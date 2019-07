Markiv condamné à 24 ans de prison pour le meurtre d’Andrea Rocchelli dans le Donbass

Le 12 juillet 2019, la cour de Pavie a condamné Vitaly Markiv, un ancien membre de la Garde Nationale ukrainienne, à 24 ans de prison pour le meurtre du photographe italien Andrea Rocchelli. Cette condamnation a déclenché des réactions complètement hystériques et délirantes tant à Kiev que chez certains journalistes français qui soutiennent indéfectiblement le gouvernement ukrainien post-Maïdan. Retour sur cette affaire qui fait du bruit.

Chronologie des faits

Le 24 mai 2014, à Slaviansk, Andrea Rocchelli, photographe italien, son interprète Andreï Mironov, et un journaliste français, William Roguelon, se retrouvent pris sous des tirs de mortier de l’armée ukrainienne.

Rocchelli et Mironov sont tués par les obus de mortier. William Roguelon, lui, s’en sort. Grièvement blessé, le jeune français arrive jusqu’à un hôpital d’où il indiquera que ses deux camarades sont toujours là-bas, dans un ravin au pied de la montagne Karatchoun.

La découverte des corps et leur récupération a été racontée en 2017 par ceux qui l’ont menée à bien : les commandants du bataillon « Vostok », Jora et Sokol.

William Roguelon, comme Jora et Sokol, a affirmé que l’armée ukrainienne visait délibérément les journalistes, qu’ils étaient facilement identifiables comme tels et qu’il ne s’agissait donc pas d’une erreur de tir. Les trois hommes étaient à découvert, et portaient clairement des marques « PRESS » visibles de loin.

Les diverses forces armées ukrainiennes (armée régulière, Garde Nationale, et autres bataillons spéciaux), étaient, elles, stationnés en hauteur sur la montagne Karatchoun d’où elles avaient une vue parfaite sur l’endroit où se trouvaient les journalistes. Difficile de prétendre que les soldats ukrainiens ne savaient pas sur qui ils tiraient.

Il semblait peu probable que les coupables soient punis dans un avenir immédiat, jusqu’au 30 juin 2017. Ce jour-là, la police italienne arrête Vitaly Markiv à l’aéroport de Bologne où il vient d’atterrir. L’homme qui possède la double nationalité ukrainienne et italienne a fait partie de la Garde Nationale ukrainienne, et il a combattu à Slaviansk en mai 2014, dans la zone où le journaliste est mort. L’homme est soupçonné d’avoir été complice du meurtre d’Andrea Rocchelli, et incarcéré pour cela en attendant son procès.

Et c’est ce procès qui vient de se terminer le 12 juillet, un an après la première audience. Alors que le procureur demandait 17 ans de prison (8 ans de moins que le maximum + 1 an pour les graves blessures infligées à William Roguelon), la juge est allé plus loin que la peine requise, et a prononcé la peine maximale à l’encontre de Vitaly Markiv : 24 ans de prison.

La réaction de Markiv à cette sentence fut de déclarer qu’il était un patriote ukrainien et qu’il défendrait toujours l’Ukraine, avant de crier « Gloire à l’Ukraine ». Un cri auquel ont répondu ses soutiens ukrainiens dans la salle, en ajoutant « Gloire aux héros ». Pour rappel ceci est le slogan des collaborateurs ukrainiens des Nazis pendant la seconde guerre mondiale, érigés aujourd’hui en héros nationaux dans l’Ukraine post-Maïdan, et dont la devise est devenue celle de l’armée ukrainienne depuis l’an passé (sic).

Ses soutiens sont même venus habillés en chemise brodée traditionnelle ukrainienne, comme on peut le voir sur cette photo.

Non ce n’est pas une blague… Qu’on soit fier de sa culture et de la tenue traditionnelle de son pays c’est bien. Qu’on vienne l’afficher comme un étendard politique dans un tribunal à l’étranger, c’est du grand n’importe quoi. Imagine-t-on des soutiens à un Français lors d’un procès à l’étranger, venir en tenue traditionnelle bretonne ou alsacienne, ou des Allemands venir soutenir un compatriote en tenue bavaroise traditionnelle ? Non, bien sûr.

Un tribunal est un lieu sérieux, pas un cirque, ni une fête. On doit y venir dans une tenue correcte et appropriée. Ce n’est pas parce que les autorités post-Maïdan ont fait de la scène politique ukrainienne un cirque qu’il faut exporter cette tendance déplorable à l’étranger !

Des méthodes que la juge italienne ne semble pas avoir appréciées. Ainsi, le 17 mai 2019, l’avocat de Markiv se met à hurler, déclenchant ainsi un pseudo scandale, et l’évacuation de la salle au moment où le ministre ukrainien de l’Intérieur, Arsen Avakov, venait témoigner en faveur de l’accusé, et que les contradictions dans ses déclarations risquaient d’éclater. Le ministre ukrainien est évacué par la police, et l’avocat de la défense se fait recadrer par la juge, nullement impressionnée par ces méthodes de bandits.

Réactions ukrainiennes

La presse et les autorités ukrainiennes hurlent bien sûr au jugement inique et dénué de fondement, alors que le procureur a bien étayé son accusation, grâce aux témoignages d’autres journalistes dont celui de William Roguelon, des preuves trouvées dans le téléphone et l’ordinateur de l’accusé, et qu’il a démontré les failles de la défense de Markiv.

Ces dernières ont été résumées par le journaliste Alexandre Medinski sur sa page Facebook. En voici la traduction :

Défense : L’accusé ne pouvait pas tirer sur le journaliste, car il était sur une position depuis laquelle il ne pouvait rien voir.

Procureur : La photo venant de la clé USB de l’accusé montre une excellente vue de l’endroit où se trouvait Rocchelli.

Défense : L’accusé n’était pas un sniper.

Procureur : Il y a une photo de l’accusé avec une arme dotée d’un viseur de tireur d’élite.

Défense : … Il a posé pour le buzz.

Procureur : Nous avons intercepté des conversations de l’accusé dans lesquelles il prétend avoir tué des journalistes. Vous voulez les entendre ?

Défense : ….

Procureur : L’accusé confesse adhérer à l’idéologie nazie, comme on peut le voir sur sa photo avec un drapeau orné d’une svastika.

Défense : … Il a trouvé ce drapeau chez les séparatistes et l’a accroché à son mur.

Procureur : Vous êtes sérieux là ?

Procureur : L’accusé a torturé des gens, comme on peut le voir sur les photos prises avec son téléphone.

Défense : C’est une blague, c’est son collègue, c’est une farce, un jeu…

Procureur : Nom et grade du collègue ?

Défense : …

Procureur : L’accusé filme une personne attachée dans une coffre et jette un corps sans vie sur le bord de la route, dans un fossé.

Défense : … C’était un séparatiste, un espion, mais il l’a jeté vivant… probablement…

Devant une défense totalement incapable de contredire les preuves tangibles issues du téléphone et de l’ordinateur même du prévenu, Alexandre Medinski demande à Avakov, en conclusion de son post, s’il compte réellement obtenir mieux en appel !

Devant cette débâcle judiciaire, bien sûr les plus extrémistes hurlent à la main du Kremlin sur l’Italie, et certains, comme Dmitro Iaroch, vont jusqu’à appeler sur leur page Facebook à faire payer les Italiens pour ce crime de lèse-Ukraine post-Maïdan, en kidnappant des citoyens italiens en Ukraine, de les accuser d’avoir combattu du côté des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk, et de condamner ainsi des innocents à la prison à vie en représailles !

La preuve en image :

Et la traduction intégrale :

« J’en appelle aux officiers des forces de l’ordre et aux hommes d’affaires patriotes. En lien avec la décision de la cour italienne « indépendante » dans le dossier « Vitaly Markiv », je propose de mener une opération spéciale. « Empaquetons » une dizaine d’Italiens qui, de temps en temps, viennent nous voir en Ukraine (je garantis l’aide de l’armée de volontaires ukrainiens). Nous les accuserons de participation au sein des forces armées illégales de la RPD/RPL de meurtre de civils ukrainiens de 2014 à 2019, et nous les jugerons. Notre cour « la plus objective » les condamnera alors à la prison à vie… Le même schéma sera appliqué pour nos marins et prisonniers contre le pays agresseur, la Russie. Pourquoi est-ce que je m’adresse aux hommes d’affaires patriotes ? Parce que nos cours ukrainiennes sont aussi corrompues que les cours italiennes. Et sans grosse injection d’argent elles « ne marchent pas correctement ». C’est pourquoi nous avons besoin de la participation des patriotes qui ont de l’argent. Mais sérieusement, la diplomatie ukrainienne devrait agir de manière plus résolue à la fois sur le front oriental et du côté occidental… Et notre pays montrera finalement sa force au monde ! Car ce n’est qu’ainsi que nous ne serons pas les esclaves de la géopolitique. Liberté à notre frère d’armes Vitaly Markiv ! L’Ukraine avant tout ! »

La dernière phrase est grandiose à elle seule, remplacez Ukraine par Allemagne et mettez le tout en allemand et on a « Deutschland über alles »… Ajoutez à ça la méthode proposée par Iaroch, de kidnapper des Italiens pour les condamner alors qu’ils n’ont rien fait, contrairement à Markiv, et vous avez devant vous la preuve de la dérive fasciste de l’État ukrainien post-Maïdan. Car je rappelle que Dmitro Iaroch n’est pas un citoyen ukrainien lambda. C’est un député de la Rada, le parlement ukrainien !

Et il publie un tel plan, qui n’est ni plus ni moins qu’un appel à commettre des crimes, publiquement, sur son mur Facebook, et personne au sein des autorités ou de la justice ukrainienne ne le poursuit pour cela. Ce silence tant du gouvernement que de la justice ukrainienne montre bien que ces méthodes fascistes sont approuvées jusqu’au plus haut niveau de l’État ! Sans parler des commentaires enthousiastes sous son post, disant combien son plan est génial…

Pendant ce temps-là côté français…

Eh bien, pendant que la justice italienne fait son travail, la justice française patauge étrangement pour ce qui est de juger les coupables des graves blessures qu’a subies William Roguelon. Rien d’étonnant quand on voit le silence complice de Paris face aux violations quotidiennes du cessez-le-feu par Kiev dans le Donbass. Il ne faudrait pas que la population française comprenne réellement la nature du régime ukrainien que Paris soutient et finance. Ça ferait mauvais genre d’afficher publiquement dans un tribunal que la France arme et soutient un pays dont les autorités appliquent à la lettre le manuel du parfait petit néo-nazi.

Si la justice française ne semble pas se décider à faire son travail, on aurait pu espérer que dans un élan de corporatisme, les journalistes français viendraient soutenir leur collègue grièvement blessé lors du bombardement qui a coûté la vie à Andrea Rocchelli : William Roguelon.

Que nenni. C’est même le contraire qui s’est produit. Ainsi, fidèle à ses allégeances que nous avions déjà dénoncées avec un collègue il y a deux ans, Paul Gogo est allé salir William Roguelon sur son mur Twitter.

Paul Gogo commence par attaquer la décision de la justice italienne, avant de déclarer qu’il était « aux premières loges de ce drame » et qu’il aurait aimé pouvoir témoigner. La première réponse qu’on peut faire à monsieur Gogo, c’est : pourquoi ne pas vous être proposé comme témoin auprès de l’avocat de Markiv ? Le procès était public, vous avez vous-même relayé plusieurs articles sur le procès en cours sur votre profil Twitter, donc vous saviez que ce procès avait lieu, l’avocat de Markiv est connu, il n’était pas bien difficile de le contacter pour proposer vos services !

