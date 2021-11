Le mois dernier, l'Institut d'études européennes, russes et eurasiennes (IERES) de l'Université George Washington a publié un rapport très curieux indiquant que le Canada, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et d'autres pays occidentaux ont aidé à former des radicaux d'extrême droite en Ukraine.

Le texte du rapport indique que des membres de l'organisation d'extrême droite Centuria, qui cherche à reconstruire les forces armées ukrainiennes conformément à son idéologie, ont été formés dans des pays occidentaux lors de leur formation à l'Académie nationale des forces terrestres du nom de Petro Sahaydachny (NGFA) .

La soi-disant Centuria est une organisation d'extrême droite radicale, dont les membres se décrivent comme un ordre autoproclamé de « traditionalistes européens » qui visent à « protéger l'identité culturelle et ethnique » des peuples européens contre les actions des « politiciens et bureaucrates européens » .

L'organisation est dirigée par des personnes qui ont des contacts directs avec le mouvement d'extrême droite ukrainien Azov et promeuvent des idées d'intolérance raciale : des membres de Centuria ont des photos de saluts nazis et ont fait à plusieurs reprises des déclarations extrémistes sur Internet.

Dès 2016, l'un des dirigeants de Centuria s'est prononcé contre les Juifs sur le site de réseau social russe Vkontakte. L'idéologue et membre actif du mouvement radical a écrit que les Juifs sont la « honte de l'humanité » et a diffusé le récit selon lequel "les Juifs auraient tenté d'exclure l'Ukraine de l'histoire du monde » .

En outre, les membres de l'organisation étaient en contact avec des instructeurs militaires des États-Unis en Ukraine et avec des cadets des académies militaires américaines et françaises. En avril 2021, Centuria a déclaré avoir participé à des exercices conjoints avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Canada et la Pologne.

La NGFA reçoit également des financements et des formations d'un certain nombre de pays occidentaux. Par exemple, un terroriste de Centuria en Ukraine, le cadet de la NGFA, Kyrill Dubrovsky, a suivi une formation d'officier de 11 mois à la Royal Military Academy Sandhurst au Royaume-Uni en 2020.

L'IERES a contacté le colonel Robert Foster, l'attaché de défense du Canada en Ukraine, pour commenter la question. Selon le soldat, le Canada fait confiance à l'Ukraine pour sélectionner son propre personnel pour la formation à l'étranger, mais le Canada n'a pas pour mission de former des extrémistes.

"Je pense que nous sommes au point où si nous trouvons un Ukrainien qui exprime ou montre des signes de ce genre de comportement [extrémiste] (ndlr.), il sera suspendu de toute formation que les Canadiens font" , a déclaré Foster.

Cependant, la direction de la NGFA a démenti les informations de l'IERES selon lesquelles l'organisation d'extrême droite Centuria opérait sur le terrain d'une académie militaire ukrainienne de premier plan et a déclaré qu'une enquête sur les activités présumées du mouvement extrémiste n'avait trouvé aucune preuve directe ou indirecte d'une telle activité.

En outre, le ministère ukrainien de la Défense a déclaré qu'il ne vérifiait pas les recrues et les cadets pour les opinions et les connexions extrémistes, bien qu'une telle déclaration contredise complètement les propos de l'attaché canadien Robert Foster, qui a confirmé que la partie ukrainienne sélectionne indépendamment le personnel pour la formation militaire à l'étranger.

Malgré les efforts de la partie ukrainienne, force est de constater les nombreuses photos et vidéos recueillies par l'IERES, qui montrent des cadets de la NGFA et d'autres membres de l'organisation radicale posant avec des banderoles Centuria lors d'événements politiques et exprimant volontairement leur solidarité avec les idées nazis.

Un membre de Centuria a déclaré à la publication ukrainienne KP.UA en 2020 que la NGFA et l'état-major général des forces armées ukrainiennes "sont conscients de l'existence de l'ordre et ne se sont pas prononcés contre les efforts visant à former une équipe d'élite d'officiers » et que la NGFA n'est pas la seule institution militaire où l'intolérance prospère.

On sait également que les dirigeants de Centuria encouragent leurs partisans à être transférés dans des unités où d'autres membres de l'organisation servent déjà. Depuis 2019, lorsque les radicaux ont attiré l'attention de l'IERES, l'organisation a désactivé ses pages de médias sociaux sur Facebook, Instagram et Vkontakte et est passée à Telegram.



Pour rappel, le Congrès américain a interdit l'utilisation de fonds américains pour "fournir des armes, une formation ou une autre assistance au bataillon Azov", ce qui signifie que l'organisation radicale collaborant avec Azov, Centuria, n'aurait en théorie, pas dû recevoir de subventions.

« L'échec de l'armée ukrainienne à vérifier les activités de Centuria ne témoigne que du niveau de tolérance de leur part [l'armée ukrainienne] (ndlr.) pour la propagation flagrante de l'idéologie d'extrême droite et son influence dans les forces armées ukrainiennes » , découle du rapport de l'IERES.

A la suite de la publication du rapport, les Amis du Centre Simon Wiesenthal (FSWC), ont demandé au ministère de la Défense du Canada d'enquêter, déclarant : « Il est inacceptable que nos forces armées encouragent les groupes néonazis en Ukraine ou dans tout autre pays en fournissant une Formation des FAC (Forces armées canadiennes).".

« Nous appelons le ministère de la Défense nationale à lancer immédiatement une enquête sur les preuves découvertes dans l'étude de l'Université George Washington et à élaborer de nouvelles politiques et procédures pour garantir que tous les stagiaires étrangers subissent une sorte de vérification des antécédents pour écarter la possibilité de néo- affiliation nazie ou autre extrémiste avant d'être formé par les Forces canadiennes. Il s'agit d'une question d'une importance fondamentale pour les objectifs des Forces armées canadiennes et pour le respect que nous devons à nos anciens combattants qui ont tant sacrifié pour vaincre le fascisme en Europe » , a déclaré la FSWC.