Macron a mis sa sécurité aux mains d’Aziz contrairement à d’Erdogan, Khadafi et d’autres...

Contrairement aux visites de Khadafi, Erdogan, des arabes pendant le sommet de la Ligue ou des tyrans africains à Nouakchott, la sécurité française autour de Macron était quasi invisible lors de sa visite en Mauritanie. Les hommes de Khadafi étaient visibles partout même autour des bâtiments, ceux d’Ergodan aussi. On se souvient des chiens et leurs dresseurs turcs qui reniflaient les voitures S.G à l’entrée de l’aéroport Oumtounsi.



Pour Erdogan, c’était moins visible que Khadafi mais il y avait toujours à un mètre de lui un colosse, les autres étant ici et là avec la sécurité mauritanienne.





Pour Macron ce fut autre chose : ses hommes étaient invisibles sauf un de temps en temps à quelques mètres de lui mais toujours derrière les hommes d’Aziz, chef de l'état, et jamais collé à lui. Parfois on ne voyait que la sécurité mauritanienne. Pourtant Macron arrive dans une zone où son armée est en guerre et perd des hommes régulièrement.



Son arrivée n’était pas secrète donc toute menace avait le temps de se préparer même si des destinations fictives ont fuité certainement pour faire diversion. Reste que débarquer ainsi et livrer sa sécurité rapprochée aux hommes d’Aziz dans un pays où la France, à cause de 2 mandats de propagande révisionniste, n’est pas en odeur de sainteté, c’est la marque d’une étonnante confiance.



Pourquoi Macron fait-il confiance à cette sécurité mauritanienne et pas un Khadafi, un Erdogan, les arabes et autres tyrans africains ?



En un mot : Macron a payé de sa peau pour montrer que la sécurité règne en Mauritanie et ça, personne ne l’a souligné jusque-là. C’est bien au-delà d’une simple marque d’amitié.



VLANE