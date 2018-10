Métropolite Hilarion : Le Patriarcat de Constantinople n’est plus le chef de l’orthodoxie mondiale

Le Synode de l’Église orthodoxe russe (ROC), en réponse aux actions de l’Église orthodoxe de Constantinople et de son Primat, le Patriarche Bartholomée, d’accorder l’autocéphalie aux structures des Églises schismatiques d’Ukraine, a décidé, lors d’une réunion à Minsk le 15 octobre, de rompre toutes relations avec Constantinople. Le métropolite Hilarion de Volokolamsk, chef du Département des relations extérieures de l’Église, a récemment discuté de ce problème avec le Pape François à huis clos. Dans une interview accordée à l’agence TASS, le Métropolite Hilarion a expliqué comment cette décision affectera les croyants en Russie, ce qu’il faut faire pour les pèlerins qui souhaitent visiter Athos et pourquoi le Patriarche Bartholomée n’est plus considéré comme le chef de l’Orthodoxie mondiale.

Photo : Service de presse de l’Église orthodoxe russe

Monseigneur, l’autre jour, le Saint Synode de l’Église orthodoxe russe a décidé de cesser la communion eucharistique avec le Patriarcat de Constantinople. Comment cette décision affectera-t-elle la vie de l’Église dans notre pays et le sort de l’orthodoxie mondiale dans son ensemble ?

Cette décision n’a pratiquement aucun effet sur la vie quotidienne des paroissiens des temples en Russie : les offices ont lieu, les gens se confessent et reçoivent la communion, ils vivent la vie paroissiale dans toute sa plénitude.

Quant à la situation de l’orthodoxie mondiale, l’action du Patriarcat de Constantinople, qui a reconnu les schismatiques en Ukraine, a envahi le territoire canonique d’autrui et a déclaré son droit d’annuler les décisions des autres Églises, a complètement changé le schéma d’interaction qui s’est développé au XXe siècle. Le Patriarche de Constantinople, qui s’est positionné comme coordinateur de l’activité pan-orthodoxe, pour des raisons évidentes, ne peut plus être un tel coordinateur. Il s’est lui-même auto-détruit comme centre de coordination des Églises canoniques, en faisant un choix en faveur des schismatiques et s’y associant pleinement.

Des réponses alternatives aux décisions non canoniques de Constantinople ont-elles été envisagées ?

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, bien que Constantinople ait effectué depuis longtemps des démarches inamicales envers le Patriarcat de Moscou, auxquelles nous avons dû réagir, nous avons laissé à chaque étape à nos partenaires la possibilité de réfléchir et de revenir sur leurs décisions. Cependant, les décisions du Synode du Patriarcat de Constantinople publiées le 11 octobre, qui a « aboli » la décision prise il y a plus de 300 ans de transférer la métropole de Kiev au Patriarcat de Moscou, qui a accepté en son sein les dirigeants schismatiques ukrainiens et parlé de la volonté de réaliser le projet « d’Église autocéphale ukrainienne » ne nous laisse malheureusement aucun argument contre la rupture.

Est-il correct de parler d’une nouvelle division au sein de l’orthodoxie mondiale dans le contexte des événements récents ?

Il y a près de mille ans, les revendications infondées d’un des Primats pour l’autorité unique dans l’Église avaient déjà conduit à un schisme à grande échelle. Le Patriarche de Constantinople s’est maintenant engagé sur cette voie dangereuse. Et maintenant, avec amertume, nous devons affirmer l’existence d’une division qui ne permet pas de parler des 300 millions d’orthodoxes comme d’un tout. Le Patriarcat de Constantinople, reconnaissant les schismatiques et entrant en communion avec eux, est tombé lui-même dans le schisme.

De plus, les projets annoncés pour « l’octroi de l’autocéphalie » ne signifient rien de plus que la création d’une structure parallèle en Ukraine à partir des schismatiques, en contournant l’Église canonique déjà existante, ce qui est expressément interdit par les canons sacrés – les lois sur lesquelles la vie ecclésiastique est construite. Cette décision, prise à l’encontre de l’opinion du Patriarcat de Moscou, tout en ignorant les appels lancés par d’autres Églises locales pour discuter de manière conciliante des problèmes existants, aura des conséquences négatives de grande ampleur. Le 15 août, le Synode de l’Église orthodoxe russe a appelé les Primats et les saints synodes des Églises orthodoxes locales à évaluer correctement les actes anti-canoniques du Patriarcat de Constantinople et à « trouver ensemble les moyens de sortir de la crise la plus dure qui déchire le corps de la Sainte Église universelle et apostolique unie ».

La résolution du Phanar d’annuler la décision de 1686 sur le transfert de la métropole de Kiev au Patriarcat de Moscou a suscité une vive controverse. Dans quelle mesure cette décision correspond-elle à la vérité historique ?

