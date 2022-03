Les SANCTIONS anti Russie : entre Euthanasie et Suicide de l’EUROPE !

Sur les média, les appels aux sanctions, aux boycotts des achats de pétrole et de gaz russes et l'injonction faites aux entreprises françaises de cesser leurs exportations et leurs activités en Russie, pour ne pas financer la guerre de la Russie en Ukraine, sont répétés à l'envi par des idiots de service ! L'UE et surtout la France sont "masochistes" jusqu'à suicider leurs économies déjà affaiblies, au bénéfices actuels et futurs des USA, de la Chine et surtout de la Russie !

Les financements de la guerre par la Russie sont assurés par ses propres moyens

Les interventions militaires en Ukraine étaient programmés à faible intensité car Poutine voulait récupérer une Ukraine très peu affaiblie et heureuse de s'être débarrassé des sbires actuels au gouvernement qui veulent détacher les Ukrainiens de la russophonie et de son creuset de l'Empire des tsars russes. Plus la guerre dure et s'enlise, plus les destructions matérielles augmentent et plus le sentiment nationaliste ukrainien unifie l'Ukraine et rejette Moscou : In fine, Poutine risque de récupérer un pays en tas de ruines et des citoyens anti-russes : quel gachis humain et matériel !

Les opérations militaires consomment :

- des personnes bléssées ou tuées qu'il faut remplacer. La Russie dispose d'un énorme potentiel d'appelés (du contingent), de réservistes à faire revenir, de soldats et techniciens de métier pour servir les appareils sophistiqués, (batteries de missiles, avions, chars, drones, navires...). Les moyens militaires engagés en Ukraine étaient et sont encore volontairement limités en effectifs et matériels, suffisants pour "une banale opération d'élimination de bandes "néo-nazies" et de leur gouvernement "néo-nazi par essence" car non inféodé à Moscou, sanctuaire de la démocratie accomplie ! Les troupes devaient être accueillies en libérateurs ! Le potentiel humain russe non engagé reste énorme, et il est financé par le budget ordinaire, sans avoir besoin de financements extérieurs complémentaires !

- des matériels, camions, chars, obusiers, avions (chasseurs, bombardiers, cargos), navires, hélicoptères, batteries : ils ne sont que faiblement détruits (par rapport au potentiel existant en Russie) et peuvent être facilement remplacés en puisant sur les stocks importants des armées russes et sur les fabrications en cours !

- des munitions consommables, y compris des roquettes, des missiles simples ou hypersoniques, des bombes simples ou sophistiquées et puissantes, des obus, des grenades, des balles : en dehors des quelques missiles hypersoniques expérimentaux et de superbombes, la Russie dispose de stocks importants qui lui permettront de tenir longtemps et d'une industrie de matériels militaires apte à compenser l'attrition actuelle : il faudrait des pertes et des destructions de matériels et armements, d'un niveau bien supérieur au niveau actuel, pour inquiéter sérieusement la Russie quant à ses capacités de poursuivre son "incursion de purification de l'Ukraine". Pour les armements hypersophistiqués et puissants l'Ukraine sert de champ d'expérimentation, de démonstration de la force invincible de la Russie. De toute façon, la Russie a déjà financé la masse de "consommables" utilisables sur une longue période, dans le cadre de ses budgets des années antérieures : bien avant 2014 (Crimée) et même 2008 (avec l'invasion de la Géorgie), Poutine avait mis sur les rails un programme de réarmement massif, de modernisation des armées russes, et suite aux premières sanctions et boycotts, la Russie a profondément modernisé et développé son agriculture : d'importateur chronique la Russie est devenue le premier pays exportateur de blé et de céréales, et d'autres branches de l'agriculture ont été développées (élevage, fruits et légumes).

La Russie n'a donc pas besoin des recettes financières de la vente de pétrole et de gaz pour financer ses opérations militaires en cours et leur prolongement dans la durée ! D'autant plus que les budgets russes sont en roubles, monnaie émise par la banque nationale russe aux ordres du pouvoir : il n'est pas nécessaire de disposer d'un matelas de devises fortes (dollar, euro) pour émettre des roubles à usage interne ! En outre, pour les achats extérieurs courants de l'économie russe, Poutine a accumulé plus de 600 Mds$ principalement en or, dans la banque centrale, or qui ne peut être saisi comme les dollars ou euros dématérialisés en circulation dans les circuits financiers.

Alors pourquoi des sanctions financières et économiques sur les ténors russes et sur le peuple russe ?

- tout d'abord il faut réagir "vite et fort" sans s'engager militairement vers une probable guerre mondiale (classique, chimique et même nucléaire). Les USA sont habitués à émettre des sanctions financières (Iran, Vénézuéla, Cuba, Corée du Nord, etc...) sans obtenir de résultats probants en retour. mais l'annonce rapide, sur un ton ferme et assuré, reste une nécessité de crédibilité.

- les sanctions contre les oligarques et les proches de Poutine, devraient les faire réfléchir et stopper leur soutien à Poutine. Ceux qui ont quittés "le navire" et sont répliés à l'ouest, ne sont pas concernés et n'ont plus d'influence sur le gouvernement de la Russie : ils ne se manifestent pas, en opposants, pour éviter d'être mis hors état de nuire ! Ceux qui sont restés proches de Poutine savent qu'ils ne doivent pas manifester la moindre critique du bien-aimé tsar, -il en va de leur survie- alors ils supporteront les sanctions initiées par l'oncle SAM ! Donc très peu de retombées à attendre pour mettre fin à "l'incursion russe" !

- les sanctions purement financières pour bloquer les transactions financières internationales sont gênantes car cela oblige à passer par des circuits en dérivation, pour les échanges économiques avec les pays refusant l'embargo. Mais Poutine qui n'a pas encore fermé les robinets du gaz, veut obliger les acheteurs étrangers (et surtout occidentaux) à payer en roubles, à les acheter sur les marchés financiers et surtout à les obtenir en vendant des produits à la Russie et à son économie, assouplissant de facto les effets du boycott. C'est une nouvelle forme de "pétrole contre nourriture et médicaments" qui se retourne contre l'Occident et surtout contre les pays de l'UE gros consommateurs de gaz russe !

- l'incitation /sommation par l'ukrainien Zelenski, aux entreprises occidentales de supprimer ou arrêter leurs activités économiques et commerciales dans leurs filiales en Russie, même pour les très nombreuses qui n'ont aucune activité en rapport avec les armées russes et le gouvernement de la Russie, a des effets directs et indirects mal évalués et même ignorés, surtout préjudiciables aux pays européens :

+ ce sont les consommateurs russes qui sont presqu'exclusivement concernés par ces restrictions, et certainement pas tout l'entourage gouvernemental de Poutine, entourage condamné à soutenir Poutine sans réserve sinon à être disgracié et surtout éliminé ! Les consommateurs russes n'ont pas voté la guerre à l'Ukraine. Ces mêmes consommateurs seront "incités" par l'efficace propagande gouvernementale à se retourner contre les affreux occidentaux irrespectueux des consommateurs, et plus tard à ignorer les magasins français et européens, avec de facto un boycott inversé.

+ les entreprises (Renault, groupe Mulliez...) emploient des dizaines de milliers d'employés, donc avec les familles plus d'une centaine de milliers de Russes seront sans ressources : où il faut continuer à payer les salaires où licencier de fait avec la qualification d'affreux capitalistes. Sinon les entreprises vont disparaître. Quand la paix sera de retour les places seront occupées par des nouveaux oligarques russes et/ou par des entreprises indiennes et chinoises.

+ les entreprises françaises et européennes installées durablement en Russie, y ayant investi massivement, risquent de tout perdre en étant expropriés par manque d'activité, et de perdre leurs investissements : qui les indemnisera : les donneurs de leçons de morale bien à l'abri de ces retombées économiques et financières. La "maison France" est déjà malade et exangue économiquement et financièrement (avec les emprunts massifs pour financer les "quoiqu'il en coûte" gouvernementaux).

