernement intérimaire pour conduire les affaires du pays. Ils ont également déclaré que le pays était un « émirat islamique. » Cette nouvelle comporte de nombreuses connotations qui expliquent en grande partie les intentions et la politique du mouvement. On peut l’envisager sous plusieurs angles.

Le premier est l’insistance du mouvement à adhérer à l’essence de son système et de sa philosophie de gouvernance basée sur l’idéologie talibane, en proclamant à nouveau le système d’« émirat islamique » similaire au modèle du pouvoir du mouvement pendant sa première période de pouvoir entre 1996 et 2001, signalant qu’il n’y a pas eu de changements radicaux dans les principes fondamentaux.

Le second concerne la présidence du mollah Mohammad Hasan Akhund du nouveau gouvernement. Nous avons ici affaire à un gouvernement théocratique au sens traditionnel du terme, quelles que soient les tentatives du mouvement pour embellir son visage et commercialiser ses politiques en annonçant de nouvelles pratiques.

Le premier ministre est le plus ancien dirigeant des Talibans, âgés de 65 ans, et il doit une grande partie de sa réputation à sa relation de longue date avec le chef fondateur du mouvement, le mollah Omar, ainsi qu’avec le chef actuel du mouvement.

Ministre des affaires étrangères du mouvement pendant son premier mandat, puis vice-premier ministre, il a fait l’objet de sanctions de l’ONU, comme tous les responsables et dirigeants talibans de l’époque. Mais son choix en tant que diplomate et politicien peut signaler une volonté d’éviter de militariser le gouvernement du pays.

La troisième est que les talibans tendent à reproduire le régime des mollahs iraniens ou à établir un régime similaire en présence d’un chef spirituel qui détient la responsabilité religieuse et politique, et se trouve au sommet de la hiérarchie du pouvoir. Le Premier ministre dirige le Conseil de gouvernement des Talibans.

Il s’agit d’un puissant organe de décision connu sous le nom de Conseil de direction. Cependant, le mouvement ne s’est pas encore référé à cette position et ne fait référence qu’au leader du mouvement Hibatullah Akhundzada sans autre position politique que la direction du mouvement.

On pense que cela est lié à la tentative de façonner un nouveau système de gouvernement afin qu’il soit acceptable pour la communauté internationale. Le quatrième concerne la domination des leaders historiques du mouvement dans la formation d’un gouvernement sans aucune personnalité jeune ou nouvelle. Il y a également un manque de femmes. C’est logique, bien sûr.

Le Premier ministre et son adjoint le mollah Abdul Ghani Baradar sont les dirigeants fondateurs du mouvement.

Il y a également quatre ministres de la délégation talibane qui a participé aux négociations de Doha avec les États-Unis, qui ont culminé en février 2020 avec la signature de l’accord sur le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, qui était dirigé par le mollah Baradar et auquel ont participé d’autres personnes, notamment le mollah Abdul Salam Hanafi, le mollah Mohammad Hanif et le mollah Abdul Latif Mansour, avec la présence d’anciens détenus de Guantanamo au sein du cabinet annoncé.

Cela suggère, en plus d’un désir de récompenser les leaders historiques pour leur rôle dans la phase précédente, le manque de jeunes éléments qualifiés capables de prendre la responsabilité de l’action politique ; il y a l’absence de toute vision future du mouvement depuis sa fondation et sa focalisation sur l’action militaire sans être préparé à assumer des responsabilités de gouvernement, ce qui cause son manque d’expertise et de cadres politiques et diplomatiques formés.

Le cinquième est que les Talibans n’ont pas tenu leur promesse de former un gouvernement élargi, mais ont consolidé leur présence dominante dans la formation du gouvernement, suggérant simplement que la diversité ethnique est prise en compte dans la présence de ministres d’autres ethnies que les Pachtounes. Mais ils sont essentiellement membres des talibans et leur appartiennent politiquement et idéologiquement. On voit ici le manque d’engagement du mouvement vis-à-vis de ses promesses dans cette rubrique, un manque de transparence et d’intentions sincères pour éviter les erreurs du passé.

Sixièmement, l’annonce d’une formation gouvernementale dominée par des personnalités soumises aux sanctions internationales et américaines, du premier ministre aux ministres, ce qui affaiblit les chances de ce gouvernement de gagner la bienveillance du monde ou du moins de prolonger le temps nécessaire pour obtenir une légitimité internationale.

Ici, le mouvement ne veut pas bénéficier des cadres du gouvernement précédent, même dans les ministères à caractère technocrate ou spécialisé comme l’agriculture, les mines, etc. Cette question remarquable met en évidence les niveaux d’exclusion et de marginalisation qui domineront la scène afghane dans la prochaine phase. Le nouveau gouvernement taliban est majoritairement religieux.

Il ne reflète pas l’étape franchie par l’Afghanistan depuis la chute du pouvoir du mouvement en 2001. Le mouvement a complètement ignoré tout développement au niveau de la société, quels que soient ses limites et ses effets. Il existe notamment des éléments féminins capables d’assumer la responsabilité de gouverner et de représenter le peuple afghan.

Les jeunes et les cadres qualifiés sont absents et les talibans sont retombés plus près de 2001, témoignant de l’incapacité du mouvement à dépasser la guerre, à passer à l’action politique, de passer de l’idéologie de l’organisation à celle de l’État, plus inclusive et plus accommodante pour le pluralisme et la diversité ethnique, sectaire et nationale.

Ce sont tous des dilemmes attendus auxquels devront faire face les talibans qui ne parviennent toujours pas à traduire leurs mots en actions.