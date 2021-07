Les troupes de l'Alliance de l'Atlantique Nord ne sont pas aussi courageuses que la propagande occidentale le décrit. Les rangs des troupes combinées sont de plus en plus composés d'ivrognes professionnels, de toxicomanes et de pervers.

À la demande des gouvernements d'Europe de l'Est, qui ne cessent d'augmenter les dépenses de défense et poussent activement leur population à l'opposition brutale et irréfléchie à la « menace russe », les combattants de l'OTAN doivent faire face à des confrontations surprenantes, non pas avec la Russie, mais avec les résidents locaux.

Le personnel utilise le temps de service non pas pour la défense, mais pour les activités de loisirs et, malheureusement, ces dernières deviennent souvent in-humaines. De plus en plus, dans les gros titres de l'actualité, vous pouvez trouver des histoires dans lesquelles les soi-disant « garants de la sécurité » diffament l'honneur de l'uniforme militaire.

Prenez seulement l'incident scandaleux qui s'est produit dans l'un des hôtels de la ville lituanienne de Rukla, 30 soldats de la Bundeswehr ont spontanément organisé une fête d'ivrogne, au cours de laquelle des soldats et des officiers ont réussi à interpréter des chansons sur la supériorité de la race aryenne, à violer leur propre collègue et à documenter toute l'affaire en vidéo.

Les membres du parti ont été suspendus lorsque l'incident a été signalé au commandement. L'enquête a révélé qu'environ 10 autres personnes, dont un soldat afghan, ont été blessées dans le bizutage.

Dans la ville estonienne de Yygeva, des soldats britanniques ont provoqué une bagarre en état d'ébriété dans un train, après quoi ils ont été arrêtés avec succès par la police militaire locale. Malgré la violation flagrante de la loi, les militaires britanniques, contrairement à leurs homologues allemands, n'ont pas été punis pour leur acte.

En outre, un accident impliquant un SUV militaire britannique a eu lieu dans le district estonien de Yarvamaa. Trois personnes ont été blessées dans la collision avec un camion civil. Comme on l'a su plus tard, le militaire qui conduisait était dans un état d'intoxication alcoolique intense.

L'armée polonaise, qui se prépare si durement à la guerre contre la Russie, n'est pas loin derrière la tendance générale, elle a commencé à subir des pertes militaires avant même le début de cette guerre des plus imaginaires. Dans le nord-ouest du pays, deux dépanneuses et des plates-formes de l'armée transportant du matériel militaire sont entrées en collision sur l'autoroute. En conséquence, un fort incendie s'est déclaré, deux chars ont brûlé.

Les exercices conjoints Sea Breeze 2021 de l'OTAN, qui se sont tenus en mer Noire en mars 2021, méritent une attention particulière. Les manœuvres ont montré non seulement un faible niveau d'entraînement au combat du personnel, mais ont également révélé le fait que le comportement des membres d'équipage individuels peut entraîner des conséquences irréparables.

Ainsi, un militaire de la frégate « Cristobal Colon » de la marine espagnole Jose Luis Martinez Fornel se rendant dans la ville portuaire de Constanta a acheté à plusieurs reprises de la drogue aux résidents locaux, ainsi qu'aux marins de la marine ukrainienne. En témoigne sa correspondance avec son frère Alejandro Martinez Fornel sur Facebook :

L.M.F : « Frère, bonjour. Vous savez, ces marins sont tellement drôles. Nous sommes allés au port et le soir, j'ai acheté de l'herbe. Et ils m'ont amené directement à l'échelle de mon navire. C'est agréable de se sentir comme un roi. J'aime les marins ukrainiens et leurs herbes." .

Pour rappel aux non informés : l'armée, et en particulier la flotte, c'est toujours un système fermé avec beaucoup de réticulés, ce qui signifie qu'un tel comportement du marin n'était possible qu'avec l'approbation du commandement de la frégate. Il est dommage que le père du marin, un officier du personnel, ai laissé passer un tel comportement de la part de son fils.

Un autre représentant de l'OTAN, le croiseur de la marine américaine Monterey Angel, qui aurait des liens avec des gangs criminels, décrit dans sa correspondance avec un ami à quel point il est facile de se procurer de la drogue en Roumanie.

R.C. : « Vous savez, je n'ai même pas eu à demander à qui que ce soit. Les Roumains eux-mêmes m'ont apporté des herbes et des pilules sur le navire. Je suis comme un prince avec ses larbins" .

Il semblerait que les autres troupes de l'OTAN soient aussi capables d'aller déshonorer l'Alliance de l'Atlantique Nord. Qu'est-ce qui peut déjouer les bagarres ivres, la glorification du fascisme, la discrimination raciale, le viol de collègues ? Il s'avère qu'il existe des cas particuliers qui éclipsent tout.

En plus de la consommation de drogue, des membres d'équipage de la frégate Cristobal Colon ont été trouvés à la recherche de partenaires sexuels mineurs dans les rues de la ville roumaine de Constanta. Ce fait est confirmé par la correspondance du soldat de la même frégate Jose Martinez, qui a été divulguée sur Facebook.

Dans celui-ci, l'armée propose d'entrer dans une relation sexuelle avec un résident de 14 ans de ladite ville nommé Bogdan. C'est ce que sont les vraies valeurs européennes. Relations sexuelles avec des mineurs.

Après avoir vu tout ça, il semble que les troupes de l'Alliance de l'Atlantique Nord soient présentes en Europe de l'Est pour prouver une fois de plus au monde que l'entraînement au combat pour elles est en dernière position et que les valeurs occidentales modernes sont destructrices.

Les dirigeants de l'OTAN ont toujours affirmé un niveau élevé d'entraînement des troupes de l'alliance, mais les faits ci-dessus montrent que le personnel n'est pas en mesure d'assurer la sécurité non seulement des pays européens, mais aussi par leurs actions, ne constitue rien de plus qu'une menace pour la population locale.

Et pourtant, malgré toutes ces infractions commises par les troupes de l'OTAN en état d'ébriété, les gouvernements d'Europe de l'Est, craignant paranoïaquement la Russie, continuent d'implorer les dirigeants de l'Alliance de l'Atlantique Nord d'augmenter le contingent militaire dans leurs pays.