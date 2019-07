Libérez le Yémen : complexe militaro-industriel et guerre économique (Partie 2)

Le complexe militaro-industriel français



En plus de son soutien opérationnel au sol, la France participe massivement à l’effort de guerre de la coalition atlanto-wahhabite en fournissant ses technologies militaires.Si les armes servent toujours à tuer, ce ne sont pas les bons sentiments qui vont contenir l’industrie de l’armement dans un monde régi par la rémunération du capital. Nos propos ne vont donc pas consister à remettre en question la commercialisation de ces armements à haute valeur ajoutée, mais de ne plus participer aux guerres illégales qui lui sont liées. Pour qu’elle soit efficace, la critique de l’industrie de l’armement doit se concentrer sur la question de l’alignement systématique de notre politique étrangère sur des pays tiers : si cela doit se faire pour vendre nos armes dans le cadre d’un conflit illégal, alors la limite doit être fixée ici.Sachant que les contrats d’armement comprennent souvent des services divers et un accompagnement technique (pièces détachées, formation, modernisation du matériel, maintenance, conseil, sécurisation de zones, etc.), cette position consiste à composer entre l’intérêt économique et l’éthique de la guerre. L’absence de soutien diplomatique dans ce genre de conflit suffirait en soi à mettre la pression sur nos clients vu le poids de la France. En échange, les concessions devront se faire ailleurs ; là est le rôle de la diplomatie, car avec des pays tels que l’Arabie Saoudite il y aura toujours des dissensions éthiques et morales avec notre position officielle de démocratie des droits de l’Homme. Vu qu’énormément d’armements ont été vendus en amont du conflit, la problématique réside donc dans le moyen de rendre caduc les futurs contrats de ventes d’armes et les services associés une fois les fautes et l’illégalité de l’autre partie établies dans un conflit.La politique française d’exportation d’armement est déjà soumise à un contrôle interministériel strict , mais insuffisant : « Les demandes de licences sont ainsi enregistrées par la Direction générale de l’armement, instruites par les ministères de l’Europe et des affaires étrangères, des Armées, de l’Economie et des Finances, puis par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). À l’issue d’une réunion plénière de la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG), l’octroi de la licence est indiqué par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) ». En fin de processus, le Premier ministre entérine la validation finale. Le contrôle parlementaire sur les ventes d’armes est donc inexistant, contrairement auaméricain par exemple qui doit être (en théorie) consulté à ce sujet. En France, aucune commission d’enquête sur les ventes d’armes au Yémen n’est possible à cause des enjeux économiques et diplomatiques importants selon l’ancien députéde Haute-Garonne, Sébastien Nadot. Laa privilégié une « mission d’information parlementaire » avec moins de pouvoir pour permettre plus de contrôle sans remettre en question les ventes du complexe militaro-industriel français. À l’avenir, formuler des contrats d’armement avec une clause de clôture en cas de manquement au droit humanitaire international et permettre auvoire aux citoyens de mettre un véto dans ce genre de situation pourraient être des solutions viables.La France garde le droit de vendre des armes dans un objectif défensif, même si les acheteurs décident de les utiliser par la suite dans un but offensif. Voyez la subtilité. Elle a signé la Position commune de l’Union européenne (2008) et le Traité international sur le commerce des armes (2014), mais sans transposer ces traités dans son droit national, ce qui ne donne pas la possibilité à un citoyen français ou yéménite de poursuivre la France devant un tribunal pour avoir violé ses engagements internationaux. Le risque juridique reste néanmoins présent, car l’assistance d’entreprises françaises aux militaires saoudiens et émiratis peut être constitutive de complicité de crime de guerre dans le cas où le matériel est utilisé sur des civils. Officiellement, le discours gouvernemental consiste à soutenir qu’il est difficile de prouver formellement que des civils yéménites aient été tués par des armes françaises, alors que le rôle de la) est justement d’étudier « la situation intérieure du pays de destination finale et de ses pratiques en matière de respect des droits de l’homme ».





