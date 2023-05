Les nouveaux coloniaux du Maghreb

Le terme « néocolonialisme » est utilisé pour évoquer des réalités assez différentes les unes des autres, le dénominateur commun étant le maintien d’un dépendance pur un pays censé devenu indépendant, et qui, le plus souvent, n’existait pas avant d’être structuré par la puissance qui en avait fait une « colonie » et continue à utiliser diverses méthodes d’influence et de domination, pour son propre intérêt et celui de ses entreprises.

Mais les pique-assiettes rôdent et s’invitent pour avoir une part du gateau, si ce n’est tout le gâteau, en particulier quand il s’agit des créanciers de ces anciennes puissances coloniales.

Le Maghreb ne fait pas exception à la règle.

Le contrôle militaire officiel est remplacé par des organismes « humanitaires » sous des prétextes charitables, sanitaires ou droitdelhommistes, par des accords commerciaux avec les nouveaux dirigeants corrompus et des méthodes financières générant et entretenant une dette impossible à rembourser autrement que par des « deals » passés avec les multinationales, sous le contrôle du FMI et de la Banque Mondiale.

Les gisements de minerais et de pétrole et les plantations sont exploités par des entreprises des pays dominants. La mondialisation fait le reste avec les délocalisations et les transferts technologiques. Dans cette gigantesque partie de poker menteur, la Chine se positionne comme outsider et rivalise avec ceux qui l’ont utilisée à ces fins. Le jeu est serré.