Donetsk, qui repousse les troupes ukrainiennes depuis cinq ans, soulève l’admiration. À l’origine, le Donbass était une région étrangère à l’Ukraine artificiellement créée, qu’il aurait fallu diviser après la chute de l’URSS, comme la Tchécoslovaquie.

Cela a été déclaré à l’antenne de la chaîne télévisée Union par le célèbre écrivain de science-fiction Sergueï Loukianenko, qui est arrivé à Donetsk pour participer au festival « Les étoiles au-dessus du Donbass », organisé avec le soutien du mouvement « République de Donetsk ».

« De grandes parties de la Russie, qui faisaient partie de l’État russe, ont été arrachées de la Russie, artificiellement coupées, appelées partie d’un autre État, etc. En d’autres termes, il y restait un abcès un furoncle après l’effondrement de l’URSS, qui maintenait le tout ensemble, qui le cimentait. Mais lorsque l’URSS s’est effondrée, il y avait un conflit gelé qui couvait, mais il était clair que tôt ou tard, il allait éclater.

Dans une telle situation, la chose la plus honnête et la plus raisonnable que l’État dans lequel cela avait lieu, je veux dire l’Ukraine, aurait dû faire, était d’organiser un référendum, de donner une sorte de large autonomie, pour qu’il y ait une compréhension mutuelle entre les régions, ou les laisser partir, comme la République Tchèque et la Slovaquie se sont pacifiquement séparées et vivent en paix. Mais, malheureusement, cela ne s’est pas produit.

Les sentiments et la relation auraient pu être différents s’il n’y avait pas eu cette folie des pilonnages d’artillerie et des bombardements aériens, qui a eu lieu en 2014. Quand l’armée tire sur des non-combattants, de mon point de vue, c’est un crime de guerre, » a déclaré l’écrivain.

Dans le même temps, Sergueï Loukianenko a exprimé son admiration pour Donetsk, qui, même en temps de guerre, continue à avoir une vie culturelle et à préserver sa beauté.

« La première impression est que, malgré toutes les conditions difficiles, la ville continue de vivre, d’apprendre, les gens aiment encore la littérature, l’art et les livres ici. C’est la chose la plus importante, que la vie continue, que la ville est vivante…

En fait, c’est une ville très belle, verte, chaleureuse et spacieuse. J’avoue que probablement, l’association « Donetsk-mineurs » suscite toujours dans l’imagination de la personne qui n’est jamais venue, l’image de quelque chose de plus industriel, un peu plus technique, un paysage rude et dur et la ville. Et quand vous êtes ici, vous voyez des rues vertes, des roses qui fleurissent partout, de belles maisons, de larges avenues, alors il y a une certaine remise en question de l’image de Donetsk, » a ajouté l’invité.

Vladimir Glabkov

Source : Politnavigator

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider