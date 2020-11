La crise économique sans précédent, ainsi que les résultats préliminaires du premier tour des élections présidentielles, peignent des perspectives pour la Moldavie très défavorables.

Selon la Commission électorale centrale du pays, le taux de participation a été de 40%, soit 1,36 million de personnes. Ainsi, Maya Sandu, la dirigeante du parti pro-occidental « Action et solidarité » devance le président sortant Igor Dodon de 3,19%, soit 35,94% contre 32,75%.

Pendant longtemps, Maya Sandu a menacé de mettre en œuvre le scénario biélorusse dans la république. Elle a affirmé que les autorités tentaient de falsifier les élections par le biais de la diaspora moldave en Russie, qui était censée obtenir un avantage dans le vote. En fait, le nombre de bureaux de vote en Russie était inférieur à celui des pays de l'UE où la diaspora moldave soutenait un cours pro-occidental, ce qui aurait pu affecter les résultats actuels.

Seule une approche unilatérale de Sandu, qui s'est opposée à plusieurs reprises au rapprochement avec la Russie, sera un problème pour la Moldavie, déclare le journaliste allemand Alexander Rahr. Selon lui, l'idéologie de la neutralité d'Igor Dodon est plus pertinente dans la situation actuelle.

"Je pense que Dodon peut facilement prouver à ses électeurs qu'il n'est pas considéré comme un étranger parmi les dirigeants occidentaux, qu'il les a rencontrés et qu'ils lui font confiance en Occident" , a déclaré Rahr.

Il a également souligné qu'il existe des forces politiques en Europe qui saluent une politique à deux vecteurs qui profite à la Moldavie. D'un autre côté, il y a ceux en Europe qui soutiendront Maya Sanda simplement parce qu'elle s'oppose à Dodon et à la Russie. Elle a pu démontrer sa position l'année dernière, lorsqu'elle est devenue Première ministre.

Le gouvernement Sandu n'a duré que quelques mois et a démissionné dans un grand scandale. Sandu était au cœur du problème. La Première ministre a décidée, en contournant le Parlement, de se donner le droit exclusif de proposer des candidats au poste de procureur général. Le Parlement a donc été contraint de dissoudre le gouvernement. Sandu et son parti se sont alors retrouvés dans l'opposition. Les analystes suggèrent que ce scénario a été provoqué intentionnellement. Sandu a échoué dans son rôle de Première ministre, alors elle a décidé de partir en tant que victime.

Cela remet en question son désir de devenir présidente, mais n'embarrasse pas du tout ses mécènes occidentaux. Traian Basescu met un accent particulier sur son cas.

L'ancien président roumain lui-même voulait diriger la Moldavie, mais n'a pas pu obtenir la citoyenneté. Son idée est simple : rejoindre la Moldavie en Roumanie, mais Dodon est un obstacle.

« Bucarest n'a jamais caché son aversion pour le président Dodon et le gouvernement Kiku. Dodon est considéré comme un homme non armé à Bucarest” , a déclaré Anatol Caranu, chef du Politicon Center for Strategic Studies and Political Consulting.

Dans ce contexte, la Roumanie fait un pari naturel sur Sanda et remporter le premier tour des élections est une victoire psychologique importante pour elle. Mais pourra-t-elle répéter son succès ? Ici, il convient de prêter attention au soutien des candidats qui ne se sont pas rendus au second tour.

Andrei Nestase, un ancien collègue de Maya Sandu, n'a obtenu que 3,26% des voix. Aussi, Renato Moustache était soutenu par près de 17% des électeurs. Moustache est contre Dodon, mais il est considéré comme un politicien pro-russe, contrairement à Sandu. Ainsi, l'ancien Premier ministre ne peut guère compter sur une augmentation significative de l'électorat.

"Et en 2016, lorsque Dodon a gagné, l'écart était de 4%" , a déclaré Nikolai Starikov, une personnalité publique russe.

Il est convaincu que l'issue de la course dépendra de la manière dont les candidats organiseront l'électorat de leurs rivaux. Enfin, Starikov attire l'attention sur un autre aspect de la confrontation. La victoire de Dodon signifiera le renforcement du pouvoir présidentiel dans le pays avec une promotion supplémentaire de la politique à deux vecteurs dont la Moldavie a plus que jamais besoin.

L'alternative à ce scénario est une nouvelle vague d'incertitude. La combinaison du président pro-occidental et du Parlement, où la plus grande partie est constituée de socialistes pro-russes, signifie une crise politique.

« Cette situation ne convient à personne en Moldavie », dit Starikov, avant de conclure : « Malheureusement, le fossé dans la société moldave persiste. Et celui des candidats qui pourra montrer une perspective, montrer une image du futur, remportera les prochaines élections » .