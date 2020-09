Les mines russes enterrées en Europe de l’Est

L'euphorie de la guerre augmente à nouveau en Azerbaïdjan et en Arménie.

Bien que les opérations militaires entre les deux républiques du Caucase dans la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh aient été suspendues par un cessez-le-feu en mai 1994, ce dernier a été violé de temps en temps au cours des 26 dernières années, et parfois même des opérations militaires actives ont eu lieu. Les plus grandes opérations militaires ont eu lieu en avril 2016 et en juillet de cette année. Aujourd’hui, il y a des prédictions que les opérations militaires pourraient reprendre. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré dans un discours public que "nos renseignements confirment que l'Arménie veut lancer des opérations militaires".

Cependant, il est intéressant de noter que les opérations militaires qui ont eu lieu en juillet se sont déroulées non loin du territoire contesté du Haut-Karabakh, à la frontière avec l'Arménie, dans la région de Tovuz en Azerbaïdjan. Pourquoi pas dans le Haut-Karabakh, mais bien loin ? Est-il possible de lancer de nouvelles opérations militaires dans le Caucase pour un nouveau territoire, cette fois considéré comme controversé par personne ?

En effet, cela reste un mystère pour les Azerbaïdjanais, peut-être même pour les Arméniens. Mais, bien sûr, la nouvelle coordonnée, choisie pour de nouveaux affrontements militaires dans des cercles informés, n’est pas une surprise.

La région de Tovuz est le lieu où les oléoducs et gazoducs traversent le territoire de l'Azerbaïdjan en passant par la Géorgie jusqu'à la mer Noire et la Turquie jusqu'à la mer Méditerranée. La proximité avec des frontières de l'Arménie fait de cette région une région sensible. Les principales routes transportant les ressources énergétiques vers l’Europe passent par la région de Tovuz en Azerbaïdjan, à savoir le Corridor Gazier Sud-européen, l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, l'oléoduc Bakou-Soupsa, l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum et d'autres lignes, ainsi que la ligne de chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars. Ces routes étant d'importance internationale, leur sécurité doivent être garantie au niveau international. Cependant, il semble que les revendications politiques internationales puissent réinitialiser ces garanties de sécurité. En d’autres termes, l’un des secrets de ce nouvel affrontement, qui semble être juste entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, est que des forces plus importantes sont derrière le conflit. La Russie, les États-Unis et un nouvel acteur régional comme la Turquie.

Un jour après que les tensions militaires ont éclaté à Tovuz en juillet, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a promis de nouvelles sanctions aux participants au projet russe Nord Stream-2. S'adressant aux participants du projet Nord Stream lors d’un briefing, Pompeo a déclaré : « C'est un avertissement clair aux entreprises : quittez le projet ! Sinon, vous subirez des conséquences désagréables.” Cet avertissement était également lié au "Turkish Stream".

Nord Stream-2 est un gazoduc de la Russie à l'Allemagne, passant au total par cinq pays européens : la Finlande, la Suède, le Danemark en plus de la Russie et de l’Allemagne. Le "Turkish Stream" est un gazoduc allant de la Russie à la Turquie en passant par la mer Noire. Les deux projets sont d'origine russe. Les oléoducs et gazoducs passant par l'Azerbaïdjan sont considérés comme une alternative sans la Russie. Mais la Russie a également la capacité d'exercer un contrôle bilatéral sur l'Azerbaïdjan. D'une part, l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev lui-même et son équipe sont liés à la Russie avec leur origine communiste. D'autre part, le conflit azerbaïdjanais-arménien maintient la possibilité d'une intervention ouverte et secrète de la Russie dans la région. L’une des voies d’intervention ouvertes : la Russie, l’un des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE sur le règlement du conflit du Haut-Karabakh (les autres présidents sont la France et les États-Unis) peut déclencher le conflit à tout moment. Il a des ressources pour cela dans les deux républiques. De nombreux membres de la haute direction militaire des armées arménienne et azerbaïdjanaise sont pro-russes et prennent souvent leurs conseils en guise de directive. Bien que la direction politique en Arménie ait changé et que Pashinyan, considéré comme un leader politique pro-occidental, soit arrivé au pouvoir, les opportunités de manœuvre des dirigeants politiques contre la Russie sont limitées. La Russie a une base militaire en Arménie ; L'Arménie est membre de l'Alliance du traité de sécurité collective, dont la Russie est un État dirigeant ; Il y a beaucoup de pro-russes dans l'élite sociopolitique en Arménie, et ainsi de suite.

Tout cela signifie que la Russie a besoin du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans sa phase actuelle. L'Azerbaïdjan n'en a pas besoin, car le territoire contesté où l'Azerbaïdjan combattra l'Arménie n'est pas Tovuz. La région de Tovuz doit être située dans la zone de stabilité pour que l'Azerbaïdjan puisse s'engager en toute sécurité dans son commerce pétrolier.

À première vue, il peut sembler que l'Arménie a l'intention d'éclipser les différends sur les territoires précédemment occupés en incluant Tovuz dans l'épicentre des opérations militaires. Mais cela ne promet rien de nouveau à l'Arménie. De plus, l'existence du conflit du Haut-Karabakh limite gravement les possibilités de paix et de diplomatie de l'Arménie dans la région. La Turquie n'a pas de relations diplomatiques avec lui. Il n'y a pas d'accès fixe à la mer. Elle dépend de l'Iran et de la Russie pour les sources d'énergie. L'économie du pays dépend également principalement de la Russie. Tant que le conflit du Haut-Karabakh n'est pas résolu, il est difficile de parler des perspectives politiques clairement prévisibles de l'Arménie. Le pays est laissé à l'écart des grands projets économiques.

Tout cela suggère qu'une nouvelle vague de conflit dans le Caucase est liée aux revendications énergétiques de la Russie qui fait l'objet de sanctions.

Il est fort possible que la Russie veuille que la Turquie soit impliquée dans ce conflit régional. Parce que la déstabilisation à long terme du Caucase du Sud rend difficile l'accès de l'Europe à des sources d'énergie alternatives en dehors de la Russie et accroît sa dépendance vis-à-vis de la Russie.

Enfin, il y a des intentions stratégiques. La Russie veut se renforcer dans le Caucase du Sud pendant longtemps. Dans le Caucase du Sud, il a une base militaire uniquement en Arménie. L'Azerbaïdjan a retiré les troupes russes du pays pour la première fois en 1993. Plus tard, sous le gouvernement Saakashvili, la Géorgie a renoncé aux troupes russes. L'Arménie n'a pas encore une telle intention. Les conflits régionaux centrés sur l'Arménie l’obligent à garder des troupes russes dans son pays. Aujourd'hui, l'Arménie a un problème réel avec l'Azerbaïdjan, qui est le conflit du Haut-Karabakh. Il y a un conflit prévu avec la Géorgie, qui est l’affaire de Javakheti : l'Arménie revendique également cette province de Géorgie. La Russie, en revanche, peut utiliser les conflits régionaux avec une grande habileté. Et pas seulement dans le camp post-soviétique. En utilisant les conflits régionaux, la Russie empêche l'Union européenne et les valeurs de la démocratie européenne de s'étendre vers l'Est. En ce sens, les pays du Caucase du Sud, qui ont toujours vécu avec les prédictions de la guerre, sont en fait les otages des revendications géopolitiques de la Russie. Ni la guerre ni la paix ne sont leur choix.

Ganimat Zahid

Rédacteur en chef du journal Azadlig

Directeur général de Turan TV