+ et cerise sur le gâteau les gouvernements européens sont incités par Bruxelles à faire des stocks de gaz, à remplir au maximum leurs réservoirs en surface ou souterrains, et seul le gaz russe est disponible en quantité suffisante ! Ce n'est pas avec les méthaniers déjà en forte demande, et avec des installations de regazéification déjà surchargées (dont la construction de nouvelles unités demande des délais de quelques années) que l'on pourra avec le méthane liquéfié issu de Qatar, des USA et du Canada que les pays de l'UE pourront reconstituer leurrs stocks ! Alors la catastrophe serait de ne plus disposer de gaz russe, soit par boycott des achats (suprême suicide économique) soit par fermeture des robinets par Poutine. Alors on suit Zelenski et les moralistes suicidaires, ou on fout une paix royale à Total-Energie pour ce qui est du gaz russe !

+ les appels aux boycotts des artistes russes (littérature, danse, chanteurs d'opéra, musiciens, peintres..) à la destruction de leurs oeuvres (autodafé) ou à la débaptisation de rues ou bâtiments publics (collège ou lycée Soljenitsine !) sont le fait de la bêtise et de l'acculturation des auteurs des appels : c'est néfaste pour l'image de la France à travers le monde !

Alors que faire maintenant ?

Les peuples français et russes sont des peuples européens qui s'apprécient sur leur façon de vivre, sur leurs cultures, sur l'importance apportée aux sciences, à la littérature, aux arts. Avant la montée en puissance de Berlin, les deux grandes capitales européennes étaient Paris et Saint-Pétersbourg, la France fille aînée de l'Eglise catholique et la Sainte Russie des tsars et de l'Eglise orthodoxe.

Cette horrible guerre voulue et imposée par Poutine seul contre Tous, finira un jour : les morceaux seront recollables que si la France et le peuple russe continuent à se respecter et à s'apprécier : avec les pressions anglo-saxonnes affirmées au grand jour et les attentes cachées de la Chine et de l'Inde (dans une moindre mesure) pour prendre les places libérées par nos attitudes suicidaires (pour nous) et vexatoires (pour le peuple russe), la situation demande de la finesse et de la bonne diplomatie.

Laisser les ukrainiens se faire massacrer par les troupes de Poutine et de Kadyrov, serait plus qu'une faute, un crime ! Alors il faut intensifier tous nos efforts sur l'humanitaire envers les civils et les enfants, et accentuer nos fournitures d'armements défensifs pour que les résistants ukrainiens puissent repousser les envahisseurs et instaurer la démocratie dans leur pays ! Ce sont les reconquêtes des combattants ukrainiens et les difficultés induites de la Russie qui inciteront Poutine à véritablement négocier : les appels aux boycotts n'yant aucun effet sur Poutine ! Des volontaires humanitaires surtout médicaux et des "légionnaires " engagés à titre individuel, font preuve d'un engagement respectable sur le terrain et n'ont rien à voir avec les bavards/braillards donneurs de leçons dans les médias (journaux, radios, télévisions) et sur les réseaux sociaux !

Des contre-offfensives médiatiques, sur tous les médias et en contact direct, auprès des Russes, portant sur les crimes commis en Ukraine en leur nom (!), sur les destructions, sur les morts et blessés Ukrainiens et surtout Russes, pour qu'ils soient informés de la triste réalité du conflit armé, devrait inquiéter Poutine et sa popularité !

Et que ferons-nous demain une fois la paix revenue ?

L'Ukraine retrouvera tout ou partie de son intégrité territoriale, avec des dégats de guerre considérables et des reconstructions à assumer : QUI PAYERA ? Et comment renouer les relations de confiance avec le peuple russe ?

- la Russie de Poutine payera pour les territoires conquis et ceux laissés à l'Ukraine ? dans ce cas, fort peu probable, les appels de boycotts des entreprises françaises établies en Russie vont-ils continuer ?

- les contribuables ukrainiens payeront avec une grande aide internationale (FMI, USA, UE, Japon...France aussi) pour les territoires conservés par l'Ukraine : les appels aux boycotts de la Russie, des entreprises fançaises établies en Russie, seront-ils maintenus par les braillards écervelés actuels ? Qu'ils se taisent maintenant !