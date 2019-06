Libérez le Yémen : enjeux géostratégiques, puissances étatiques et proxys (Partie 1)

​

Le Yémen c’est un peu comme la Syrie, mais sans Bachar. L’occident soutient la coalition arabe sur place et participe aux massacres, mais ici point de boucher halal sanguinaire monté en épouvantail. Où sont donc les manifestations pacifistes durement réprimées ? Les étudiants révoltés ? Les minorités opprimées ? Du coup, la presstituée s’étonne : qu’est-ce qui justifie la guerre, les ventes d’armes, le soutien diplomatique à l’Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis (EAU), la participation à la destruction du pays et la catastrophe humanitaire ? On a bien le fameux soutien iranien aux Houthis , mais un peu léger comme excuse, l’Empire nous avait habitués à mieux. Évidemment, derrière tous ces faux-semblants, les intérêts priment. Un an après notre premier point sur la situation au Yémen, un nouvel état des lieux approfondi s’impose sur les enjeux de ce conflit.



Si la guerre yéménite était au départ plutôt interne au pays, l’ingérence des Saoudiens et des Émiratis l’a largement aggravée. L’aide de l’Iran aux rebelles Houthis , pourtant inexistante avant l’intervention saoudienne, a été la principale excuse mise en avant pour justifier l’intervention (Diplomatie les grands dossiers n° 48, p.52). Le royaume wahhabite s’est entouré d’une coalition de dix pays arabes à partir du 26 mars 2015 et lança son opération « Tempête décisive » au Yémen. Cette alliance est aujourd’hui passée à quatre pays : l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Soudan et Bahreïn. Le Maroc s’est retiré de la coalition début février 2019 et d’autres acteurs comme l’Égypte ne s’avèrent pas vraiment zélés dans leur engagement dans le bourbier yéménite.





Géostratégie des principales puissances étatiques impliquées au Yémen

Les Émirats arabes unis



Il est communément admis que la guerre au Yémen est principalement due à l’implication de l’Arabie Saoudite dans la crise interne au pays. Le royaume des Saoud s’enlise effectivement depuis 4 ans dans ce conflit sans issue. Le rôle des EAU a quant à lui bien été négligé, alors qu’ils agissent « dans des conditions obscures dans le sud du Yémen », selon Amnesty International .

La stratégie des EAU consiste à ce que Dubaï conserve sa position portuaire prépondérante entre l’Afrique de l’Est et l’Asie. Ils s’attachent donc à maitriser des positions maritimes de la péninsule arabique entre les détroits d’Ormuz et de Bal Al-Mandeb : ils ont transformé l’île yéménite de Socotra (classé patrimoine mondial de l’ UNESCO ) en porte-avions, aménageant aussi des points d’appui militaire dans les ports du Puntland (Bossaso, en Somalie) et du Somaliland (Berbera, seul port en eaux profondes du nord de la Somalie). Abou Dhabi a également développé des infrastructures militaires dans les ports d’Assab et Massawa en Érythrée. Tout ceci est coordonné à partir de l’archipel des îles Hanish, état-major du dispositif maritime régional des émirats. De facto, les EAU contrôlent le golfe d’Aden et de la côte sud du Yémen (al-Mukallâ).

L’engagement des EAU au Yémen leur permet donc d’étendre leur influence dans la région du détroit de Bab el-Mandeb et du golfe d’Aden. Certains estiment même qu’ils chercheraient à faire du Yémen leur 8e émirat (Diplomatie les grands dossiers, n° 48 p.56). Ces bases aéronavales en Érythrée, au Somaliland et dans le Puntland pourraient traduire d’une volonté de devenir un acteur sécuritaire de premier plan dans la région en plus de favoriser le commerce maritime UE-Chine.



Pour ses opérations au sol dans le conflit, les Émiratis ont recouru dans un premier temps Black Water ou encore à l’entreprise de sécurité privée américaine Spear Operations pour assassiner des personnalités politiques et religieuses liées au parti yéménite al-Islah ( Rassemblement yéménite pour la réforme ), branche locale de la confrérie des Frères musulmans . Trois vétérans des forces spéciales US et neuf anciens membres de la Légion étrangère française auraient notamment été embauchés par Spear Operations . Au sujet de ces assassinats, le cabinet d’avocats Ancile , mandaté par l’association Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés , a donc déposé une plainte avec constitution de partie civile à ce sujet le 21 mars 2019 auprès du Tribunal de grande instance de Paris. En avril 2018,



L’influence des EAU a été sous-estimée ou occultée alors qu’ils ont le rôle le plus déstabilisateur dans le sud du Yémen actuellement sous son contrôle. Les EAU coordonnent les milices locales et le Conseil de transition du Sud dirigé par Aidarous al-Zoubaidi ; l’objectif de ce dernier étant de restaurer l’État du Yémen du Sud marxiste qui a existé entre 1967 et 1990. Ce Conseil de transition sudiste est composé d’éléments armés de multiples obédiences : séparatistes, salafistes, Frères musulmans , socialistes... Les Émiratis ont également formé une force armée composée d’une partie de la Garde républicaine (remontée contre l’assassinat de l’ancien président Abdallah Saleh par les Houthis) et d’une partie des membres du parti salafiste al-Islah composée essentiellement de la tribu chafiite Banou al-Ahmar, historiquement proche des Saoud. À noter qu’ al-Islah ( Frères musulmans ) est officiellement perçu comme une organisation terroriste par les EAU, mais vu que le mouvement est divisé en plusieurs tendances ils semblent que les émirats en soutiennent certaines, mais pas d’autres (Diplomatie n° 98, mai-juin 2019, p.42).



Comme toujours, les terroristes modérément modérés font du bon boulot pour les puissances étatiques impériales : il y a bizarrement davantage d’attentats terroristes au nord du pays, notamment à Sanaa sous contrôle Houthi, qu’ailleurs, alors qu’ al-Qaïda dans la péninsule arabique ( AQPA ) n’est pas implanté sur place. En effet, ses banches actives sont présentes dans le sud du pays dans la province de Shabwah, d’Abyan ou encore de Hadramaout contrôlée par les Saoudiens. Daesh est également toujours présent dans des zones « libérées » où les EAU maintiennent des forces et créent des proxys qu’ils équipent afin de soi-disant lutter contre al-Qaïda , Daesh et les Houthis . En fait, nos terroristes ont objectivement noué des alliances avec les troupes saoudiennes et émiraties pour combattre les mécréants Houthis (zaïdites mais considérés comme chiite), selon les propos de François Frison-Roche, chercheur au CNRS et ancien directeur du projet français d’aide à la transition du Yémen de 2012 à 2014 (Diplomatie les grands dossiers, n° 48 p.55). Remarquons que le gouvernement yéménite actuel ne contrôle même pas ces zones libérées. En réalité, le pays est intégralement pris en main par des pays étrangers : l’actuel président Abdrabbo Mansour Hadi avait même évoqué une occupation émiratie au Yémen c’est dire. Ce gouvernement soutenu par la coalition atlanto-wahhabite n’a que peu de légitimité auprès de la population.





L’Arabie Saoudite



La spirale de l’enlisement est actée : il semble que l’Arabie Saoudite ne pourra quitter le Yémen qu’en cas de victoire ou d’échec intégral. Si le jeune MBS avait la réputation d’être un prince moderne, le culte du « jeunisme » s’est une fois de plus effondré quand il s’est avéré être un homme brutal qui s’impose par la force. Il s’est notamment attaqué aux élites religieuses wahhabites, aux oligarques de la sphère entrepreneuriale (à qui il a extorqué des milliards de dollars) et aux pays de la région comme le Qatar, le Liban et finalement le Yémen. Le coût de l’engagement militaire saoudien dans ce dernier pays est estimé de 3 à 4 Md $/mois.



Le royaume s’est toujours ingéré dans ce pays qu’il considère comme son arrière-cour. Il payait déjà abondamment des tribus sur place au Nord pour en garder le contrôle, car il a toujours craint le décalage démographique avec le Yémen qui pourrait atteindre 50 millions d’habitants d’ici 2050. L’Arabie, elle, compte à peine 20 millions de Saoudiens et 10 millions de régularisés non saoudiens sur son territoire (Diplomatie grands dossiersn° 48, p.56, 57). Ce décalage démographique est plus accentué encore aux EAU où quasiment 90 % de la population est étrangère, de même au Koweït et au Qatar. Vu que 60 % de la population saoudienne est originaire du Yémen voisin, les Saoud ont toujours craint la possibilité déstabilisatrice de certaines franches de sa population sur son territoire. En plus de son potentiel démographique, le Yémen occupe une position géographique stratégique (

NEOM en Arabie saoudite. À terme, elle doit s’étende aux rives de l’Égypte et de la Jordanie. Source : https://www.futura-sciences.com/maison/actualites/batiment-villes-futur-neom-megapole-high-tech-voulue-arabie-saoudite-69011/ En rouge, le projet initial pour la mégapoleen Arabie saoudite. À terme, elle doit s’étende aux rives de l’Égypte et de la Jordanie.



