Les mollahs d’Iran et la crise d’image de la Coupe du monde

Même si des dizaines de millions de dollars ont été dépensés pour des campagnes exposant les pratiques du régime iranien et la répression subie par les manifestants de son pays, le résultat n’aurait pas été aussi impressionnant que ce qui s’est passé pendant la Coupe du monde actuelle au Qatar.

Ce que les joueurs de l’équipe nationale iranienne ont fait lors du premier match et lors de la conférence de presse qui a précédé a fait l’objet d’une large couverture internationale et le régime iranien a subi une lourde perte morale au niveau de l’image de soi.

Il n’est plus possible de recourir aux accusations et allégations de conspiration étrangère, de plans occidentaux pour renverser le régime, etc.

Le monde a été témoin de la fureur des joueurs de football jouant à l’étranger et des supporters iraniens vivant à l’étranger. Ces individus ne sont soutenus financièrement par personne et n’ont aucune chance d’influencer les événements dans leur pays. Ils ne peuvent qu’exprimer leur colère dans les tribunes ou en portant des T-shirts et en lançant des slogans enragés pendant les matchs.

Ce scénario n’était pas du tout prévu par le régime iranien, sinon il aurait empêché l’équipe de football de participer au tournoi sous quelque prétexte que ce soit.

Mais ce qui s’est passé était totalement inattendu, du moins pour Téhéran, conscient que le tournoi se déroule dans les stades de Doha, dans le Qatar voisin, où les actes de transgression à l’encontre du régime sont difficiles à trouver mais surtout pas autorisés.

Mais certaines choses ont semblé échapper au contrôle du pays hôte, comme les déclarations du manager de l’équipe lors de la conférence de presse. L’une des caractéristiques des événements sportifs, et du football en particulier, est qu’ils fascinent les sociétés du monde entier, quelle que soit leur classe sociale ou professionnelle.

Ainsi, tout événement lié au football, ou même ceux qui se produisent en marge des matchs, garantit une grande exposition auprès du public. C’est exactement ce qui s’est passé lors du premier match de l’équipe nationale iranienne et lors des déclarations précédant le match en conférence de presse.

Les joueurs iraniens se sont abstenus de chanter l’hymne national de leur pays avant leur match contre l’Angleterre en Coupe du monde. Cette décision visait simplement à transmettre un message de colère et de solidarité avec la répression des manifestants en Iran.

Les tribunes des matchs iraniens ont été transformées en arènes, certaines pour des manifestations anti-régime et d’autres pour des manifestations pro-régime. Des banderoles ont également été brandies dans les stades pour réclamer la liberté et le bien-être du peuple iranien. Certains reportages ont fait état de fortes tensions entre partisans et opposants du régime iranien.

Il est certain que ces incidents à caractère politique représentent une « crise » pour le pays hôte et le placent dans une situation délicate en termes de gestion des manifestants dans les tribunes et de contrôle de ces actions.

Le régime iranien, comme tout le monde le sait, ne possède pas la capacité de comprendre la sensibilité de la situation du pays hôte, mais est plutôt un régime de nature arrogante et obstinée en raison de sa situation interne assez complexe.

Avant le match, le capitaine de l’équipe d’Iran et joueur de l’AEK Athènes, Ehsan Hajsafi, est devenu la première figure de l’équipe nationale à s’exprimer publiquement à la Coupe du monde sur la crise interne de son pays, commentant prudemment « Nous sommes avec eux, nous les soutenons, nous sympathisons avec eux », en référence aux manifestants qui protestent en Iran. En outre, l’entraîneur de l’équipe nationale iranienne, le Portugais Carlos Queiroz, a déclaré que « ses joueurs sont libres de protester ». La retransmission en direct du match par la télévision iranienne a été interrompue lorsque les joueurs se sont alignés avant l’hymne national et se sont abstenus de le chanter.

Cette image, diffusée sur les écrans de tous les pays du monde, traduisait les protestations et manifestations iraniennes en cours, dont beaucoup n’avaient peut-être pas conscience jusqu’à présent. Cette situation a aggravé la situation intérieure iranienne, qui constitue l’un des défis les plus importants du régime révolutionnaire depuis 1979.

Ces scènes dans les stades de football pendant la Coupe du monde ont provoqué la colère des arbitres et notamment du régime qui pourrait le pousser à une plus grande répression pour tenter de contenir les protestations en cours depuis maintenant deux mois.

Le sort des membres de l’équipe iranienne eux-mêmes est également sujet à caution, à savoir s’ils retourneront à Téhéran ou s’ils continueront à jouer à l’étranger, étant donné ce que tout le monde sait de l’oppression qui est infligée aux opposants du régime. Certains joueurs pourraient être pris pour cible par les mollahs iraniens en raison de l’influence qu’ils ont exercée pour attiser la colère interne et encourager les protestations.

Il ne fait aucun doute que c’est le régime iranien qui a introduit le sport dans la politique, ni les joueurs ni le public.

Selon les médias, les joueurs kurdes ont été arrêtés parce qu’ils critiquaient le régime et qu’ils étaient accusés de faire de la contre-propagande. Ce qui est décrit comme une « crise majeure » pour le régime iranien après le meurtre de plus de 300 personnes et l’arrestation de plus de 14 000 autres au cours des derniers mois pourrait s’aggraver, selon des rapports de l’ONU.

Le dilemme est que les responsables du régime iranien insistent sur l’existence d’une « conspiration occidentale » visant leur pays et le poussant à la guerre civile. Si, pour les besoins de l’argumentation, nous supposons que ce scénario est une réalité authentique, une question évidente se pose alors : Qui attise les flammes de la révolte ?

Il ne fait aucun doute que le contrôle de la situation par le régime iranien et la répression des manifestations, qui se sont étendues à quelque 155 villes iraniennes - si cela se produit - ne constituent pas une véritable victoire.

La situation extrêmement instable en Iran restera dormante, dans l’attente de la prochaine éruption, qui nécessite une révision complète de la politique intérieure et étrangère et l’utilisation des ressources du pays pour des objectifs plus utiles - et non pas les dépenser pour des milices, fabriquer des crises et répandre le chaos et les troubles à l’échelle régionale et internationale.