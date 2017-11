Marre de la vie au grand air

Depuis quelques temps le soi-disant état islamique connaît de sérieux revers militaires sur le territoire supposé du prétendu califat devant durer des milliers d'années. Cela ne veut pas dire il est vrai qu'il est moins dangereux dans le reste du monde. Il faut bien reconnaître malgré tout qu'en Irak, Syrie et Libye il rapetisse comme la peau de chagrin...

...le terme est ici on ne peut mieux adapté.

Par conséquent, de nombreux français convertis, d'autres musulmans de longue date qui avaient choisi de partir combattre contre les "koufars" et autres mécréants en première ligne voudraient bien maintenant revenir en France (voir à ce lien ou ce lien). On a pu voir de nombreux témoignages dans ce sens complaisamment montrés à la télévision française. La plupart semblent trouver normal de rentrer maintenant sans encombres tout en continuant à pratiquer selon une vision obscurantiste de leur foi.

Cette perception de l'Islam n'est même pas en contradiction avec les valeurs de notre société, où ce qu'il en reste, elle les nie complètement.

On se demande bien pourquoi ils désirent maintenant rentrer chez nous ? L'ambiance colonie de vacances continuelle, un peu rude certes, avec de nombreuses contraintes religieuses certes, mais youkaïdi youkaïda malgré tout, et ce serait maintenant si insupportable ?

La vie au grand air, tirer à balles réelles sur de vraies cibles comme dans "Counter Strike" mais avec l'excitation du vrai, crapahuter dans le désert, les amitiés saines et viriles en allant au combat, le soir au coin du feu. Accéder au repos du guerrier ensuite avec des jeunes femmes dociles ne demandant qu'à faire des enfants pour la plus grande gloire d'Allah, bon, tout ça c'est très bien mais enfin la vie chez les salauds de pervers occidentaux était quand même plus facile. Mieux encore, il suffisait d'en faire la demande pour être aidé matériellement tout en continuant à leur rapporter de la merde sur un plateau et à les conchier en toute impunité.

A croire que ces mécréants aiment se faire haïr, qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à se faire reprocher donc autant les aider à trouver la rédemption chez eux. C'est plus pratique et plus confortable qu'une vie de glorieux combattant islamiste. C'est moins extraordinaire mais plus confortable. La plupart de ces pseudo-repentis ne voient pas le problème, ne comprennent pas ce qui pourrait empêcher ce retour...

Certains, des malins, sans doute pour justifier leur retour, prétendent avoir acquis soudain de la lucidité sur ce qui les attendait dans Daech (voir ici). Et c'est autant de témoignages réputés bouleversants que l'on peut trouver sur le net ou ailleurs. Ce serait sans doute mauvais esprit de douter de leur sincérité mais enfin cela ne suffit pas à excuser ou minimiser des actes ou un discours intolérables.

L'Occident dévoyé est bon gars, un peu trop sans doute.

Sic Transit Gloria Mundi, Amen

Amaury - Grandgil

