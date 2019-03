Les Options potentielles de Trump pour l’Iran

Bien que les mollahs iraniens perçoivent avec satisfaction l'échec du deuxième sommet tenu récemment à Hanoi entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, une analyse sereine de la réalité internationale actuelle indique que ce n'est pas du tout dans l'intérêt du régime iranien. Les difficultés rencontrées par le président Trump pour réaliser une avancée qualitative dans le dossier de la Corée du Nord pourraient l'inciter à repenser l'Iran, à examiner les alternatives disponibles et à étudier l'option militaire avec intérêt pour des raisons et considérations que je traiterai dans cet article.

La satisfaction du régime iranien peut être déduite de plusieurs preuves, la première étant le tweet du ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, qui a retiré sa démission et est retourné activement via Twitter, déclarant que « le président américain Donald Trump a maintenant compris que les présentations à haute voix et la prise de photos et le changement de positions ne conviennent pas à une diplomatie sérieuse », dans une référence claire au rejet par le dirigeant nord-coréen de la demande américaine de désarmement nucléaire. « Nous avons eu 10 ans de défi en plus de deux ans et littéralement des milliers d'heures de négociations pour chaque partie de l'accord nucléaire sur 150 pages », a déclaré Zarif dans son commentaire sur l'échec du sommet entre le président américain Donald Trump et le président nord-coréen Kim Jong-Un. « On ne pourrait aboutir à un accord meilleur » Il a souligné que de tels accords ne se déroulent pas dans une réunion transitoire, mais nécessitent des négociations marathon, cherchant à démontrer l'importance de l'accord sur le nucléaire signé par l'Iran avec le groupe des « 5 + 1 ».

Certains analystes estiment que le régime des mollahs semble être le principal bénéficiaire de l'échec du sommet de Hanoi et que cet échec confirme la position de l'Iran contre le renoncement total aux programmes d'armes nucléaires et de missiles, et que la stratégie « pas à pas » constitue le meilleur moyen de faire face à des crises aussi complexes C'est-à-dire que chaque mesure prise par le régime iranien doit être accompagnée d'une mesure de la part de la communauté internationale. Cela a du sens en termes d'expérience de négociation, mais ce qui s'est passé ouvertement dans l'accord nucléaire avec l'Iran, c'est que le négociateur iranien est connu pour sa patience et son énorme capacité de manœuvre et de tromperie La partie iranienne a réussi à contourner les exigences des représentants des grandes puissances et à les convaincre de se borner à geler le programme nucléaire iranien sans se préoccuper du sort de ce programme et à exclure toute discussion sur les capacités de missiles étroitement liées aux capacités nucléaires !

Le négociateur iranien a réussi à obtenir un gain tactique grâce à l'accord nucléaire, qui n'était pas conforme à la politique « pas à pas », mais à la demande de l'Iran, contrairement à l'intention de la Corée du Nord de procéder à un désarmement partiel de son arsenal nucléaire en échange d'une levée partielle des sanctions internationales, ce que le président trump a refusé, exigeant que Pyongyang soit totalement et inconditionnellement éloigné de son arsenal nucléaire et qu'il conviendrait d'envisager ensuite la levée des sanctions internationales à son encontre.

Il ne fait aucun doute que le régime des mollahs s'est trouvé dans une situation très difficile après l'annonce en mars de l'accord du dirigeant nord-coréen pour renoncer à ses armes nucléaires et mener des négociations avec les États-Unis. Kim Jong-Un a démantelé et détruit le site de ses essais nucléaires après le sommet de Singapour, et peut-être cette étape a-t-elle joué un rôle en encourageant le président Trump à se retirer de l’accord sur le nucléaire afin de maximiser les pressions sur le régime iranien pour qu’il suive l’exemple de la Corée du Nord.

Après que le président Trump eut reconnu l'échec du deuxième sommet avec Kim Jong-un à Hanoi, le régime des mollahs a repris son souffle et retrouvé une partie de sa santé, persuadé que la Corée du Nord reviendrait au premier plan des priorités de l'administration américaine, alors que toute analyse stratégique minutieuse de la question confirme que ce n’est pas le cas, et que les efforts du président Trump dans le dossier de la Corée du Nord n’a pas abouti à une impasse, et on ne peut pas trancher que la question est close. Il y a des relations entre les deux dirigeants et une ligne de communication et de dialogue continue et ouverte. Il y a une discussion nord-coréenne sur la volonté de Kim Jong-Un de tenir un troisième sommet avec le président américain pour continuer le dialogue. Et bien que la Maison Blanche ait nié cette alternative, elle reste néanmoins possible dans une large mesure. Il est supposé que l'équipe du président Trump réexaminera la situation et réorganisera les documents de négociation après qu'il soit prouvé qu'il existe une mauvaise évaluation stratégique de la position nord-coréenne et que le président Trump a peut-être mal compris son homologue nord-coréen. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a déclaré lors de la conférence de presse qui s’est tenue après le sommet qu'il « ne s'attendait pas à ce que les négociations avec la délégation nord-coréenne soient difficiles ».

Il est vrai que le malentendu américain qui a suivi le sommet de Singapour a peut-être incité Trump à se retirer de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, dans la mesure où il est convaincu que les pressions et les menaces peuvent permettre d'atteindre les objectifs qu'il souhaite. Cette conviction fait toujours partie intégrante du caractère du président Trump. Le scénario le plus probable n’est pas de réduire la pression sur l’Iran ni de ramener la Corée du Nord dans le cercle de la menace, mais sera bien au contraire des attentes et de ce qui s’est passé jusqu’à présent, ce qui signifie le recours à des pressions et menaces croissantes contre l’Iran et éventuellement une frappe militaire s’il ne cède pas aux pressions américaines, afin d’envoyer un message fort à la Corée du Nord, ce qui constitue un changement des positions de sorte que l'Iran remplace la Corée du Nord pour la transmission de messages, au lieu que Trump utilise la Corée pour intimider l'Iran, il agira probablement fermement vis-à-vis de l’Iran afin de pousser le dirigeant de la Corée du Nord à céder aux pressions américaines.