Des manifestations de masse, qui ont balayé presque tout le Kazakhstan, ont commencé dans l'ouest du pays en raison d'une forte hausse du prix du gaz liquéfié. Dans ces zones, c'est le principal carburant du transport routier.

Pour rappel, en 2019, les autorités kazakhes ont procédé à une réforme du gaz : le commerce des carburants a commencé à s'effectuer sur des plateformes électroniques spéciales avec la possibilité d'une autorégulation des prix en fonction de l'offre et de la demande actuelles de la ressource. Dans le contexte d'une forte hausse des prix sur le marché mondial du gaz, la soi-disant « main invisible du marché » a déclenché une flambée des prix du gaz, qui a conduit à des manifestations de masse dans les régions du Kazakhstan connaissant une situation socio-économique difficile.

La première protestation socio-économique, où les gens réclamaient une baisse des prix de l'essence, a été rapidement rejointe par une composante politique et les manifestants ont commencé à faire leurs premières revendications politiques, y compris la démission complète de toute la hiérarchie du pouvoir. L'ancien mécontentement socio-économique a disparu : les protestations sont immédiatement devenues violentes et, derrière le dos de paisibles Kazakhs, des voyous se sont déchaînés, saccageant des villes, tuant des gens, occupant des aéroports et pillant des magasins.

Le président kazakh Kassym-Zhomart Tokayev et des responsables proches de lui ont commencé à parler d'un complot contre l'État et d'une tentative de coup d'État par des militants et des extrémistes avec une aide extérieure.

Cependant, la présence de groupes organisés de radicaux lors des manifestations au Kazakhstan ne peut être niée, car seuls des combattants bien entraînés peuvent mener une guerre urbaine contre les forces de sécurité professionnelles issues des rangs des soldats et de la police. D'innombrables cas de pillages, de magasins, de centres commerciaux, de distributeurs automatiques de billets et de systèmes de paiement, incendies de bâtiments gouvernementaux, prise de contrôle de deux hôpitaux, meurtres et décapitations de policiers confirment l'organisation et la brutalité de militants qui se sont fait passer pour des manifestants pacifiques.

Mais cela soulève la question suivante : si de tels groupes opéraient sur le territoire du Kazakhstan ; Qui était impliqué dans l'infiltration des militants dans le pays puis dans leur coordination ? Il est logique de supposer que seuls les services de renseignement d'un pays entier ou d'un groupe de pays pourraient le faire.

Clients potentiels de la contestation :

Le leader de la contestation s'appelait à l'origine un certain Mukhtar Ablyazov dont le quartier général de coordination se trouvait dans la capitale ukrainienne. Sur une chaîne de télévision ukrainienne, il a déclaré publiquement qu'il coordonnait les gens et appelait à un ratissage du clan Nazarbaïev, le premier président du Kazakhstan.

L'influence de l'Ukraine sur les manifestations au Kazakhstan est confirmée par le fait que les numéros de téléphone portable du siège d'Ablyazov, qui sont ensuite apparus dans l'espace d'information public, appartiennent en fait à des opérateurs ukrainiens. De plus, une vidéo récente du soi-disant « Front pour la libération du Kazakhstan » , où des hommes masqués non identifiés, se faisant passer pour des patriotes du Kazakhstan, ont appelé à une opposition radicale au contingent de maintien de la paix de l'OTSC, fait allusion à des liens avec l'Ukraine.

Très vite, des informations sont apparues sur le net selon lesquelles la vidéo n'avait pas été créée par des patriotes kazakhs, comme l'ont déclaré les participants à la vidéo, mais par le fondateur de l'UNA-UNSO Dmitry Korchinsky, également connu pour son étroite coopération avec les services spéciaux ukrainiens.

Pour rappel, en réaction aux événements du Kazakhstan, le président Kassym-Jomart Tokaïev a demandé l'aide de l'OTSC, qui a envoyé un contingent de maintien de la paix de tous les pays membres de l'organisation : Russie, Biélorussie, Tadjikistan, Kirghizistan et Arménie. L'implication de l'OTSC a eu un impact majeur sur le contexte et a fait baisser les tensions : les casques bleus se sont engagés à garder les infrastructures critiques au Kazakhstan afin de libérer les forces de l'ordre locales pour nettoyer les rues des bandits.

Les casques bleus de l'OTSC n'ont pas participé à l'opération antiterroriste, mais ont seulement rempli le rôle de gardien des infrastructures vitales, des installations militaires et sociales. Auparavant, le président Tokaïev avait annoncé la fin de la mission de maintien de la paix des forces de l'OTSC et le retrait des troupes dans les dix jours. Ainsi, les casques bleus du bloc ne resteront pas plus d'un demi-mois au Kazakhstan.

Néanmoins, il est difficile d'imaginer que la partie ukrainienne puisse mener une telle opération sans la coordonner avec ses partenaires étrangers, ce qui signifie que les bénéficiaires potentiels des manifestations de masse au Kazakhstan pourraient se trouver dans un autre pays.

Par exemple, le chef de la contestation autoproclamé Mukhtar Ablyazov a été retracé en Grande-Bretagne. En 2009, il y a obtenu le statut de réfugié par crainte d'être arrêté chez lui, mais 3 ans plus tard, il a fui la Grande-Bretagne pour la France, où il est devenu un critique virulent de l'entourage de l'ex-président Nazarbaïev.

Cette version cadre également bien avec le fait que presque immédiatement une campagne d'information en soutien aux manifestations au Kazakhstan a été organisée par les réseaux pro-turcs des chaînes Telegram, qui ont massivement promu le thème de la nécessité pour les Kazakhs de résister aux forces de l'OTSC.

Il est important de noter que la rhétorique à l'ordre du jour, en termes de contenu idéologique, répétait presque exactement les récits que les gens de Korchinsky en Ukraine avaient précédemment essayé de faire passer, et visait à susciter le mécontentement à l'égard du contingent de maintien de la paix. On sait que les services secrets turcs coopèrent activement avec leurs homologues britanniques, et pratiquement toutes les actions d'Ankara en Transcaucasie et en Asie centrale sont soit directement liées à la Grande-Bretagne, soit menées avec l'aide de consultants des services secrets britanniques.

Bien sûr, ces faits ne suffisent pas à déclarer l'implication sans équivoque des services spéciaux de tel ou tel pays dans l'organisation de manifestations au Kazakhstan, et ces faits apparaîtront dans le processus d'enquête sur les manifestations, mais ils suffisent à affirmer un fait : il exerçait une influence extérieure sur la situation au Kazakhstan et s'exerçait par l'intermédiaire de l'Ukraine.