Les États-Unis soutiennent donc la coalition en armements, en renseignements et pour des opérations ciblées. Selon le New York Times, les forces spéciales américaines (bérets verts) ont été déployées fin 2017 à US Central Command ( CENTCOM ) a conduit deux frappes en janvier 2019 contre al-Qaïda en coordination avec ce qu’il reste du gouvernement yéménite. Elles ont sévi dans les gouvernorats (équivalent des départements français) de Marib et dans celui d’al-Baidhah et six autres ont été effectuées en mars dans ce dernier gouvernorat. Officiellement, ces opérations

On ne peut pas parler de la politique étrangère dans la région sans évoquer les multiples publications de l’État profond américain pour balkaniser la péninsule Arabique sur des critères religieux et ethniques (sunnites, chiites, druzes, alaouites…). Celle de Robin Wright publiée dans le New York Times du 29 septembre 2013 reste emblématique.

​On y voit donc le Yémen coupé en deux et l’Arabie Saoudite dépecée en 5 parties. MBS a-t-il vu cette carte ?



La France est impliquée directement sur le sol yéménite



Dès Houthis depuis 2009, notamment en fournissant des images satellites. Elle aurait ensuite déployé Pentagone , la Direction du Renseignement militaire ( DRM ) et la DGSE se sont associés pour aider l’Arabie saoudite à Élysée de soutenir l’opération « Tempête décisive » au Yémen dans le but de « vendre des satellites aux Saoud et de relancer les activités gazières de Yemen LNG, que Total et ses partenaires avaient dû stopper en avril 2015 ». Il a également été relevé qu’en juin 2018, Ministère des Armées . Le soutien déterminant de la France provient également de la mobilisation massive de son complexe militaro-industriel au profit des alliés wahhabites (elle sera traitée dans la prochaine partie).





Conclusion : Chacun pour soi, tous contre l’Iran



Nous l’avons constaté, les forces de la coalition sur le terrain consistent en un melting pot de proxys anti-Houthis financé, formé, armé et encadré par l’OTAN et Israël en dehors de tout cadre légal. Du combat contre les mécréants au niveau local à la lutte contre le concurrent géopolitique majeur de la région au niveau étatique, c’est toujours la fameuse influence chiite iranienne dont il est question. Sur ce dossier yéménite comme sur les précédents, ce n’est pas le chiisme en lui-même qui fait la dangerosité de l’Iran dans la région. Certes, l’aspect religieux peut permettre de remettre en question le contrôle de lieux saints majeurs par l’Arabie Saoudite (à Médine et à La Mecque), mais le point crucial réside dans la volonté extrêmement tenace, car eschatologique, de refuser l’impérialisme américano-israélien dans la région et dans le monde.



Volonté qui se traduit au Yémen à travers les Houthis , qui s’avèrent étonnement déterminés et efficaces face à une coalition internationale comprenant les pays les plus puissants du monde. Alors qu’en Syrie les rebelles étaient soutenus par la « communauté internationale », les rebelles au Yémen tiennent le front face à elle. Aujourd’hui, les Houthis sont



Nous avons vu dans le précédent article que la capacité balistique des rebelles yéménites et leur efficacité étaient dues aux livraisons iraniennes transitant par la région du Dhofar (Oman) et par le port de Hodeïda. Mais Houthis provient des réserves de Saleh, assassiné par ces derniers le 4 décembre 2017, quelques jours après qu’il ait rompu son alliance avec eux. Le Yémen n’est en réalité pas une priorité géostratégique pour l’Iran et par ailleurs, les Houthis refusent l’influence d’un pays tiers, mais acceptent toute aide venue de l’extérieur si elle sert leurs intérêts. La République islamique d’Iran profite clairement de la situation pour déstabiliser son rival régional saoudien.

En plus de Bab el-Mandeb, un deuxième point de passage stratégique fait actuellement l’objet d’une

​On y voit donc le Yémen coupé en deux et l’Arabie Saoudite dépecée en 5 parties. MBS a-t-il vu cette carte ?Dès le déclenchement du conflit yéménite par la coalition, l’armée française « a effectué des vols de reconnaissance au-dessus des positions houthis pour le compte du client saoudien et continué à former ses pilotes de chasse ». Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro, soutient que la France aurait commencé à collaborer avec l’Arabie Saoudite contre lesdepuis 2009, notamment en fournissant des images satellites. Elle aurait ensuite déployé des forces spéciales au Yémen aux côtés des EAU. Dès avril 2015, il est avéré que le, la) et lase sont associés pour aider l’Arabie saoudite à cibler et planifier ses bombardements grâce à leurs précieux renseignements. Les services français ont reçu l’ordre par l’de soutenir l’opération « Tempête décisive » au Yémen dans le but de « vendre des satellites aux Saoud et de relancer les activités gazières de Yemen LNG, que Total et ses partenaires avaient dû stopper en avril 2015 ». Il a également été relevé qu’en juin 2018, des éléments des forces spéciales françaises auraient participé à une opération de déminage et auraient été positionnés aux côtés de la coalition dans sa tentative de reprendre le port yéménite de Hodeïda. Des allégations réfutées par le. Le soutien déterminant de la France provient également de la mobilisation massive de son complexe militaro-industriel au profit des alliés wahhabites (elle sera traitée dans la prochaine partie).Nous l’avons constaté, les forces de la coalition sur le terrain consistent en un melting pot de proxys anti-Houthis financé, formé, armé et encadré par l’OTAN et Israël en dehors de tout cadre légal. Du combat contre les mécréants au niveau local à la lutte contre le concurrent géopolitique majeur de la région au niveau étatique, c’est toujours la fameuse influence chiite iranienne dont il est question. Sur ce dossier yéménite comme sur les précédents, ce n’est pas le chiisme en lui-même qui fait la dangerosité de l’Iran dans la région. Certes, l’aspect religieux peut permettre de remettre en question le contrôle de lieux saints majeurs par l’Arabie Saoudite (à Médine et à La Mecque), mais le point crucial réside dans la volonté extrêmement tenace, car eschatologique, de refuser l’impérialisme américano-israélien dans la région et dans le monde.Volonté qui se traduit au Yémen à travers les, qui s’avèrent étonnement déterminés et efficaces face à une coalition internationale comprenant les pays les plus puissants du monde. Alors qu’en Syrie les rebelles étaient soutenus par la « communauté internationale », les rebelles au Yémen tiennent le front face à elle. Aujourd’hui, lessont extrêmement organisés dans leur objectif de diriger le pays et à leur tête se trouve une famille qui se revendique de la descendance du prophète Muhammad. Ils contrôlent toujours le nord du pays dans le cadre d’un système pyramidal avec leurs alliés militaires inféodés à l’ancien président Abdallah Saleh (1990-2012).Nous avons vu dans le précédent article que la capacité balistique des rebelles yéménites et leur efficacité étaient dues aux livraisons iraniennes transitant par la région du Dhofar (Oman) et par le port de Hodeïda. Mais la majorité de l’arsenal détenu par lesprovient des réserves de Saleh, assassiné par ces derniers le 4 décembre 2017, quelques jours après qu’il ait rompu son alliance avec eux. Le Yémen n’est en réalité pas une priorité géostratégique pour l’Iran et par ailleurs, lesrefusent l’influence d’un pays tiers, mais acceptent toute aide venue de l’extérieur si elle sert leurs intérêts. La République islamique d’Iran profite clairement de la situation pour déstabiliser son rival régional saoudien.En plus de Bab el-Mandeb, un deuxième point de passage stratégique fait actuellement l’objet d’une dangereuse tension entre l’Iran et les USA : le détroit d’Ormuz. Deux pétroliers ont été attaqués le 13 juin 2019 par l’Iran selon les Etats-Unis, enclenchant un risque d’escalade qui a toutes les caractéristiques d’une opération sous fausse bannière. La Syrie s’est faite dans le même temps saboter six oléoducs sous-marins avec un haut niveau de professionnalisme selon les déclarations des autorités le 24 juin 2019. Les tensions de cette région peuvent finalement se résumer dans la volonté impériale de contenir la volonté de puissance géopolitique et géoéconomique de l’Iran et de quadriller les routes maritimes majeures pour entraver les hautes volontés commerciales de la Chine.



À suivre



Franck Pengam, Juin 2019.