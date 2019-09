Liberté d’expression - Pourquoi les autorités ukrainiennes privent-elles la chaîne 112 d’antenne ?

Le jeudi 26 septembre 2019, le Conseil national ukrainien de radiodiffusion et de télévision n’a pas prolongé la licence du diffuseur de « TV Nouveau Format », qui fait partie de la chaîne de télévision « 112 Ukraine ». L’une des principales chaînes de télévision de l’opposition est en train de disparaître de l’antenne.

La chaîne de télévision « 112 Ukraine » est l’une des principales chaînes d’information du pays. Elle appartient au député Taras Kozak de la « Plate-forme d’opposition – Pour la vie » (POPV) et est sous l’influence du chef du conseil politique du parti, Viktor Medvedtchouk.

Le processus de retrait de la licence de « 112 Ukraine » et de la chaîne de télévision NewsOne a été lancé sous le gouvernement ukrainien précédent, dirigé par le président Petro Porochenko. À l’époque, la chaîne était accusée d’être « pro-russe ».

La décision de ne pas prolonger la licence a été prise lors de la réunion du régulateur ce jeudi 26 septembre.

Le Conseil national a déclaré que « TV Nouveau Format », qui retransmet 112.Ukraine, viole depuis six ans le concept de programme approuvé par le régulateur. « Le Conseil national a décidé … de refuser à la société « TV Nouveau Format » de prolonger la durée de sa licence de diffusion, » a déclaré un membre du Conseil national, Sergueï Kostinski, en lisant le projet de résolution.

L’administration présidentielle surveille la situation

Les représentants de « 112 Ukraine » ont déclaré que la décision du Conseil national de radiodiffusion et de télévision constituait une atteinte flagrante à la liberté d’expression et que la chaîne continuerait à émettre et serait accessible aux téléspectateurs par satellite, par câble et sur Internet.

« Nous, l’équipe de la chaîne de télévision, considérons qu’il s’agit d’une censure totale qui remet en cause l’existence de la liberté d’expression en Ukraine. Ce n’est pas la première fois que la chaîne de télévision « 112 Ukraine » gêne les autorités ; nous nous battons pour notre droit d’être à l’antenne depuis le tout début de l’existence de la chaîne ; chaque gouvernement a essayé de nous empêcher de travailler », indique le rapport.

Il est également à noter que les actions du Conseil national sont illégales, car un certain nombre de ses membres ont vu leur mandat se terminer en juillet 2019.

Pour sa part, le bureau du Président Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il suivait la situation de « 112 Ukraine » et soutenait la nécessité de préserver la liberté d’expression dans le pays, mais a rappelé que tous les radiodiffuseurs devaient respecter les conditions de leur licence.

La Plate-forme d’Opposition a déclaré que les membres du Conseil national ont décidé à l’unanimité et sans envisager d’autres projets alternatifs, de retirer la licence de diffusion numérique de la chaîne de télévision « 112 Ukraine » afin de servir les autorités.

« La « Plate-forme d’opposition – Pour la vie » appelle les ambassades des pays démocratiques, les représentations des organisations internationales et leurs missions d’observation, les organisations internationales des droits de l’homme et les organisations professionnelles à donner une évaluation politique des actions des autorités ukrainiennes », peut-on lire sur la déclaration publiée sur le site Web du parti. Il est également noté que le parti est prêt à fournir tout le soutien politique nécessaire au personnel journalistique et à soutenir toutes les exigences de la chaîne « 112 Ukraine ».

Une attaque flagrante contre la liberté d’expression

L’ancienne ministre ukrainienne de la Justice Elena Loukach est convaincue que les autorités, en privant les médias d’opposition de leurs licences, sont condamnées à la déchéance, car « il n’est pas plus stupide que de combattre un politique en faisant taire les médias associés » et « rien de plus insensé que de faire de ses autorités un mort couronné, à propos de qui on ne peut dire que du bien ou rien ».

L’analyste politique Denis Gorokhovski estime que la décision du Conseil national est une tentative de faire le vide dans l’espace de l’information. D’après lui, il comprenait quand Porochenko aspirait à ce genre de choses, mais il ne comprend pas pourquoi la nouvelle équipe gouvernementale en a besoin.

Le journaliste d’opposition ukrainien Dmitry Vassilets estime également que la décision de retirer la licence de la chaîne 112 constitue une atteinte flagrante à la liberté d’expression en Ukraine.

« La décision concernant la chaîne 112 est purement politique, et cette question doit d’abord être résolue par les politiciens de l’opposition. Maintenant, il deviendra clair que, soit il y a une véritable opposition dans notre pays, soit ce ne sont que des sacs d’argent incapables de quoi que ce soit… J’exprime mon plein soutien aux journalistes de la chaîne 112, et j’espère une annulation rapide de cette décision et la dissolution du Conseil national… », a écrit Vassilets sur Facebook.

Le gouvernement veut garder seulement quatre ou cinq chaînes dans le pays

Ukraina.ru s’est entretenu avec un journaliste ukrainien bien connu, le rédacteur en chef du Timer (Odessa) Iouri Tkatchev et des experts politiques ukrainiens sur la situation concernant « 112 Ukraine ».

Selon Tkatchev, il est absolument évident qu’il s’agit d’une décision politique. Tout comme les actions analogues contre la chaîne NewsOne TV ou la perquisition récente de la chaîne ZIK TV, qui étaient politiques.

« Tous ces éléments constituent une position réfléchie et cohérente des autorités pour éliminer complètement les médias, qui sont associés à la « Plate-forme d’opposition – Pour la vie » et à Viktor Medvedtchouk », assure le journaliste.

Dans le même temps, Tkatchev ne s’attend pas à une large réaction de l’opinion publique ou à une réaction de colère des politiciens ukrainiens, qui ne sont pas liés à la « Plate-forme d’opposition – Pour la vie ». Le rédacteur en chef de Timer rappelle que le gouvernement actuel a déjà exprimé l’idée que seuls 4-5 grandes chaînes de télévision devraient rester en Ukraine.

« Il s’agit de « 1+1 », « Inter », « Ukraine » et de quelques chaînes appartenant à Victor Pintchouk. Sur la base de cette décision, bien sûr, la pression sur les autres radiodiffuseurs ne va pas seulement se poursuivre, mais elle va également s’accroître. Ensuite, il y aura une attaque sur Internet, où les autorités ont également l’intention de « nettoyer » », précise-t-il.

D’ailleurs, Tkatchev est sûr que même si certains politiciens et personnalités publiques s’élèvent contre l’arbitraire, l’écrasante majorité des médias ukrainiens n’en parleront tout simplement pas.

Selon lui, une telle attaque frontale contre les chaînes de télévision et les médias de masse indésirables pourrait théoriquement être stoppée par une ingérence active des structures européennes et des partenaires occidentaux de l’Ukraine, mais ce ne sera pas le cas.

« Tout le monde en Occident comprend la situation, et ça ne les dérange pas. Et la liberté d’expression n’est rappelée que lorsqu’elle les concerne personnellement ou les structures qui leur sont subordonnées », résume le rédacteur en chef du Timer d’Odessa.

« 112 Ukraine » frappée à cause de la question de la paix

La décision du Conseil national est absolument politique, a déclaré l’analyste politique, et docteur en sciences politiques Alexandre Semtchenko. Selon lui, Porochenko n’est pas différent de Zelensky idéologiquement (ou plus exactement, leur vision du monde), ce sont des frères-jumeaux. Et ils diffèrent des propriétaires de la chaîne de télévision « 112 » sur l’essentiel : la question de la guerre et de la paix.

En même temps, l’expert ne s’attend pas à un tollé public : seuls les députés de la POPV peuvent s’y opposer, « parce qu’ils sont liés au propriétaire ». On ne peut guère s’attendre à quoi que ce soit d’autre qu’à un soutien de la décision du Conseil national. Semtchenko ne croit pas du tout à la solidarité journalistique en Ukraine.