Imaginez que vous avez une maison dans laquelle vos ancêtres ont vécu pendant trois cents ans, et maintenant vous y vivez et vos enfants y vivent. C’est votre propriété familiale, mais il y a trois cents ans, elle a été cédée à votre famille par une autre famille. Et maintenant, un descendant de ces donateurs est annoncé et dit que ce n’était pas un cadeau, mais que cette maison avec le terrain a simplement été louée à votre famille. Peu importe que la maison était trois fois plus petite à l’époque, le territoire de la parcelle adjacente a depuis grandi cinq fois, plusieurs générations de vos ancêtres y ont vécu, suivi cette parcelle, l’ont cultivée. Maintenant, l’autre propriétaire se présente, raye toute l’histoire et vous offre, à vous et à vos enfants, de déménager. Qu’est-ce que c’est, sinon du non-droit et un vol ? Reconnaissez-vous ce genre d’affirmation comme légitime ?

La Déclaration du Saint Synode de l’Église orthodoxe russe, adoptée le 15 octobre, détaille ce sujet et souligne la nullité canonique de la décision de « révoquer » le document de 1686 signé par le Patriarche Constantinople Dionysios IV et le Synode de l’Église Constantinople, qui confirme le rattachement de la Métropole de Kiev au Patriarcat de Moscou.

Les canons de l’Église orthodoxe ne permettent pas de réviser les frontières établies et incontestées de l’Église. Pourquoi, pendant plus de 300 ans, Constantinople n’a pas remis en question cette décision, et maintenant, dans des conditions politiques aussi ambiguës, elle a soudainement décidé de mettre sous son contrôle les orthodoxes d’Ukraine, y compris les régions qui n’appartenaient pas à la métropole de Kiev il y a trois siècles ? Après tout, la métropole de Kiev étendait alors sa responsabilité pastorale à un territoire beaucoup plus petit que les limites actuelles de l’Église orthodoxe ukrainienne. Mais Constantinople préfère ignorer l’histoire et l’évolution de la vie de l’Église pendant un temps très significatif et ne pas prêter attention à l’opinion de l’Église canonique ukrainienne, de son Primat, le Très Saint Métropolite Onufre et de ses hiérarques.

Permettez-moi de vous rappeler une fois de plus que dans la Charte synodale de 1686 et les autres documents qui l’accompagnent, rien n’est dit sur le caractère temporaire du transfert de la métropole de Kiev au Patriarcat de Moscou, ni sur la possibilité d’abroger cet acte. En outre, il ne faut pas oublier que la décision de 1686 n’a pas été prise à partir de zéro : c’était la fin d’une période de séparation forcée de deux cents ans dans la longue histoire de l’Église russe, qui, malgré l’évolution des circonstances politiques, s’est toujours reconnue comme unie. C’est pourquoi notre Synode a affirmé dans sa déclaration : « L’acte actuel du Patriarcat de Constantinople est une tentative de voler quelque chose qui ne lui a jamais appartenu. »

La question est pertinente pour beaucoup de croyants russes. La décision d’arrêter la communion eucharistique avec Constantinople signifie-t-elle une interdiction de visiter les églises du Patriarcat de Constantinople, en particulier Athos, qui est très populaire parmi nos pèlerins ? Nos pèlerins peuvent-ils allumer des bougies dans les temples d’Athos ?

Ceux qui le souhaitent peuvent aller à la Montagne Sainte, visiter les monastères d’Athos. Mais les croyants de l’Église orthodoxe russe ne devraient pas participer aux sacrements – se confesser et communier – puisque la communion eucharistique avec le Patriarcat de Constantinople, dont la juridiction inclut les monastères du mont Athos, est rompue par ses actions peu canoniques et qui sont franchement du vol.

En même temps, je veux rappeler aux croyants : vous pouvez prier Dieu et sauver votre âme pas uniquement sur le Mont Athos. « Le salut ne vient pas d’un seul endroit », disait saint Théophane le Reclus. Peut-être, les circonstances encourageront-elles certaines personnes à faire un pèlerinage dans le Nord d’Athos – dans le monastère de Valaam ou de Solovetsky, dans d’autres sanctuaires de notre pays, à se familiariser avec la tradition monastique russe, à participer à la liturgie, à se confesser et participer aux mystères du Christ dans ces temples et ces monastères.

Comment l’Église russe envisage-t-elle de résoudre le problème de la prise en charge des compatriotes par l’Église sur le territoire du Patriarcat de Constantinople ?

Nos croyants vivant hors du territoire canonique de l’Église orthodoxe russe ont visité les paroisses du Patriarcat de Constantinople presque partout dans le monde. Mais la plupart des pays ont des temples et d’autres églises locales, donc ils ont une alternative. La situation est plus difficile pour nos compatriotes en Turquie et dans les îles de Rhodes, de Crète et d’autres îles grecques du Dodécanèse administrées par Constantinople dans la mer Égée. Après que le Patriarcat de Constantinople eut rejoint les schismatiques et se trouva ainsi lui-même dans le schisme, ils furent laissés sans soins pastoraux. Ce problème est à l’ordre du jour aujourd’hui. Nous recevons déjà des lettres de croyants nous demandant : que devons-nous faire ? Nous allons réfléchir à la façon de résoudre le problème.

Est-il possible d’attendre d’autres Églises locales orthodoxes qu’elles soutiennent notre position et qu’elles cessent aussi la communion eucharistique avec Constantinople ?

Je ne pense pas qu’il soit approprié de prédire les décisions des Églises orthodoxes locales. Nous les informerons de notre décision et des raisons qui nous forcent à la prendre. On peut dire qu’il n’y a pas eu aujourd’hui de déclarations d’autres Églises locales en faveur des mesures anti-canoniques du Patriarcat de Constantinople. D’autre part, lors d’une récente conversation avec les médias, le Patriarche serbe a déclaré que le Patriarche Bartholomée avait pris une décision qu’il n’avait pas le droit de prendre, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Avant même la décision de Constantinople d’accepter en communion les schismatiques d’Ukraine et la fondation de sa « Stavropégie » » sur le territoire canonique du Patriarcat de Moscou, il y avait des propositions de différentes Églises pour discuter des problèmes existants au niveau pan-orthodoxe. Malheureusement, ces appels n’ont pas été entendus par le Patriarche Bartholomée.

Commentant la décision du Saint Synode, le Président ukrainien Petro Porochenko a déclaré que l’Église orthodoxe russe serait isolée. Dans quelle mesure cette prédiction correspond-elle à la réalité ?

C’est une déclaration forte, mais voyons si elle reflète bien la situation. Par ses actions, Constantinople s’est placé en dehors de l’espace canonique, ce qui a été malheureusement noté dans la décision du Saint Synode de l’Église orthodoxe russe du 15 octobre.

Le Patriarche de Constantinople est souvent appelé le chef spirituel de 300 millions de croyants orthodoxes dans le monde. Or, au moins la moitié de ce nombre – les croyants du Patriarcat de Moscou – ne sont plus du tout en communion eucharistique avec lui. Quel genre de chef spirituel pan-orthodoxe est-il après ça ? Quant aux autres Églises locales orthodoxes, comme je l’ai déjà dit, aucune des Églises locales n’a, jusqu’à présent, ouvertement soutenu les actions de Constantinople.

Le Patriarche Bartholomée a décidé d’entamer le processus d’octroi de l’autocéphalie à l’Ukraine. Cela signifie-t-il que des églises et des paroisses du soi-disant « Patriarcat de Kiev » peuvent apparaître en Russie ?

Les structures du « Patriarcat de Kiev » schismatique sont présentes en Russie depuis longtemps, d’ailleurs, en mai 2017, les schismatiques ont décidé de créer même un « exarchat russe ». Je ne pense pas qu’il soit productif de réfléchir à la façon dont le statut de ces structures pourrait changer en relation avec certaines mesures prises par Constantinople. Les schismatiques restent schismatiques à moins qu’ils ne se repentent de leurs actes et ne retournent dans l’Église d’où ils sont sortis.

Quel conseil donneriez-vous aux fidèles de l’Église canonique ukrainienne qui n’acceptent pas les décisions de Constantinople ? Combien de temps pensez-vous qu’il faudra pour guérir cette nouvelle crise du monde orthodoxe ?

Je voudrais exhorter les croyants orthodoxes d’Ukraine à rester fidèles à l’Église canonique et à soutenir pleinement le Bienheureux Métropolite Onufre de Kiev et de toute l’Ukraine, malgré les menaces et les provocations de toutes parts, malgré les promesses et les appels des schismatiques et des représentants des autorités qui, au nom de leurs propres intérêts politiques, se sont engagés sur le chemin de l’ingérence dans les affaires de l’Église. Rappelons-nous que notre Église, y compris sur le sol ukrainien, a traversé avec dignité, au cours des différents siècles, de nombreuses épreuves. Même lorsque les athées ont essayé de la détruire complètement pendant la période des persécutions athées du XXe siècle, l’Église a survécu.

Quant à la crise des relations inter-orthodoxes provoquée par Constantinople, bien sûr, j’espère que la raison prévaudra et que le Patriarcat de Constantinople refusera de poursuivre son action sur la voie désastreuse de la division. Je ne pense pas qu’il soit approprié de prédire comment cela pourrait se produire et dans quel laps de temps. Entre-temps, malheureusement, les événements récents indiquent une tendance inverse. Nous avons entendu à maintes reprises des représentants de Constantinople dire : « Nous n’allons pas guérir le schisme en créant un nouveau schisme. » Mais c’est exactement ce qui se passe maintenant.

Source : TASS

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider