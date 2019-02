Manifestation pour un Iran libre à Paris : L’option démocratique existe

La grande marche des Iraniens qui s'est tenue à Paris à l’occasion du renversement de la monarchie en 1979 dans l'antique pays, est intervenue dans un contexte de mécontentement croissant de la population envers la politique du gouvernement. Englué dans la crise économique et dans le refus des droits de son peuple, le pouvoir islamiste craint sérieusement pour sa survie.

Tout a commencé par une population frustrée face à une situation financière qui se détériore mais cela a rapidement donné lieu à des appels explicites pour un changement de régime. Le peuple iranien proteste avec des slogans à caractère économique, qui se transforment rapidement en rejet de la dictature d’Ali Khamenei. « A bas la dictature », « lâchez la Syrie, occupez-vous de nous », « L’ennemi est ici, on nous ment en nous disant que c’est l’Amérique ». Les manifestations prennent désormais la forme d’une révolte populaire contre tout un régime corrompu.

Le régime pour sa part accuse désormais le mouvement de résistance du CNRI d’être derrière les troubles. On constate que si le régime utilise à l’intérieur du pays l’emprisonnement et les exécutions, hors de ses frontières, il a recours à des méthodes terroristes. La résistance basée à l’étranger est devenue la principale cible à abattre.

Téhéran a usé de pression diplomatique pour faire cesser les activités des opposants sur le sol européen. Rappelons-nous l’intervention d’Hassan Rohani en janvier 2018 auprès du président Emmanuel Macron pour lui demander des sanctions contre le CNRI (principal mouvement de résistance ayant son siège en banlieue parisienne). Emmanuel Macron avait rejeté la requête du régime théocratique.

Devant cet échec diplomatique, le régime a choisi de supprimer physiquement les opposants résidant en Europe. La tentative d’attentat à Villepinte, le 30 juin dernier, contre le rassemblement du CNRI et l’arrestation d’un diplomate iranien, mettent clairement en lumière l’implication du régime ainsi que ses méthodes pour arriver à ses fins.

Une alternative démocratique au pouvoir des mollahs existe

L’ampleur des arrestations, des incarcérations, des condamnations ou encore des tentatives d’attentat sur le sol européen montre jusqu’où les autorités sont capables d’aller pour réprimer la dissidence et surtout montre à quel point il craint le CNRI comme alternative démocratique.

Une chose est sûre les manifestations actuelles continueront et permettront au peuple iranien de renverser la dictature religieuse.

Le combat du peuple iranien pour le changement de régime doit être reconnu et soutenu par les démocrates européens. Ainsi lors de cet événement fédérateur parisien, on a pu voir un défilé ininterrompu d’une dizaine de personnalités venues apporter leur soutien au CNRI.

A la tribune, de nombreux orateurs ont relayé les aspirations du peuple iranien opprimé pour clamer haut et fort qu’une alternative démocratique au pouvoir des mollahs existe. Pour eux il est plus que temps d’accepter que la fin de ce régime est toute proche et dès lors le moment était venu d’écouter la voix des opposants et résistants iraniens afin de les accompagner dans leur processus.

Gerard Lauton, du Syndicat des enseignants (SNESUP-FSU), a exprimé sa solidarité avec le soulèvement du peuple iranien : « Ce régime a financé les guerres, en appauvrissant sa population, avec notamment son menaçant programme des missiles balistiques. Ce régime est complice des pires dictatures, et intervient militairement aux côtés de Bachar Al-Assad. Ce régime mène des opérations terroristes au sol européen contre ses opposants.

« Pour toutes ces raisons, les Iraniens de l’intérieur se soulèvent de nouveau depuis 2017 pour demander les libertés fondamentales et une alternative à la dictature religieuse. Nous leur disons notre vive solidarité face aux épreuves qu’ils traversent, et notre soutien à leur projet d’instauration d’une démocratie en Iran. »