« Ce sont des prostituées (les journalistes NDLR), ils n’ont pas d’opinion qui leur est propre. Ils ont soit l’opinion des médias pour lesquels ils travaillent, soit l’opinion de l’organisation internationale qui les emploie. Elle n’a jamais existé (la solidarité journalistique NDLR), en fait. Ils donnent l’apparence d’une solidarité journalistique lorsque des gens sont nourris par la même source et prétendent que nous sommes ensemble, que nous sommes unis. En fait, les journalistes en Ukraine sont des créatures corrompues qui ne voient que de l’argent, ils ont de l’argent dans les yeux et rien d’autre », a déclaré le politologue.

Un Cerbère organisant la censure politique dans le pays

De nombreux projets de décisions du Conseil national de radiodiffusion et de télévision, organe censé être collégial, ont été présentés par les membres de cet organe avant même l’adoption des documents finaux. Cela montre qu’il n’y pas de collégialité, affirme l’analyste politique Alexeï Iakoubine.

« Je ne sais pas pourquoi les autorités sont si léthargiques à propos de cet abus de pouvoir. L’essence de la réaction actuelle de la Présidence est que, oui, il est nécessaire de refondre le Conseil national, mais ses décisions devront être appliquées – malgré leur légitimité douteuse. Il s’agit peut-être d’une tentative du nouveau gouvernement d’influencer les dirigeants des médias en Ukraine. Auparavant, il y avait eu des attaques sur NewsOne, maintenant sur 112 Ukraine. Des tentatives ont également été faites pour influencer la chaîne de télévision ZIK. Il s’agit donc d’une décision politique », a déclaré l’expert.

Il prédit que la POPV continuera de s’opposer activement à ces décisions et exigera non seulement la refonte du Conseil national, mais aussi l’annulation des décisions illégitimes.

« De plus, toutes les dernières décisions de cet organe devraient être auditées et les auteurs devraient être tenus pour responsables », a déclaré M. Iakoubine.

L’analyste politique estime également que la solidarité des journalistes en Ukraine est un problème.

« En Russie, par exemple, la communauté journalistique est solidaire sur de nombreuses questions. En Ukraine, cependant, paradoxalement, elle est souvent politisée et divisée en différents groupes. Néanmoins, il y a des organisations qui essaient de suivre les normes du journalisme. Par exemple, l’Union nationale des journalistes d’Ukraine, dirigée par Sergueï Tomilenko, s’efforce d’adopter une approche commune de solidarité et de consolider l’environnement journalistique indépendamment des opinions politiques des journalistes qui la composent. Je suis sûr que ces organisations soutiendront la chaîne de télévision « 112 Ukraine », car elles ont critiqué à plusieurs reprises le Conseil national. Après tout, cet organisme a été conçu dans les années 90 comme une aide aux journalistes, mais s’est transformé en un Cerbère, organisant la censure politique dans le pays. Les conseils internationaux, , qui incluent des parlementaires européens, seront actifs au sujet des chaînes de télévision « 112 Ukraine » et NewsOne. Ils donneront de la visibilité à la situation avec les chaînes de télévision et pas seulement en Ukraine », a déclaré Alexeï Iakoubine.

Andreï Anochine, Fiodor Fedelov, Denis Roudometov, Vassily Temny

Note de la traductrice : Ce qui se passe avec la chaîne « 112 Ukraine » montre bien que mes craintes à propos du « non-changement » que représente Zelensky étaient fondées. Le nouveau président ukrainien ne semble pas décidé à réellement dévier du chemin suivi par son prédécesseur, et semble vouloir appliquer les mêmes méthodes anti-démocratiques. Personnellement je place peu d’espoirs en l’OSCE et dans les gouvernements occidentaux pour faire pression sur Kiev afin d’annuler cette censure ouverte d’un média d’opposition.

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider