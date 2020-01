Medvedtchouk - La politique de Zelensky retarde la prochaine réunion au Format Normandie

Le député ukrainien d’opposition Viktor Medvedtchouk a déclaré que la façon dont Zelensky applique les décisions prises lors de la réunion au Format Normandie de décembre 2019, a abouti à ce que seul l’échange de prisonniers a été mis en œuvre. Cet échec flagrant à appliquer les décisions prises à Paris risque de retarder la prochaine réunion qui devait avoir lieu vers le mois d’avril.

D’après Viktor Medvedtchouk, député ukrainien de la « Plateforme d’Opposition – Pour la Vie », la prochaine réunion au Format Normandie devra être repoussée à une date ultérieure sauf si Volodymyr Zelensky et son équipe se mettent sérieusement au travail et commencent enfin à appliquer les accords conclus à Paris en décembre 2019.

« Si le gouvernement ukrainien en la personne de M. Zelensky continue à appliquer de cette manière les accords conclus le 9 décembre, il est peu probable que cette réunion [la prochaine – NDLR] se tienne comme prévu », a déclaré Medvedtchouk après sa rencontre avec des députés français, le 23 janvier.

Le député d’opposition a souligné qu’à part l’échange de prisonniers, aucune des autres décisions inscrites dans le communiqué officiel publié à l’issue de la réunion au Format Normandie du 9 décembre n’a été mise en œuvre par l’Ukraine.

« Oui, les gens sont rentrés chez eux, il y a eu un échange important, mais malheureusement, il n’y a pas eu d’autres progrès. Les tirs n’ont pas cessé, la mise en œuvre de la formule Steinmeier dans la législation [ukrainienne] n’a pas eu lieu », a-t-il ajouté.

Viktor Medvedtchouk a aussi parlé de la tentative des représentants ukrainiens de modifier les accords de Minsk, pour en faire un accord en cinq points (qui met de côté presque tout le volet politique de la résolution du conflit dans le Donbass), et rappelé que la Russie s’oppose à toute modification des accords signés.

« Quelqu’un déclare : quel retrait des forces ? Et ce quelqu’un est le monsieur qui occupe le poste de ministre ukrainien de la défense. « Ils doivent déposer les armes ! » – C’est une bonne idée, je pense aussi que tout le monde devrait déposer les armes, seulement dans ce but il est nécessaire de remplir les points des accords de Minsk, qui peuvent conduire à la paix, » a-t-il déclaré.

Pour Medvedtchouk, si Zelensky continue sur cette voie, l’application des accords de Minsk continuera à faire du surplace, comme à l’époque de Porochenko.

« Si l’équipe de Zelensky et le président lui-même maintiennent une telle position, alors, bien sûr, nous ne bougerons pas, et tout cela sera dans le même état que, malheureusement, sous Porochenko, » a conclu Medvedtchouk.

Or, comme la Russie l’a dit à de nombreuses reprises, Vladimir Poutine ne voit pas l’intérêt de se réunir au Format Normandie si rien n’a avancé depuis la réunion précédente. Si les accords de Minsk n’avancent pas, la prochaine réunion sera repoussée sine die, plusieurs années s’il le faut, comme la fois précédente (il n’y avait plus eu de réunion au Format Normandie depuis trois ans, lorsque celle de Paris s’est tenue, à cause de l’absence d’avancée notable).

Si Zelensky veut obtenir une nouvelle réunion au Format Normandie il va falloir qu’il passe des belles déclarations creuses aux actes concrets. Sans quoi, il se pourrait que ce soit son successeur au poste de Président ukrainien qui assistera à la prochaine réunion.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider