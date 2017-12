Lorsque l'Algérie et la Tunisie vivaient sous la menace d'une intervention israélienne. (1988)

Les deux pays se sont employés à défendre les réunions de l'OLP

Tard dans la matinée du 1er octobre 1985, une formation de 10 chasseurs F-15 de l'armée de l'air israélienne s'est approchée de la côte méditerranéenne de la Tunisie à une altitude de 40 000 pieds.

Devant, six F-15B et F-15D du 106e Escadron « Spearhead ». Chacun des avions transportait une bombe à guidage électro-optique GBU-15 fabriquée aux États-Unis, la nacelle nécessaire au guidage de ces armes et quatre missiles AIM-7 Sparrow.

À l'arrière se trouvaient deux F-15C de l'escadron « Twin Tail » n ° 133, armés de missiles AIM-7 Sparrow et AIM-9 Sidewinder, mais aussi six bombes Mk.82 montées sur un rack à éjecteurs multiples, installées sous la ligne centrale. point dur.

Peu de temps avant d'entrer dans l'espace aérien tunisien, la formation s'est scindée en deux vols de quatre, séparés par quatre minutes. Deux des F-15 ont subi diverses défaillances d'avionique et ont été forcés d'abandonner la mission. Les autres équipages ont donc dû redistribuer des cibles entre eux.

Les trois premiers F-15 Eagles ont sorti leurs GBU-15 à environ 15 milles de leur cible. Le deuxième vol a commencé son attaque, avec deux F-15B / D libérant leurs GBU-15.

Ceux-ci ont ensuite été suivis par deux F-15C, dont l'un a abandonné ses Mk.82 lors de la première manche. L'autre a fait un cercle et a ensuite attaqué à nouveau à partir d'une direction différente à cause de la fumée dense qui recouvrait la cible.

Préparé avec l'aide des renseignements fournis par Jonathan Pollard, un officier du Commandement du renseignement naval de la Marine américaine - qui a été arrêté par le FBI en novembre 1985 - l'opération en question portait le nom de code « jambe de bois ».

Elle visait le siège de l'Organisation de libération de la Palestine à Hammam Chott, près de la ville de Tunis, à environ 1 280 kilomètres de son point de départ, la base aérienne de Tel Nof, en Israël.

Les sources diffèrent considérablement en ce qui concerne les victimes. Alors que les Israéliens affirmaient que 75 personnes avaient été tuées - dont une soixantaine étaient des membres de l'OLP - d'autres sources avancent que 56 Palestiniens et 215 Tunisiens auraient été tués. Selon des sources officielles tunisiennes, le bilan final est de 47 morts et 65 blessés.

Selon un officier de l'armée de l'air tunisienne à la retraite, trois ans plus tard, les Israéliens ont tenté quelque chose de similaire.

Comme prévu, la frappe aérienne israélienne sur le siège de l'OLP à Hammam Chott n'a pas manqué de soulever l'îre des dirigeants tunisiennes. Convaincus que les Israéliens avaient attaqué d'un porte-avions de la Marine américaine, les Tunisiens ont décidé d'acheter de l'équipement de défense aérienne de fabrication soviétique.

"Au moment de cette attaque, nous n'avions qu'un radar civil - et il était hors service", a déclaré l'officier. "Ensuite, notre force aérienne a envisagé la possibilité d'acheter un système de défense aérienne soviétique. Nous avons envoyé une délégation en Algérie pour étudier leur équipement. "

"Les Algériens nous ont proposé de déployer une de leurs batteries SA-3 à Tunis, sur une base temporaire. Cependant, lorsque les Algériens nous ont informés des capacités limitées de ce système, nous avons annulé l'idée. "

La colère des Tunisiens est à peine retombée lorsque l'OLP décida de tenir son prochain congrès, en novembre 1988, le choix s'est porté sur Alger.

"Au départ, l'OLP voulait organiser ce congrès à Bagdad", a poursuivi la même source. "La guerre avec l'Iran était terminée et donc l'endroit était considéré comme suffisamment sûr. Cependant, les Palestiniens ont reçu un avertissement qu'Israël attaquerait, peu importe l'endroit qui abritera ce congrès. Par conséquent, ils ont choisi Alger. Cela a été considéré comme un endroit plus sûr. "

Les Algériens ont mis en place un large dispositif pour protéger le site du congrès, qui s'est tenu au Palais des Nations du Club des Pins, à environ 12 milles à l'ouest d'Alger, sur la côte méditerranéenne.

"Tout le monde était sûr à 100% qu'ils [les Israéliens] reviendraient attaquer ! Par conséquent, les Algériens ont déployé une des batteries SA-6 à proximité et ont établi une zone d'exclusion aérienne dans un rayon de 20 kilomètres autour du Club des Pins. Une paire de MiG-25 chapeautait une patrouille aérienne de combat à haute altitude, et une paire de MiG-21 le faisait à moyenne altitude, chaque fois que de hauts représentants palestiniens se réunissaient. Des intercepteurs supplémentaires étaient en état d'alerte sur leurs bases. "

Comme attendu, le congrès s'ouvre officiellement le 10 novembre 1988, des radars d'alerte avancée algériens ont détecté une formation de contacts radar suspects venant de l'est.

"Un radar algérien a détecté un certain nombre de contacts à l'est, approchant à un niveau moyen", a déclaré l'officier tunisien à la retraite. "Immédiatement, une paire de MiG-23 et de MiG-25 a été déployée pour renforcer quatre MiG qui étaient déjà en CAP autour du Club des Pins.

"Les Algériens ne les ont pas interceptés - les Israéliens étaient encore beaucoup trop loin. Ils ont ordonné à leurs MiG de grimper et de prendre position devant les avions qui arrivent. En raison de l'activité algérienne, nous nous sommes mis en alerte aussi, et nos radars ont alors pris deux groupes d'avions, au moment et à l'endroit où aucune activité commerciale ou militaire n'était attendue ou annoncée. "

La tension dans les cieux et sur le sol a commencé à augmenter. Au cours des minutes suivantes, de plus en plus de stations radar algériennes et tunisiennes se sont mises en marche et ont commencé à suivre la formation entrante. Selon l'officier tunisien à la retraite, la vigilance des défenses aériennes algériennes a finalement eu un effet.

"Ce n'est qu'une supposition, mais je pense qu'ils ont détecté toute cette activité électromagnétique. Ils ont suivi un cours radial pendant un moment, puis sont revenus à l'est. Ils n'avaient pas peur de nous, ni des Algériens. Mais pour que leur raid réussisse, ils voulaient frapper l'OLP sans subir de pertes. C'est pourquoi ils ont décidé d'annuler leur attaque. "

Selon cette source et d'autres sources disponibles, les deux formations d'avions en question n'ont jamais été identifiées formellement. Néanmoins, la principale raison qui permet de supposer qu'il s'agissait probablement d'avions israéliens est le fait qu'ils se soient approchés de l'espace aérien tunisien et algérien à partir d'une direction est à une altitude de 40 000 pieds et à une vitesse relativement élevée.

L'escadron en question s'est bien éloigné avant que l'un de ses appareils ne puisse être vu ou identifié par d'autres moyens.