Ensuite venons en à l’affirmation selon laquelle monsieur Gogo était « aux premières loges de ce drame ». Un de ses abonnés lui demande s’il était aux alentours de Slaviansk le jour fatidique, et là bardaf c’est l’embardée, Paul Gogo répond qu’en fait non il était à Donetsk ce jour-là, c’est-à-dire à 130 km de Slaviansk où s’est déroulé le drame !

Je rappelle pour monsieur Gogo, qui semble cruellement manquer de culture générale dans cette affaire, qu’être aux premières loges signifie être à la meilleure place pour pouvoir voir ce qui se passe. Il faudra que Paul Gogo m’explique comment il pouvait voir ce qui s’est passé ce jour-là et être le mieux placé pour en témoigner en étant à 130 km de l’endroit où ça a eu lieu ! Monsieur Gogo serait-il doté de certains pouvoirs de super-héros lui permettant de voir à distance ?

Loin de se démonter devant les contradictions apparentes de ses deux tweets, Paul Gogo se lance alors dans une véritable diatribe contre William Roguelon, l’accusant d’avoir pris des risques inconsidérés sans avoir d’impératif ni « d’angle » pour son reportage, de pas avoir eu d’accréditation, de protection, d’identification, etc. Bref d’avoir été une tête brûlée et d’accuser « à la louche » l’armée ukrainienne d’être responsable de ce qui lui est arrivé.

Problème, les divers témoignages, dont ceux de Jora et Sokol, confirment que les journalistes étaient clairement identifiables comme tels, avec de grosses marques PRESS sur eux. L’accusation de Gogo de manque d’impératif et « d’angle » pour le reportage de Roguelon n’a aucun sens. William Roguelon, comme Andrea Rocchelli couvrait la guerre du Donbass, il était donc logique qu’il aille là où se déroulait l’action, pour être aux « premières loges » et pouvoir rapporter l’information la plus juste sur ce qui se passe.

Dans un de ses tweets, Paul Gogo déclare qu’il faisait « partie de ces « freelances » débutants qui ont pris des risques parfois pas très considérés en 2014 ». Au vu de sa diatribe contre les risques pris par William Roguelon pour faire son travail, j’ai voulu savoir ce que Paul Gogo entendait par « risques peu considérés ».

J’ai trouvé la réponse dans un article de Hromadske à propos du procès Markiv, daté du 21 décembre 2018.

Voici ce que dit Paul Gogo :

« Après plusieurs jours de tournage à Donetsk, Roguelon a dit qu’il s’ennuyait et voulait aller au front, à Slaviansk. Nous avons tous essayé de le convaincre que c’était une mauvaise idée et qu’aucun d’entre nous n’irait là-bas maintenant. […] Je me souviens qu’il voulait prendre des photos dans les tranchées, avec les soldats, là où ils tiraient. Le matin, il a quitté notre hôtel et m’a dit : « J’appellerai s’il arrive quelque chose. » Je suis allé travailler dans un restaurant à Donetsk. Le soir, il m’appela, paniqué, effrayé, en me disant « ils sont tous morts, je risque de mourir aussi ». J’ai essayé de le rassurer. J’ai demandé, où es-tu ? Avec qui ? Quelle est leur nationalité ? Que s’est-il passé ? Il ne pouvait pas répondre où il était. Il a dit qu’il était avec son collègue italien, qui avait été tué. Il était paniqué et a rapidement raccroché… Quelques heures plus tard, j’ai vu Roguelon sur une chaîne de propagande russe. Il était hospitalisé, blessé, et disait qu’il s’était fait tirer dessus par l’armée ukrainienne. »

En lisant la première phrase que j’ai mise en gras, on comprend mieux ce que Paul Gogo entend par « prendre des risques parfois pas très considérés ». Je tiens néanmoins à le rassurer, en écrivant ses articles sur la guerre dont les combats les plus intenses se déroulaient à 130 km de là, depuis un restaurant à Donetsk, le pire qu’il risquait était une intoxication alimentaire !

La deuxième phrase que j’ai mise en gras vient contredire une affirmation de l’auteur de cet article de Hromadske, disant que Roguelon aurait changé plusieurs fois de version, et qu’en 2014 il aurait déclaré ne pas savoir qui leur avait tiré dessus.

Or ce que Paul Gogo dit dans son témoignage, c’est qu’immédiatement après les faits, alors qu’il est encore à l’hôpital, William Roguelon pointait déjà la responsabilité de l’armée ukrainienne ! Les soutiens médiatiques de Markiv sont aussi mauvais à assurer sa défense que son avocat à force de se contredire les uns les autres pour salir William Roguelon à qui mieux mieux !

Et le summum est cette interview que Gogo a accordée à Hromadske toujours dans laquelle il dit :

« J’ai été très surpris d’entendre que le dossier Markiv avait été classé comme homicide volontaire. Quand j’étais là-bas, il était évident que l’armée ukrainienne était très protectrice envers les journalistes travaillant sur le terrain. »

Igor Korneliouk, Anton Volochine, Anatoli Klian, Andreï Stenine, Sergueï Korentchenkov et Andreï Viatchalo, tous morts assassinés par des tirs délibérés de l’armée ukrainienne sur l’endroit où ils se trouvaient, ou leurs véhicules clairement civils, seront ravis de savoir depuis leur tombe, que l’armée ukrainienne était très protectrice envers eux !!!

Pour rappel, Nadia Savtchenko a été condamnée en Russie pour avoir corrigé depuis son hélicoptère (d’où elle voyait bien sur qui elle tirait) les tirs de mortier qui ont tué Korneliouk et Volochine ! Klian se trouvait dans un autobus transportant des mères de soldats ukrainiens qui a été pris pour cible par l’armée ukrainienne ! Stenine, Korentchenkov et Viatchalo ont été tués par des soldats ukrainiens lors de l’attaque d’une colonne de voitures civiles !

Si ça c’est la façon qu’a l’armée ukrainienne d’être très protectrice envers les journalistes, on a envie de demander, qu’est-ce que ça aurait été sinon ? Et depuis 2014, la situation pour les journalistes ne s’est pas arrangée, puisque je rappelle qu’encore récemment, des journalistes se sont retrouvés pris sous les tirs de l’armée ukrainienne à quatre reprises en moins de deux semaines !!!

Avant d’accuser William Roguelon d’indécence et de malhonnêteté parce qu’il rappelle que tirer sur des journalistes clairement identifiés comme tels en temps de guerre est interdit, monsieur Gogo ferait bien, encore une fois, de se regarder dans le miroir.

Les propos qu’il tient envers son collègue sont une honte absolue. Et sa tentative de dédouaner l’armée ukrainienne en prétendant qu’elle était « très protectrice » envers les journalistes, alors qu’il est prouvé que les soldats ukrainiens ont délibérément assassiné des journalistes à plusieurs reprises dans le Donbass (sans parler des journalistes assassinés à Kiev), est juste parfaitement répugnante.

Avant d’accuser les chaînes de télévision russes d’être des chaînes de propagande, commencez par appliquer ce qualificatif à vous-même, monsieur Gogo. Parce qu’il est impossible de qualifier autrement tant vos propos envers William Roguelon, que votre pitoyable tentative de blanchir l’armée ukrainienne de ses crimes répétés contre les journalistes.

Vous faites partie de ceux qui sont la honte de la profession journalistique et vous le prouvez chaque jour que Dieu fait dans vos écrits et vos paroles.

Les authentiques journalistes, qui ont fait leur travail en 2014, à savoir informer réellement sur ce qui se passait depuis le terrain, et ce au risque de leur vie, comme William Roguelon ou Andrea Rocchelli, ne méritent pas d’être traînés dans la boue, ou de voir leur mémoire bafouée, pour le simple tord d’avoir exposé des vérités qui vous dérangent sur l’Ukraine post-Maïdan et son armée.

Un peu de décence et de respect je vous prie monsieur Gogo ! Vos propos sont une insulte à tous les journalistes qui, comme Andrea Rocchelli, ont payé de leur vie leur attachement à faire savoir la vérité sur ce qui se passe dans le Donbass.

Christelle Néant