La guerre économique pour étouffer le Yémen



En plus de la guerre réelle, quoi de mieux qu’une bonne vieille strangulation économique pour accroitre le chaos au Yémen. La crise humanitaire, l’augmentation du prix des denrées alimentaires de base et l’effondrement de la devise officielle du pays (le riyal yéménite) de deux tiers depuis 2015, dont une chute majeure en août 2018, ont accru sensiblement la précarité de la population. En conséquence, les Yéménites disposant de ressources se sont tournés vers la conversion de leur devise en dollar ou en or, créant ainsi une fuite de capitaux du pays.La crise économique et les risques monétaires ont de multiples causes. Nombre de Yéménites hésitent aujourd’hui à confier leur argent aux banques locales , tandis que les entreprises ont des difficultés à obtenir des lettres de crédit nécessaires aux importations dont dépend fortement le pays. C’est une directive de laqui en est à l’origine : elle contraint les commerçants à effectuer leurs transactions en espèces uniquement, ce qui a participé à la baisse majeure des importations achetées en dollars.En septembre 2016, le siège de cette banque centrale du pays a été transféré de Sanaa vers Aden, capitale de facto du président Abdrabbo Mansour Hadi. Ce mouvement était nécessaire pour ne pas laisser lesdétenir cette institution stratégique. En effet, depuis la prise de Sanaa (capitale du Yémen) en septembre 2014, la rébellion a progressivement pris le contrôle des institutions étatiques pour créer un système parallèle au gouvernement officiel (Diplomatie n° 98, mai-juin 2019, p.42). Ces dissidents sont notamment accusés d’empêcher les commerçants et les banques d’ouvrir des lignes de crédit à Aden, d’avoir pillé une quantité des réserves de la(une évidence démentie par les Houthis) et d’avoir refusé que celle-ci paye les salaires des fonctionnaires à Aden. Bref, la guerre économique est en cours entre(Sanaa) et Hadi et ses soutiens internationaux (Aden).Pour la coalition, le transfert de la Banque à Aden visait à reprendre le contrôle politique et économique du Yémen, mais le procédé s’avéra délétère. Martin Griffiths, envoyé spécial de l’pour le Yémen, juge par exemple que l’affaiblissement de la banque centrale est un des facteurs de la famine au Yémen. Des dizaines de milliers de Yéménites sont descendus dans les rues de Sanaa pour protester contre « la guerre économique lancée contre leur pays » par la coalition atlanto-wahhabite. Avec l’effondrement du riyal yéménite, les autorités ont entrepris de stabiliser la monnaie en demandant l’assistance de banques et d’institutions financières privées.Alors que l’inflation du pays croît, une injection de 3 Md $ du Koweït et des Émirats arabes unis est attendue, en plus des 2,2 Md $ promis par Riad qui n’a toujours pas envoyé les fonds (seuls 200 M$ ont été perçus début octobre 2018 ). De toute façon, de nouveaux billets de banque ont déjà été reçus de Riad via des imprimeurs russes, mais lane peut en garantir la valeur faute de réserves de change nécessaires. En cas de krach monétaire, les marges de manœuvre seront donc très limitées pour protéger le pays : ses réserves de devises sont faibles, l’embargo fait plonger l’économie et la banque centrale sous tutelle étrangère a du mal à fonctionner correctement. De plus, la cessation des exportations de pétrole et le ciblage de positions militaires et de sites économiques « utilisés à des fins militaires » ont également accentué le phénomène ; la coalition a bombardé 14 375 structures civiles « telles que des usines, des entrepôts commerciaux, des produits alimentaires, des médicaments, de l’électricité et du carburant ».Tout ceci couplé à la faible popularité du gouvernement laisse entrevoir un avenir ombrageux pour le Yémen.





