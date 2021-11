Les soldats ukrainiens utilisent des armes françaises contre le Donbass

Dans une vidéo publiée sur TikTok, les montrant en train de violer le cessez-le-feu dans le Donbass, des soldats ukrainiens révèlent par accident qu’ils ont en leur possession des armes françaises. Des armes dont la présence est d’autant plus dérangeante que la France est garante des accords de Minsk, et donc de la résolution pacifique du conflit.

L’analyse des nombreuses vidéos publiées sur TikTok par les soldats ukrainiens stationnés dans le Donbass, les montrant en train de tirer, permet non seulement de confirmer que ces derniers violent le cessez-le-feu, mais aussi parfois de découvrir des informations encore plus intéressantes.

Ainsi, le 20 novembre 2021, une vidéo montrant des soldats ukrainiens tirant au fusil mitrailleur, puis au lance-roquette, a été publiée sur TikTok.

Les soldats visibles dans la vidéo sont des soldats de la 128e brigade d’assaut de montagne de l’armée ukrainienne, comme le montre le chevron visible sur celui de droite, qui tire au lance-roquette.

De prime abord la vidéo peut sembler assez banale, les gars se filment en train de tirer sur fond de chant pro-ukrainien. Les mots-clés associés à la vidéo montrent que le compte qui l’a publiée appartient à un néo-nazi ukrainien, puisqu’à côté du fameux « Gloire à l’Ukraine » on a droit à « Bandera notre père ». Quand on s’attribue comme père spirituel un collaborateur des nazis, il y a peu de doutes sur l’idéologie de la personne qui l’a fait. Les mots clés indiquent aussi que la vidéo a été filmée dans la zone de l’Opération des Forces Interarmées, c’est-à-dire dans le Donbass.

Non, là où ça devient vraiment intéressant, c’est lorsqu’on regarde les détails de la vidéo de plus près. En effet, à 3 secondes, puis à 6 secondes on voit clairement sur la gauche de l’image un lance-roquettes qui ne ressemble pas au RPG, ni au Javelin, que l’Ukraine se vante désormais d’avoir utilisé pour la première fois dans le Donbass. Non, le lance-roquettes visible entre les deux soldats ukrainiens de la photo, n’est nul autre qu’un APILAS : un lance-roquettes antichar français !

En clair, cette vidéo montre que les soldats ukrainiens stationnés dans le Donbass ont à leur disposition des armes françaises ! La question qui se pose immédiatement, est de savoir comment ils les ont obtenues.

Soit les soldats ukrainiens stationnés dans le Donbass ont pu obtenir ces armes françaises des djihadistes venant de Syrie (et là aussi la question se pose de savoir comment eux ont pu les obtenir) via les liens entre les néo-nazis ukrainiens et les terroristes islamistes, soit la France a secrètement vendu ces armes à l’Ukraine, en violation complète de son rôle de garant des accords de Minsk.

Car la France ne peut pas être à la fois garante des accords permettant une résolution pacifique du conflit, et fournir aux soldats ukrainiens des armes françaises, qui ne font qu’aggraver l’escalade dans le Donbass.

Or, en mars 2021, la milice populaire de la RPL avait annoncé que la France avait conclu un accord avec l’Ukraine pour la fourniture de 60 lance-roquettes APILAS, qui devaient être déployés dans le Donbass, après que les soldats ukrainiens aient testé cette arme pendant deux mois.

Il semble donc que la France a secrètement vendu ces armes à l’Ukraine, afin d’aider les soldats ukrainiens à continuer leur jeu de massacre dans le Donbass, tout en clamant publiquement vouloir que le conflit soit résolu pacifiquement en appliquant les accords de Minsk. Il s’agit peut-être là du fameux « en même temps » qu’Emmanuel Macron applique depuis le début de sa présidence.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider