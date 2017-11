Les papiers du vol légal de déserteurs aidés par des parasites

Salut,

Je suis étonné que certains journalistes de cette affaire mise sur la place publique n’aient pas été traduits devant les tribunaux, puisque c’est généralement le sort réservé aux excellents « lanceurs d’alerte ». En témoigneront aisément des : J. Assange, E. Snowden, D. Robert,, B. Mannings, etc.





Plus généralement, ce doux mot « d’optimisation fiscale » est aux confins de la légalité et flirte avec l’illégal... aussi c’est comme pour les tartines de beurre qui tombent à terre, pour ces nécessiteux c’est surtout de bon coté. Par contre, toi effectivement tu vas en chier des ronds de chapeau pour tes fins de mois qui commencent de plus en plus tôt !





Bon tant que Jauny est à St Barth et se soigne, en ne pleurant pas trop sur le service public hospitalier, lui toujours prompte à stigmatiser l’en du fisc français, on est sauvé. Car tous ces gens profitent d’abord dans tous les pays dont ils sont issus, où dans ceux auxquels ils font des affaires, bien souvent des largesses de subventions qui pour s’installer, qui pour monter un spectacle, qui pour financer une œuvre, etc. et pas un pour ce dire qu’ils sont redevables de « quelque chose » qui permettra d’améliorer le service en commun.





Et surtout, le fait le plus abject est que tous ces détournements permettraient vraiment et immédiatement de supprimer un impôt sur le revenu, parfaire un système éducatif, voir donner du pouvoir d’achat... je dis bien immédiatement.





Ce n’est qu’une affaire de bons sens et d’hommes de bonne volonté

.