La médiation onusienne toujours aussi stérile



La situation matérielle et humanitaire



Deux jours après le cessez-le-feu seulement, des raids aériens et des affrontements ont repris dans la région de Hodeïda la nuit du 16 décembre. L’entrée en vigueur de la trêve sera entérinée le 18 décembre : lesse sont vues déléguer une partie de l’administration du port et la résolution 2451 fut adoptée le 21 décembre 2018 par les 15 membres duafin d’envoyer des observateurs à Hodeïda. Les deux parties se sont à nouveau rencontrées, fin décembre, pour discuter d’un cadre d’application. Le 29 décembre 2018, l’annonçait le début du retrait des rebelles houthis du port d’Hodeïda. Mi-janvier 2019, la résolution 2452 , confirmant la précédente, a été adoptée à l’unanimité par leen appui à l’Accord sur Hodeïda. La) est donc chargée de surveiller le respect du cessez-le-feu dans le gouvernorat de Hodeïda et le redéploiement des forces en présence. Mais peu de temps après, les parties s’accuseront mutuellement d’avoir violé les accords.Le 31 janvier dernier, le gouvernement du Yémen, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont demandé aude contraindre les rebelles houthis à respecter l’accord de cessez-le-feu à Hodeïda, conclu en décembre 2018. Mais comme l’affirme l’), pourquoi lesrespecteraient un cessez-le-feu à Hodeïda alors que la coalition continue ses offensives au nord ? Si le processus de sortie de crise a été confirmé par les révolutionnaires et les forces loyalistes le 17 février dernier, le retrait des troupes n’a toujours pas débuté et les échanges de prisonniers non plus. Des confrontations sporadiques se poursuivent à Hodeïda, mais l’a constaté, le 11 mai dernier, un retrait des armées houthis des ports de Salif, de Ras Isa et d’Hodeïda comme convenu. Un des chefs de la rébellion, Mohammed Ali al-Houthi, en a profité pour dénoncer le manque de volonté de l’Arabie Saoudite, des EAU, de la Grande-Bretagne et des États-Unis d’appliquer les accords de Stockholm pour le Yémen.Deux points importants ont finalement été négligés lors des pourparlers onusiens. Premièrement, les groupes sécessionnistes et autonomistes du sud Yémen ont été totalement mis à l’écart des négociations alors qu’ils ont un rôle à jouer dans l’équation yéménite. En effet, l’opposition historique entre le nord et le sud du pays subsiste et l’autoproclamation d’un, en mai 2017, par l’ancien gouverneur d’Aden, Aidarous al-Zoubaidi (cf. partie précédente ), démontre la volonté politique de ces groupes. Deuxièmement, la question économique a été peu mise en avant, alors que le Yémen divisé en deux entités ayant leurs politiques budgétaires propres pour une même monnaie pose des problématiques de gestion primordiales pour l’avenir du pays.Hodeïda est au centre des préoccupations pour des raisons objectives. Cette ville portuaire subit un blocus maritime quasi intégral, alors que son bon fonctionnement est essentiel pour le transit de 85 % de l’aide alimentaire et sanitaire et pour l’acheminement de 70 % des importations du pays. Lesl’ont bien compris, la coalition également : l’embargo sur les nombreux ports du Yémen, officiellement pour empêcher la livraison d’armes iraniennes aux rebelles, entrave également l’aide humanitaire ce qui bloque la situation. Selon un rapport dude l’) d’août 2018, les navires saoudiens et émiriens paralysent arbitrairement la nourriture, le carburant et les médicaments d’importation à plus de vingt millions de Yéménites sous prétexte de faire respecter l’embargo de l’sur les armes à destination desLes minoteries de la mer Rouge également bloquées (à l’est de Hodeïda) contiennent 51 000 tonnes de blé, de quoi nourrir environ 4 millions de personnes pendant un mois. Le site a été contrôlé par lesjusqu’en novembre 2018, puis par les forces de la coalition jusqu’à l’entrée en vigueur de la trêve le 18 décembre 2018. Le cessez-le-feu n’a malheureusement pas permis un accès humanitaire à ses ressources, car ces minoteries sont un levier de pression utilisé par tous les protagonistes du conflit. Les principales accusations sont objectées néanmoins contre les insurgés qui auraient lourdement miné le site selon la coalition et des ONG. De même, les Houthis bloqueraient l’accès aux humanitaires selon le n° 1 dude l’, David Beasley. La coalition atlanto-wahhabite en profite pour plaider que seule l’option militaire directe contre les belligérants peut débloquer cette situation.Quant à l’impact de la guerre sur les civils, il ne fait plus aucun doute, contrairement à ce qu’en dit la Macronie. Une carte de la), intitulée « population sous la menace des bombes » estimait déjà en septembre 2018 que 436 370 personnes sont « potentiellement concernées par de possibles frappes d’artillerie », notamment de Caesar français vendus à la coalition.

Extrait du document en question (Source : Disclose )







Franck Pengam, Juillet 2019.